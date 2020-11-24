



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Часто спрашивают: как у нас наносится ущерб национальным интересам? Покажите, как это происходит: страна должна знать своих «героев». Шеварднадзе и Горбачев, «перестроечные» божки разложившейся под конец партийной верхушки КПСС, «мистер чего изволите?» Козырев, живущий на ПМЖ в США, а в 90-е годы глава МИД из новой «демократической» элиты — с ними, как говорится, все ясно. А сегодня-то, в эпоху «вставания с колен», кто этому вредит и защищает западные интересы? Конкретика где?

Ну, что ж. 23 ноября 2020 года, дискуссия в дневном эфире одного из центральных телеканалов, посвященная ситуации с Договором по открытому небу. Участвуют глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев, генерал Евгений Бужинский, участник переговоров по этому договору, экс-замглавы российского МИД и бывший замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе. Фабула понятная: президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из этого договора, а европейские партнеры Вашингтона по НАТО уговаривают Россию сохранить в нем свое членство.

whitehouse.gov Дональд Трамп

Из дискуссии четко вытекает ряд вещей. Первое: особой военной составляющей в этом 90-страничном документе нет, весь вопрос и весь смысл упирается в сохранение и поддержание доверия между Россией и НАТО. Из стран, не являющихся участниками Североатлантического альянса, в него входят только Украина, Белоруссия и Казахстан; была еще Грузия, которая после кризиса 2008 года отказалась выполнять перед Россией свои обязательства. Еще три прибалтийских республики, которые являются участниками договора, — давно уже члены НАТО. Второе: в ходе обсуждения всплывает интересная статистика; оказывается, Россия и США совершают в год по 42 полета, а европейские члены НАТО — более 60. Диспаритет налицо. Выясняется и то, что ст. 4 Вашингтонского договора о создании НАТО (1949 г.) прямо обязывает его участников передавать друг другу любую информацию, касающуюся вопросов безопасности, а ст. 8 того же договора ставит эту обязанность выше любых других международных обязательств, которые члены НАТО заключают «на стороне». Самое интересное, что об этом рассказывают те самые сенатор Косачев и дипломат Орджоникидзе, которые затем, в конце дискуссии, презрев собственные аргументы, начнут убеждать аудиторию в том, что, несмотря на все это, России нужно в договоре остаться, пойдя навстречу увещеваниям европейских стран. Дескать, они уговаривали американцев не выходить, те их не послушали, а теперь они уговаривают не выходить уже нас, кивая при этом на «экстравагантность» Трампа и на то, что Штаты — это типа одно, а Европа — типа другое.

Послушайте, откровенных простачков в международной политике нет, за очень редким исключением. Все изменения и пертурбации — следствие многоходовых комбинаций, у которых имеются определенные разработчики, исполнители и еще более конкретные цели и задачи. Всем все понятно и без дополнительного разжевывания. США, которые последовательно разрушают всю международную систему военного контроля на всех уровнях, задумали выход из договора еще год назад, публично об этом оповестив все заинтересованные стороны. Кто-то не услышал? Посчитал «шуткой»? Извините, но после историй с таким же выходом из договоров по ПРО и РСМД ясно, что Вашингтон избавляется от любых ограничений в расчете на получение односторонних военных преимуществ. И собирается добиваться этого за счет перевода своих систем вооружений на новый технологический уровень. Весной этого года США за полгода, как и положено в соответствии с требованиями Договора по открытому небу, официально заявили о том, что не намерены его продлевать, то есть что американское участие истекает, уже истекло 22 ноября 2020 года. Сейчас они это просто подтвердили. Понятно, что европейские уговоры России остаться в договоре — это часть той же самой американской игры в рамках НАТО: чтобы мы над ними не летали, еще чтобы мы не летали над военными объектами США в Европе, а европейцы чтобы над нами летали в полном объеме и делились с американцами исчерпывающей информацией о результатах этих полетов. То есть в вашингтонских штабах будут знать то, что происходит у нас, а мы о том, что происходит на американских объектах в Европе и тем более в США, — чтобы ни сном, ни духом.

