



Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Папа Римский Франциск впервые высказался об уйгурском мусульманском меньшинстве, проживающем в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. Как сообщается, 1 декабря в свет должна выйти книга «Давайте мечтать: путь к лучшему будущему», которая является плодом сотрудничества понтифика с его англоязычным биографом Остином Айвреем. В ней в разделе, посвященном исламским странам, как передает Reuters, содержится фраза папы: «Я часто думаю о преследуемых народах: рохинджа, бедных уйгурах, езидах».

Приведенным словам Франциска немедленно была дана политическая интерпретация. «Ватикан на протяжении многих лет осторожно и настойчиво работал над заключением соглашения с китайским правительством о деятельности Церкви в Китае, — подчеркивает The New York Times. — Договоренность о назначении католических епископов, впервые достигнутая в 2018 году, была продлена в прошлом месяце, несмотря на противодействие американского правительства… Многие аналитики рассматривают пролонгацию соглашения как важнейший шаг на пути к восстановлению дипломатических отношений, которые были прерваны десятилетия назад после прихода Коммунистической партии к власти в Пекине. Но комментарии из новой книги папы могут вызвать проблемы. Правозащитные группы и правительства по всему миру осудили преследование китайским правительством этой группы после того, как появились доказательства массового интернирования более миллиона уйгуров и других мусульманских меньшинств в так называемые лагеря перевоспитания».

Gusjer Уйгуры

Последовала также реакция и Пекина. Предполагаемый комментарий папы Римского Франциска о жестоком обращении с уйгурами в Синьцзяне в его новой биографии не основан на фактах, Синьцзян проживает лучшее время в своей истории, а представители всех этнических групп пользуются правами на жизнь и развитие, заявил на брифинге во вторник, 24 ноября, официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь. Он напомнил, что в стране насчитывается 56 этнических групп — и «уйгуры являются равноправными членами большой китайской семьи». Китайское правительство, по его словам, всегда в равной степени защищало законные права и интересы этнических меньшинств, их свобода вероисповедания гарантируется законом. Учитывая, как болезненно воспринимает Пекин критику в связи с уйгурами, а этим особенно в последние года зарекомендовали себя США, возникает вопрос: чем обернется реплика папы Франциска для развития ватикано-китайских отношений — легким мимолетным облачком или грозовой тучей?

Полагаем, что это будет зависеть от того, в какой геополитический контекст поместят высказывание понтифика. Не секрет, что в бытность президентом США Дональда Трампа на Ватикан оказывали массированное давление Белый дом, Государственный департамент, а также американские конгрессмены, требуя недвусмысленно осудить китайскую политику как «антирелигиозную», препятствующую свободе вероисповедания, в том числе в связи с уйгурским мусульманским меньшинством. Святой престол молчал, что, на наш взгляд, можно связать не только с его отказом дразнить Пекин в ходе переговорного процесса по подготовке соглашения о назначении епископов и последующем продлении, но и нежеланием наигрывать козыри администрации Трампа, которую он воспринимает с большой долей негатива. Сейчас Ватикан рассчитывает на восстановление диалога с Вашингтоном, что связывает с исповедующим себя католиком демократом Джо Байденом.

12 ноября состоялся телефонный разговор между Франциском и Байденом, помимо того, близкие к папе эксперты выражают надежду на кооперацию Вашингтона и Святого престола по ряду международных вопросов. Проблема в том, как такое сотрудничество будет оценено Китаем. Некоторые аналитики во время ватикано-китайских консультаций в этом году на тему пролонгации соглашения о назначении епископов предполагали, что жесткая позиция Святого престола в отношении администрации Трампа помогла Ватикану, так как показала Пекину, что его партнер самостоятелен и испытывает те же проблемы с американцами, что и Китай. Но что, если сейчас китайское руководство расценит слова папы об уйгурах как вписывание Святого престола во внешнеполитическую повестку Байдена, а ведь и его команда, скорее всего, будет конфликтовать с Пекином, пусть и сменив трамповскую риторику и немного понизив градус конфронтации? Это способно затормозить и даже, возможно, обратить вспять прогресс, достигнутый Ватиканом на пути восстановления с Китаем дипломатических связей.

U.S. Department of State Си Цзиньпин и Джозеф Байден

Поэтому важными окажутся дальнейшие заявления и действия понтифика. Можно вспомнить, как это было в случае с Геноцидом армян, что отразилось на диалоге Святого престола с Турцией. Вначале тоже была книга, ею стали беседы еще кардинала Бергольо с аргентинским раввином Абрахамом Скоркой. Впервые они вышли в свет в 2010 году, а 30 апреля 2013 года, вскоре после избрания Бергольо папой Римским, поступили в продажу в США и Канаде. В книге содержалось осуждение Геноцида армян в Османской империи. Анкара выразила протест, что, впрочем, не помешало Франциску прибыть в Турцию в ноябре 2014 года с визитом. Однако в 2015 году и во время посещения Армении в 2016 году понтифик снова вспомнил о Геноциде армян. В итоге сегодня ватикано-турецкие контакты выглядят «холодными». Понятно, что в обычной практике двухсторонние отношения тех или иных государств поддерживаются по широкому кругу вопросов даже в случае критических замечаний. Но Ватикан — государство необычное, его не связывают с Китаем торговые или оборонные договоры, всё держится на дипломатическо-религиозном факторе. Решит ли Пекин обрубить эту ниточку, покажет время.