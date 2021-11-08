Санду лучше перестать требовать вывести российские войска из Приднестровья
Избранный президент Молдавии Майя Санду на днях выступила за вывод российских миротворцев из Приднестровья. В интервью украинскому изданию «Европейская правда» Санду объяснила свою позицию тем, что она всегда выступала за полный вывод российских войск из Молдавии. Также она отметила, что Молдавия в свое время выбрала «мягкий подход» к решению приднестровского вопроса, признав ПМР частью переговорного формата, но тем не менее все до сих пор предпринятые шаги по урегулированию конфликта пока ни к чему не привели. Поэтому Санду посоветовала Украине учесть опыт Молдавии при выборе подхода к решению проблемы Донбасса.
Стоит ли Киеву учитывать «ошибки» Кишинёва при урегулировании конфликта в Донбассе и что будет с миротворческой миссией в Приднестровье во время правления Санду, ИА REGNUM рассказывает экс-министр иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики Владимир Ястребчак.
Недавнее интервью Майи Санду вызвало довольно бурную реакцию российской общественности. Как Вы понимаете ее слова о необходимости ухода российских миротворцев из Приднестровья?
Безусловно, госпожа Санду как молдавский прозападный политик не заявила ничего нового. Гораздо важнее то, в каком статусе она сделала последние заявления в интервью одному из украинских СМИ. Если до этого подобные слова можно было списать на предвыборную кампанию, на целевую аудиторию, на ее «ядерный электорат» и прочее, то сейчас, после подведения итогов выборов, Санду должна была бы думать и о других своих заявлениях,
На Ваш взгляд, что имела в виду Майя Санду, когда заявила в упомянутом интервью, что «мягкий подход» к решению приднестровского конфликта не давал результатов?
Этот тезис действительно звучал в ходе предвыборной кампании, но для меня достаточно странно, что он продолжает звучать и сейчас. ЦИК Молдавии утвердил итоги выборов, и в соответствии с внутренними процедурами решение Центральной избирательной комиссии направлено в Конституционный суд на утверждение. По сути, Майя Санду является уже избранным президентом Молдавии, который еще не вступил в свои полномочия. Поэтому странно слышать продолжение тезисов относительно «мягкого подхода». После 1992 года,
Я бы еще обратил внимание на контекст, в котором произносились эти слова. Там прозвучала вполне прозрачная рекомендация украинским властям учесть молдавский опыт, который оказался не очень эффективным, при урегулировании ситуации на Донбассе. На мой взгляд, это очень опасный путь.
В чём, по Вашему мнению, главная опасность подобного подхода?
Любые попытки экстраполяции приднестровской ситуации на ситуацию в Донбассе, и наоборот, на мой взгляд, контрпродуктивны. Это разные конфликты со своими уже сложившимся механизмами решения, со своей политической, правовой и прочей реальностью.
Учитывая риторику госпожи Санду и учитывая ее внешнеполитическую ориентацию, будет ли Молдавия всё больше привлекать ЕС и США к активному участию в решении молдо-приднестровского конфликта, и насколько, по Вашему мнению, Запад сам заинтересован в этом?
Настаивать она может. Но, на мой взгляд, исходя их тех документов, которые определяют статус США и ЕС в переговорном формате «5+2», потенциал их участия далеко не исчерпан. Их статус был определен 15 лет назад, в 2005 году. У них есть достаточно возможностей для того, чтобы действовать. В частности, Евросоюз продвигает целый проект по мерам доверия между Молдавией и Приднестровьем. Я думаю, что надо реализовать тот потенциал, который имеется, прежде чем создавать какой-то новый функционал.
Также я не уверен, что на данном этапе, в условиях различных международных процессов, включая пандемию коронавируса, которая неизвестно когда закончится, и США с их внутриполитической турбулентностью, и ЕС готовы активно включаться в молдо-приднестровское урегулирование. Я думаю, что для них, как для любых ответственных государств, важно не ломать то, что работает и что может работать дальше. Любые ответственные политики, как и врачи, должны исходить из принципа «не навреди».
Насколько реальной кажется вам перспектива того, что в обозримом будущем Молдавия потребует, чтобы подразделения НАТО присоединились к выполнению миротворческой миссии в Приднестровье?
Я не вижу такой перспективы. Тем более, очень трудно найти реальные примеры установления долгосрочного мира силами НАТО. У этой организации свой функционал.
Я хотел бы напомнить, что со стороны всех руководителей Молдавии звучали заявления о необходимости трансформации формата миротворческой миссии, но до реальных действий дело не доходило. Видимо, всё-таки оставалось понимание того, кто будет нести ответственность за слом миротворческих механизмов.