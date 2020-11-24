При всем реализме и практичности японцев подчас их охватывает этакий политический инфантилизм, слепая вера в желанное, но несбыточное. Это я о том, что в условиях, когда запрет на отчуждение российских земель по инициативе самого российского президента внесен в Конституцию РФ, в Японии, как утопающий за соломинку, хватаются за «перспективу» овладения русскими Курилами, когда к власти в России придет «демократическая оппозиция». И это не мнение каких-то маргинальных групп японского общества, плохо разбирающихся в российских реалиях, а наставление вполне себе респектабельной центральной газеты страны, имеющей представительства в основных странах мира, включая Россию.

Цитата из к/ф «12 стульев». Реж. Марк Захаров. 1976. СССР Крепитесь, заграница нам поможет!

Так, например, редакция японской газеты «Санкэй симбун» рекомендует кабинету министров Ёсихидэ Суга обратить внимание на более активное использование в интересах Токио в «территориальном вопросе» российской оппозиции. «Социальная основа поддержки Путина в России не так уж тверда, как кажется. В связи с этим необходимо уже сейчас работать, имея в виду политику дальнего прицела, а именно, наступление «эпохи после Путина». В этом контексте Япония должна настойчиво и последовательно взывать к российскому народу, в особенности российской оппозиции, и мировой общественности, доказывая незаконность и несправедливость захвата Россией северных территорий», — наставляет газета.

Если газета имеет в виду работу с «российской оппозицией» дипломатических представительств Японии в России, то тут она, что называется, «рвется в открытые двери», ибо и посольство и генконсульства Страны восходящего солнца в нашей стране вовсе не забывают о такой работе. Отнюдь не вмешиваясь в методы работы японского посольства в стране пребывания, заметим, что именно на такие «оппозиционные силы» и делается ставка, прямо скажем, в ущерб контактам с другими силами, в частности с теми, кто не согласен с японской трактовкой «территориальной проблемы». Конечно, с «оппозицией», которая «смотрит в рот» японским дипломатам, работать гораздо проще. Ведь называющие себя «оппозиционными» группки сами предлагают себя в качестве пятой колонны в интересах Японии. Достаточно вспомнить зафиксированный случай обращения к высокопоставленному представителю посольства Японии в России «правозащитника» Льва Пономарева. Этот «оппозиционер» на встрече с японским дипломатом в ресторане открыто просил денег, обещая развернуть в нашей стране пропаганду, о которой пишет «Санкэй симбун». И эти предложения обсуждал с добровольным кандидатом в платные агенты японского посольства не атташе или третий секретарь, а целый советник дипломатического представительства, видимо, по политическим вопросам.

Петр Данилов ИА Красная Весна Лев Пономарев

Вспомнить об этом случае (уверен, что он не единственный) готовности сотрудничества гражданина России на платной основе с государством, выдвигающим незаконные территориальные требования к нашей стране, побудили сообщения об очередном сборище в Вильнюсе имеющих российское гражданство и сбежавших из России либералов. Как сообщалось, «на своей тусовке, получившей название «Форум свободной России», эти люди обсуждали, что они будут делать, когда придут к власти в нашей стране».

Среди выступавших были Сергей Гуриев,Андрей Илларионов, Владислав Иноземцев,Александр Кынев,Елена Лукьянова,Леонид Гозман, Гарри Каспаров и другие. Как сообщают, одной из важных тем был, по сути, «роспуск российской и советской империй». Закоперщиком выступил возомнивший себя не только шахматистом, но и политиком Гарри Каспаров, который, как писало одно из российских СМИ, «категорически заявил о том, что в случае прихода к власти его единомышленников они намерены отказаться от ВСЕХ территорий, которые входили в состав Российской империи или Советского Союза. То есть, без обиняков, предложил готовиться к полному уничтожению Российской Федерации». «У России в будущем нет другого выбора, кроме как отказаться от имперской политики президента Владимира Путина. Это включает в себя отказ от всех аннексий и претензий на какие-либо территории, которые ранее входили в состав Российской империи или Советского Союза. Имперская политика в 21-м веке не приносит ничего, кроме бед и разочарований, в том числе самой России», — витийствовал «оппозиционер» на являющемся подразделением «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент) канале «Радио. Крым. Реалии».