Почему это так важно для США? Технические детали в полном объеме раскрыл генерал Бужинский. Спутники орбитальной американской группировки, в том числе ввиду особенностей климата на российской территории, которая большую часть года укрыта облаками, могут, даже используя инфракрасные методы разведки, получить лишь 40% необходимой информации. Остальное — «открытое небо». Генерал раскрывает и особенности структуры передачи информации от европейцев к США: верификационный центр в Брюсселе. Туда стекается вся информация о результатах всех полетов, и в нем большую часть сотрудников составляют американцы. Вердикт профессионального, уважаемого военного, знающего проблему не снаружи, а изнутри, однозначен: в этих условиях делать России в договоре нечего, и сохранение членства под влиянием европейских уговоров окажется ничем иным, как односторонней уступкой. И не европейским «партнерам», с которыми, как следует из заявлений главы российского МИД Сергея Лаврова, не то, что партнерство, но и сам диалог нужно останавливать за полной бесперспективностью оного. А США и НАТО, которые, во-первых, этим непременно воспользуются в антироссийских целях, во-вторых, проглотив эту уступку, потребуют новых и, в-третьих, укрепятся во мнении, что на русских стоит только надавить, как они сразу же дают задний ход.

Ru.valdaiclub.com Генерал Евгений Бужинский

Ведущий дискуссии аргументы Бужинского — по нему это видно — принимает, в них не сомневается. Но с профессиональной точки зрения он же должен поставить вопрос так, как он его ставит: европейские просьбы к России — это что? Это игры в «американскую рулетку» по обману России? Или свидетельство «недоверия» европейцев к США и, напротив, их «доверия» к нашей стране? Вопрос — сугубо риторический, ответ на него ясен заранее: конечно, это первое, но никак не второе. И что же начинает происходить в эфире? Дипломат Орджоникидзе, ничтоже сумняшеся, начинает убеждать аудиторию телеканала, что американцы-де «еще не вышли», а только объявили, что решаться судьба договора будет через полгода (которые, как помним, уже истекли). Поэтому-де и нам торопиться не надо, а надо остаться и ждать «у моря погоды». Генерал Бужинский его на этой «неточности» (чтобы не употреблять более адекватное, хотя и грубое слово) ловит, тогда Орджоникидзе бросается выкручиваться: возможен-де «возврат США» в договор. Ему объясняют, что только через новое подписание, которого на самом деле не будет, и через последующую ратификацию. Ну и т. д. А телезрители это все наблюдают. Одно из двух: либо г-н Орджоникидзе деквалифицировался как дипломат, либо он связан определенными, не будем говорить обязательствами, но, скажем, пристрастиями к европейскому вектору, который хочет сохранить любой ценой, даже путем потери страной своего лица и ее публичного унижения.

Не станем утверждать, что эти «пристрастия» мотивированы извне — не доказано. Очень даже может быть, что и изнутри. Это такая хорошо известная еще с 80-х годов история с «европейским проектом», под который определенные круги в советской «тусовке» валили СССР: скинем национальные «окраины», славянским ядром войдем в Европу, которая непременно «кинет» американцев — и заживем. С европейской экономикой и нашим ядерным потенциалом. Еще раз: это общеизвестно. Менее широко общественность осведомлена о причинах смены девиза. С деголлевской Европы «от Атлантики до Урала» на горбачевскую «от Атлантики до Владивостока». Поясним: это формула «вхождения» нашей страны в Европу не по частям, а целиком. Под это, скажем прямо, многое делалось, включая сеть нефте‑ и газопроводов из Западной Сибири в Старый Свет, которые в ожидании вожделенной «евроинтеграции» и посадили нашу страну на пресловутую «нефтяную иглу». Вот как об этом в порыве откровенности рассказывал Михаил Горбачев после посещения в 1984 году не только Лондона, но и Вены, где обговаривал европейское будущее с тогда еще здравствовавшим Отто фон Габсбургом. «До 1917 года разделения мира на Восток и Запад, столь естественного для современного человека, не существовало. Если бы революция Керенского, профинансированная Ротшильдами, увенчалась успехом, страны Западной Европы и Россия вошли бы вXX век плечом к плечу. После уничтожения национальных государств в западном и восточном блоках следующим логическим шагом стало бы объединение Европы и России в единое огромное государство. И именно этот процесс стоит за многими событиями последних двадцати лет». Малоизвестно, что 9 мая 1945 года, в День Победы, американский президент Гарри Трумэн одобрил директиву Объединенного комитета начальников штабов о создании в южной Европе «нового германского государства», не связанного с наследием Третьего рейха; конфигурация включенных в него территорий побуждает увидеть в этом проекте ремейк Австро-Венгерской империи, «локомотивом» которого были именно Габсбурги. Тогда это не прошло, ибо не согласился СССР, что в тех реалиях закрывало все вопросы.

