Сегодня, 24 ноября 2020 года, в арбитраже Санкт-Петербурга начнут рассматривать банкротный иск к ООО «Производственная компания «Севкабель». На повестке судьба более 500 работников старейшего кабельного завода России, ведущего свою историю с 1879 года. ИА REGNUM попыталось проанализировать ситуацию вокруг предприятия.

Sevkab.ru Завод «Севкабель»

Из истории предприятия

Первый в России кабельный завод был запущен в 1879 году немецким промышленником Карлом Генрихом Сименсом. Он работал как мануфактура Siemens&Halske и располагался на Кожевенной линии Васильевского острова. Уже после революции и национализации стал называться «Северный кабельный завод».

В 2003 году было создано ОАО «Севкабель-Холдинг», куда входил сам завод, НИИ, а также три дочерних актива — ЗАО «Севкабель-Оптик», ЗАО «Молдавкабель» (Приднестровье), ОАО «Белэлектрокабель» в Белгородской области. Спустя ещё год были созданы ООО «Севгеокабель» и ООО «Севморкабель».

На сайте компании сообщается, что в последующие годы в состав группы вошли ещё несколько предприятий, в том числе «Донбасскабель», «Сарансккабель», но «экономический кризис и нестабильная ситуация в промышленности приводит к финансовым сложностям и активы «Севкабель-Холдинга» переходят под управление группы компаний «Севкабель». В 2014—2017 годы произошла реорганизация.

«Главная производственная площадка также находится в Санкт-Петербурге на Васильевском острове. Под управлением компании находятся также ООО «Севгеокабель» и «Молдавкабель», собственный научно-исследовательский институт «Севкабель» и общественное пространство Порт «Севкабель», — уточняется на сайте.

sevkab.ru Севкабель — производитель кабельно-проводниковой продукции.

Переезд завода и несколько слов о собственниках

В начале мая 2020 года на сайте предприятия гендиректор Сергей Ярмилко заявил о релокации производства, отметив, что предприятию «сложно развиваться в рамках действующей площадки» и нужен простор. Тогда же сообщалось, что на собрании совета директоров было принято решение до конца 2021 года переехать на территорию индустриального кластера «Кировского завода» .

На третий квартал 2020 года выпал первый этап демонтажа. На новом месте запустить производственные линии планировали к апрелю 2021 года.

А уже в ноябре 2020 года на сайте «Севкабеля» вышел комментарий руководства, в котором раскрывалась структура собственности и возникшие сложности. Сообщалось, что в 2017 году группа «Росскат» приобрела за 600 млн рублей 100% долей «ПК «Севкабель» с оборудованием. Актив был взят под управление УК «Политбюро».

В 2019 году собственником «Росската» стал банк «Траст», с которым АО в 2018—2019 годы подписало несколько договоров об открытии кредитных линий.

Банк «Траст»

По данным из отчёт «Росската» за 2019 год, с апреля прошлого года в состав совета директоров компании входили несколько сотрудников банка «Траст» и гендиректор ООО «Росскат-капитал» Николай Таран. В ноябре 2019 года состав совета директоров сменился и включал шесть сотрудников банка «Траст» и представителя ПАО «Фосагро» Константина Кильдюшева. В сентябре 2020 года состав совета директоров был переизбран.

В октябре 2020 года в едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности в карточке АО «Росскат» появилось сообщение, что компания «находится в стадии ликвидации».

17 ноября 2020 года было опубликовано сообщение, что начата процедура ликвидации АО «в соответствии с протоколом внеочередного общего собрания акционеров б/н от 08.10.2020 года». Этому предшествовали четыре сообщения о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве. Среди заявителей — сама компания «Росскат» (кредитором указан как раз банк «Траст»), Сбербанк, банк «Траст» и ООО «РК-Нефтесервис».

Тогда же, 17 ноября 2020 года, на сайте «Росската» появляется сообщение о планах «передать в управление и эксплуатацию на условиях аренды имущественный комплекс предприятия». Уточнялось, что предложения принимаются до 25 ноября 2020 года. С сайта компании объявление позднее было удалено, но сохранилось в кэше поисковиков.

