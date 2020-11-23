ИА REGNUM Как вы считаете, почему вообще случился этот эпизод в питерском автобусе?

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Здесь нужно смотреть детальнее. Есть вероятность, что задержанный — психопатическая личность возбудимого круга. Потерпевший — то ли в силу повышенной ответственности, то ли в силу стремления указывать другим людям, как им необходимо себя вести, начал указывать подозреваемому — наденьте маску. У уголовника пошла аффективная реакция, тормозов в виде страха, совести и т. д. не было. Скорее всего, хотел он не убить, а просто покалечить. Но по большому счету, думаю, ему было все равно — убить или нет, это неважно для таких людей, главное — «проучил». Всем прочим гражданам хорошо бы понять, что не надо лезть со своими «ценными указаниями» к незнакомым людям — могут нарваться на психопата.

ИА REGNUM Насколько может разозлить не просто просьба (или даже требование) вести себя определенным образом, а вопрос именно про маску? Ведь многие считают, что маска — это инструмент подчинения.

Да, маска может восприниматься сознанием человека как признак подчинения. И тут всё будет зависеть от реакции человека на необходимость такого подчинения. Доверяет ли он тем, кому должен подчиняться? Признает их право на подобные ограничения для себя или не признает? Каждый отвечает на эти вопросы самостоятельно и действует исходя из собственных выводов. В любом случае несогласие, непонимание необходимости обязательного ношения масок может вызывать длительное эмоциональное напряжение и негативно сказываться на психическом состоянии людей. И опосредованно усиливать силу патологических эмоциональных реакций у людей с неустойчивой психикой. Антисоциальные элементы, психопатические личности могут аффективно реагировать на такое условное ограничение их свободы, как обязанность носить маску, и действительно могут совершить нападение на человека, делающего им замечание, чему мы уже имеем печальное подтверждение.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Пожилой мужчина в медицинской маске

ИА REGNUM Это может стать серьезной общественной проблемой?

Да. И на это определенно стоит обратить внимание. Подвержены риску будут в первую очередь случайные попутчики — не наделенные властью делать такие замечания и, вообще, чего-то требовать. Следом идут продавцы в магазинах, кондукторы, врачи в поликлиниках и т. д. То есть те, кого обязали требовать ношения масок. И если им попадется подобный агрессивный элемент, то у них практически нет ресурсов, чтобы защитить себя. То есть требовать они должны — их обязали, а защиту от возможного насилия не предоставили. Полиция может себя защитить. А остальные? Пока вызовешь в подмогу полицейских, пока они приедут, пройдет какое-то время. И помощь может прийти позже, чем это было необходимо.

ИА REGNUM Что можно порекомендовать людям, которых обязали контролировать ношение масок?

Вести себя очень корректно, а в случае, если при отказе надевать маску заметна агрессия со стороны человека (человек проявляет сильную вербальную агрессию в ответ на вашу просьбу, использует нецензурные слова, замахивается на вас рукой, его лицо и шея краснеют, он сжимает губы и кулаки и т. д.), не вступать с ним в спор, прекратить диалог и при необходимости вызвать полицию. Ни в коем случае не толкать, не провоцировать словами или физически. И попросить прочих присутствующих не делать подобного. Пусть полиция разбирается сама. Так вы убережете и свою жизнь, и обезопасите окружающих вас людей. При необходимости место рядом с потенциально агрессивным человеком лучше освободить — отойти подальше, попросить людей перейти на другие места и т. д.

Mos.ru Услуги только в маске и перчатках

ИА REGNUM Не исключается ведь и зеркальная ситуация, когда так будет вести себя требующий маску.

Да, есть вероятность, что психопатическая личность окажется «с другой стороны баррикады» — со стороны того, кто считает необходимым надевать маску. И тогда в качестве жертвы могут оказаться сами нарушители масочного режима. Так что следует внимательно смотреть на тех, кто делает вам замечание касательно необходимости надеть маску. Ведь он или она может находиться в ситуации сильного эмоционального возбуждения, и в случае вашего отказа может возникнуть конфликт, в том числе с применением физической силы. В любом случае если вы видите, что человек эмоционально неуравновешен и настроен агрессивно, то в первую очередь нужно дистанцироваться от него. Не нужно вступать с ним в словесную дуэль. Во-первых, это бессмысленная затея — у человека на тот момент уже есть сформировавшаяся четкая позиция, во-вторых, он реагирует на вас эмоционально, и любые, даже самые доказательные аргументы ничего не изменят, он их просто не услышит. Ну и, в-третьих, продолжая спор, вы можете усугубить его эмоциональное состояние, что станет угрозой для вашей жизни.