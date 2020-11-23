Гонка среди производителей вакцин продолжается. После предварительных данных компании Pfizer и BioNTech предоставили финальные данные начального этапа третьей фазы исследования вакцины от COVID-19. Клинические данные показали, что эффективность вакцины составила 95,1%, что оказалось немного лучше эффективности вакцины от компании Moderna, которая пока опубликовала только промежуточную эффективность (94%). Обе вакцины сделаны по одной технологии (кодирование матричных-РНК), но при этом отличаются по условиям хранения. Вакцина от Pfizer должна храниться и транспортироваться при температуре — 70 градусов, вакцина от Moderna — при температуре — 20 градусов. Однако Pfizer планирует продавать вакцину по цене $19,5 за дозу, в то время как Moderna заявляет цену в $25−37 за дозу.

Иван Шилов ИА REGNUM Уолл-стрит

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В ближайшее время выйдут данные по еще одной вакцине от компании AstraZeneca, которая производится по более традиционной технологии производства вакцин (на основе аденовируса шимпанзе). Заявленная цена по этой вакцине составляет $4, и вакцина может храниться при температуре +2−8 градусов. Если эффективность этой вакцины будет также выше 90%, то AstraZeneca может получить наибольшую рыночную долю.

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 на прошлой неделе продолжила ухудшаться. Ежедневный прирост новых случаев в мире находился в районе 600 тыс. человек в день. Показатель смертности также обновлял рекорды, ежедневно фиксировалось свыше 10 тыс. смертей в день. Введение ограничительных мер в Европе позволило стабилизировать прирост новых случаев, но в США прирост обновляет рекорды, и показатель вплотную приблизился к отметке в 200 тыс. новых случаев в день. Для сдерживания распространения вируса в Нью-Йорке на прошлой неделе ограничили работу школ.

Коронавирус в США

На фоне новостей об эффективности вакцин от COVID-19 индексы Dow Jones и S&P 500 обновили исторические максимумы. В лидерах роста были акции наиболее пострадавших от пандемии COVID-19 компаний. Восстановление котировок наблюдалось в таких секторах, как авиалинии, туризм, кинотеатры, парки развлечений и другие. Однако ближе к концу недели из-за ухудшения текущей ситуации с COVID-19 позитив стал уходить, и инвесторы начали фиксировать позиции в этих компаниях.

В то же время на рынки поступала противоречивая статистика с рынка труда. Повторные заявки на пособие по безработице на прошлой неделе были на уровне 6,37 млн, что оказалось лучше ожиданий в 6,47 млн и показателя предыдущей недели в 6,8 млн. Однако количество новых заявок на пособие по безработице оказалось хуже ожиданий и составило 742 тыс. (ожидалось 707 тыс.). На фоне данных по безработице на рынке уменьшился и аппетит к риску.

Доходность 10-летних трежерис снизилась на 7 б. п. до 0,82% после данных о замедлении рынка труда в США, несмотря на позитивные данные по эффективности вакцин и на рекордные ожидаемые размещения на $150 млрд на этой неделе. Доходность глобальных облигаций с рейтингом BBB снизилась на 11 б. п. также по аналогичным причинам.

Вакцина

Жертва пандемии — компания Macy’s (B+/Ba3/BB) показала восстановление EBITDA в 3-м квартале 2020 года до уровня на 33% ниже прошлогоднего, что было вызвано увеличением валовой маржи до 36%, или — 4% г/г, или окончанием периода распродаж по бросовым ценам в предыдущем 2-м квартале 2020 года. Отдельно стоит отметить, что Macy’s компенсировал денежные убытки пандемии в объёме $1,34 млрд уменьшением объёма запасов, что снизило отток денежных средств всего лишь до $0,14 млрд. Если компании удастся удержать текущий уровень запасов в долгосрочной перспективе, то это будет означать практически отсутствие денежных убытков из-за пандемии через оптимизацию оборотного капитала.

На этой неделе мы продолжим следить за данными по эффективности вакцины, а также за статистикой по безработице. Ожидаются новые данные по вакцине от Moderna, а также предварительные данные по вакцине от компании AstraZeneca. Кроме этого, будут важны комментарии относительно цены вакцин и примерных объемов и сроков вакцинации. Из статистики будут опубликованы индексы промышленного производства (PMI) в Европе и США. Особое внимание будет приковано к новостям по ограничительным мерам в США. Вполне возможно, что столь стремительный рост заражений коронавирусом и уровня госпитализации в США может привести к введению локальных локдаунов.