Спустя три дня, 20 ноября 2020 года, на сайте министерства промышленности и торговли Самарской области появляется сообщение, что перед новым руководством «Росската» — крупнейшего в стране завода по переработке меди — поставлена задача «вывести предприятие на стабильную работу и нарастить выпуск продукции». Удивительно, что при этом никто не говорит об отзыве решения о ликвидации, а в выписке ЕГРЮЛ на 24 ноября 2020 года компания числится в стадии ликвидации — всё также с 16 октября 2020 года.

Активы «Севкабеля» и персоналии

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Производственная компания «Севкабель» учреждено в июне 2011 года для производства кабелей. На начало 2020 года в компании числились порядка 660 сотрудников. Уставный капитал юрлица — 989 млн рублей. С 2018 года 60,77% доли в ней владеет ООО «Импегната», а с января 2019 года 39,23% принадлежит АО «Росскат». Компания «Импегната», работающая с 2012 года в Самарской области, — также актив «Росската».

Sevkab.ru На заводе «Севкабель»

Управляет «Севкабелем» — ООО «УК «Политбюро». Последнее создано в октябре 2014 года в Санкт-Петербурге для управления холдингами и на 100% принадлежит Сергею Ярмилко. Директор — Зелимхан Хаптукаев.

«Политбюро» также собственник 49% доли в ООО «ИЦ Севкабель», созданного для научных исследований в августе 2018 года. Владелец оставшейся доли — ООО «Северный кабель», которое создано в 2013 году и принадлежит Станиславу Руденко. Данные последнего совпадают с данными кандидата на выборах депутатов муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга — муниципальный округ Пискаревка в 2009 году.

В активе Сергея Ярмилко, который на сайте завода «Севкабель» фигурирует как его генеральный директор, ИП и 9,9% доли в подмосковном ООО «Русоптиксистем». Оставшиеся доли принадлежит Евгению и Сергею Цивилевым, а также Павлу Благову.

Банкротный иск к «Севкабелю»

24 ноября 2020 года арбитраж Санкт-Петербурга и Ленинградской области начнёт рассматривать первый банкротный иск к ООО «ПК «Севкабель» — от банка «Траст».

На сайте «Севкабеля» уточняется, что речь идёт о задолженности по договорам поручительства за кредиты «Росската». Заявляется, что собственник взял у «Траста» 2,2 млрд рублей под поручительство и залог оборудования «ПК «Севкабель», а также сделал завод поручителем по кредитам, оформленным в Сбербанке на сумму 3,3 млрд рублей.

Там же сообщалось, что в июле 2020 года «Росскат» отозвал своё согласие на переезд «Севкабеля» и 27 октября 2020 года принял решение о ликвидации ООО.

Завершалось разъяснение сообщением, что завод продолжает переезжать на «Кировский завод» и осуществлять монтаж оборудования.

«Пуск производственных линий намечен на декабрь 2020 года», — резюмировали в нём.

Тем временем после банкротного иска «Траста» к «Севкабелю» будет рассмотрен аналогичный иск Сбербанка. Последний заявил претензии на сумму 3 215 084 857,22 рубля.

Параллельно этому делу «Политбюро» добивается признания недействительным решения общего собрания участников «Северкабеля». Оспаривается решение о ликвидации. Вопрос по существу пока не рассмотрен, дело назначено на 27 января 2020 года.

10 ноября 2020 года арбитраж по этому делу по просьбе истца наложил обеспечительные меры — на период настоящего судебного разбирательства регистрационному органу запрещено вносить в ЕГРЮЛ сведения, связанные с ликвидацией ООО «ПК «Севкабель». 20 ноября представителям собственников завода суд отказал в отмене этого обеспечения. За счёт этого фактическая ликвидация завода была приостановлена.

В сентябре 2020 года ООО «ПК «Севкабель» также подало восемь исков к банку «Траст» и «Сбербанку», пытаясь отменить договоры поручительства и залога имущества, которые послужили основанием для банкротных исков. Два иска к «Трасту» будут рассмотрены сегодня, 24 ноября, а третий — 26 ноября. Пять исков к Сбербанку в основном запланировано рассмотреть в декабре 2020 года. От вердикта судов по этим делам во многом зависит дальнейшая судьба завода.