Gage Skidmore Гарри Каспаров

Начать «роспуск» нашего государства этот «гражданин мира» с паспортом Хорватии (только ли?) намерен с «возвращения Крыма под контроль Украины». «Никаких референдумов быть не должно. Переходный период никоим образом не должен сопровождаться переговорами — переговоры тут вести не о чем. Решение о возвращение Крыма под контроль Украины должно быть принято новым российским парламентом незамедлительно», — заявил, как отрезал, шахматист. Напомним, что, входя в состав «координационного совета российской оппозиции», Каспаров открыто ратовал за то, чтобы отдать Японии Курилы и провести референдум в Калининградской области о присоединении ее земель к Германии.

Однако введенная уголовная ответственность за призывы к раздаче нашей страны иностранцам, видимо, учтена и заставляет «оппозиционеров» с российскими паспортами следить за языком и воздерживаться от прямых призывов «сдать Курилы и Калининград». «Это государство (Россию — А.К.) нужно строить заново, а не ремонтировать. Это та задача, которая перед нами встанет, надеюсь, достаточно скоро. Надеюсь, доживём. Но есть некоторые развилки, по которым нет согласия и в нашей среде, и это надо обсудить до того, как всё рухнет, и откроется окно возможностей для новых действий… Русский язык как государственный, мне кажется, абсолютно нормальная вещь. А вот предоставлять какие-то специальные права русской культуре, или любой другой — этого делать не надо», — прожектерствует о будущей власти «либеральных оппозиционеров» сподвижник Егора Гайдара и Анатолия Чубайса, бывший сопредседатель партии «Правое дело» Леонид Гозман. О сознательном развале нашей страны этот политик-либерал опасливо говорит как бы «в третьем лице»: «То, что при пертурбациях, которые нас ждут, весьма вероятен отход некоторых территорий от РФ, это общеизвестно. Понятно, что отход Северного Кавказа выглядит очень вероятно, а формирование Уральской республики менее вероятно, но всё это возможно». Правда, кому «общеизвестно», не уточняется… Видимо, все тем же «либералам», задавшимся целью после развала СССР развалить и Российскую Федерацию. Выполняя многовековую мечту наших зарубежных недругов.

Андрей Лыткин ИА Красная Весна Леонид Гозман на несанкционированной акции

Такое впечатление, что витающий в облаках своей якобы предстоящей власти в России Леонид Яковлевич уже видит образ «новой либеральной конституции» России, которую, если коллективный Запад позволит сохранить хотя бы ее обломки, «российские оппозиционеры» готовы «возглавить». Да они удовлетворятся и обломками, ибо большая Россия им не нужна, ее можно просто раздать желающим, как глупый управдом Бунша с легкостью отдавал «Кемску волость».

«Что прописать в Конституции? — глубокомысленно задается вопросом Гозман. — Мне кажется, что мы не должны следовать за параноидальным стремлением нынешних властей удерживать территорию. Мы должны прописать механизмы выхода, хотя и с решением сотен проблем, которые при этом возникают. Дальше, у нас есть согласие, что нужно реализовывать европейский институт. Но мы должны при этом стремиться к формальному членству в ЕС, НАТО? Мне кажется, что да. Я бы это прописал». Вот она, конечная цель «российских либералов». Благодарим за откровенность, г-н Гозман.

В заключение я бы посоветовал японским дипломатам и их коллегам из других западных держав, хотя они, конечно же, в моих советах не нуждаются, пристальнее присмотреться к этой публике. Понять подлинный смысл их фронды, мелкотравчатость людей, готовых для удовлетворения своих ни на чем не основанных амбиций предавать и разрушать вскормившую и образовавшую их на свою голову Родину-мать.