Chase-Statler, Washington Гарри Трумэн

Конечно, то, о чем говорил дипломат Орджоникидзе применительно к Договору об открытом небе, на этом фоне больших геополитических раскладов — частный вопрос. Но «на чью мельницу он льет воду» — разве не понятно? А сенатор Косачев, и сегодня, в отличие от Орджоникидзе, наделенный определенными государственными полномочиями в сфере международных отношений, разве также не призывал «договориться» с Европой? Как именно? Да, европейцы с американцами делятся информацией, это правда. Да, существует спецслужбистский проект «Пять глаз», куда вместе с американцами входят англичане. Да, статьи 4-я и 8-я Североатлантического договора их обязывают делиться и запрещают им этого не делать. Но, может быть, по-хорошему с Европой договоримся, чтобы они заключили что-то такое с нами «дополнительное», после чего делиться перестанут? Ухмылку ведущего про контроль Косачев, разумеется, пропустил мимо ушей. Ну, хорошо, представим, что заключили. И что, вот эта фитюлька перешибет 8-ю статью натовского договора? Ну как можно, все прекрасно понимая, наводить тень на плетень, запутывая зрителей? И кому адресован весь этот «детский сад»? Людям однозначно понятно, что «европейский проект», извините, не состоялся. По крайней мере в его равноправной ипостаси: «сброс» окраин СССР в обмен на такой же «сброс» европейцами США, а также в расчете на соединение бывшей советской оборонной мощи с экономическим потенциалом Европы. Но, видимо, такие ресурсы — не только материальные, но и «в ожиданиях» — под этот проект в свое время были заведены, что отказаться от него — значит, признать, что жизнь была прожита зря. Точнее, потрачена на борьбу против коренных интересов и суверенитета своей собственной страны. Поэтому не получается «чучелом» в Европу войти, ну что ж, «тушкой» вползем», лишь бы в Европу… Ну никак без этой… Европы, которая нас неизменно «кидает», а раз в столетие ходит на нас войной, определенные люди жизни себе не мыслят. И после этого еще разглагольствуют о «патриотизме», являясь при этом олицетворением натурального низкопоклонства. Как тут в очередной раз не вспомнить завещание нашего выдающегося поэта, политического мыслителя и дипломата Федора Ивановича Тютчева: «Как перед ней ни гнитесь, господа, / Вам не снискать признанья от Европы. / В ее глазах вы будете всегда / Не слуги просвещенья, а холопы».

Или патологическое холопство у некоторых — это даже не политические убеждения, а состояние души?

Даже понятно, что они скажут в ответ: что-де «давайте поссоримся со всем «цивилизованным» миром, чтобы он весь от нас отвернулся». Так? Но он уже давно это сделал, по медицинскому факту. Либо суверенная держава — Крым, гиперзвук, «Посейдон» и т. д., либо пропуск в европейские «салоны». По-другому — никак, выбор — или-или. Одно из двух. Упрашивать, проявляя «добрую волю» за счет национальных интересов, — не унизительно ли? Насильно мил не будешь! И потом, кто сказал, что мир Запада — «цивилизованный»? Он нетрадиционный по отношению к другим цивилизациям, ибо мотивирован не ценностями, а чистоганом, это да. Он всех остальных люто ненавидит, ибо желает видеть их вассалами, а не получается, кишка тонка! Поэтому не верьте, читатель, ни одному слову этих «западников». Говоря про «цивилизацию», они имеют в виду совсем другое: корпоративные интересы определенной, терпящей банкротство внутренней группировки, сделавшей много десятилетий назад ставку, которая не сработала, оказалась пшиком. Но при этом нанесла нашей стране беспримерный ущерб, несравнимый даже с иностранным военным вторжением.

И кстати, нет более короткого пути к признанию со стороны этого самого «европейского мира», чем жесткая, «от ножа», защита национальных интересов. Уважают и договариваются с сильными. Слабых же, выпрашивающих компромиссы, нагибают и используют, бросая в топку собственного развития.