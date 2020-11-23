Выступая 22 ноября с заявлением по карабахской проблеме, президентРоссии ВладимирПутинсделал акцент на уважении территориальной целостности Азербайджана. По сути дела, этот принцип оказался поставленным им в данном конфликте во главу угла.

Иван Шилов ИА REGNUM Нгорный Карабах

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Между тем, как следует из основополагающих документов ООН, в частности Декларации о принципах международного права от 1970 года, принцип уважения территориальной целостности государств действует только в увязке с принципом уважения права народов на самоопределение. Третий(а по значимости— первый) из ключевых принципов международного права, имеющих прямое отношение к карабахскому и другим подобным конфликтам, — это принцип неприменения силы или угрозы силой. Кто и какие принципы попрал в Карабахе в 2020 году, думаю, совершенно понятно.

Невольно сравниваешь карабахскую ситуацию с крымской. Точно так же, как Нагорный Карабах формально считался и считается частью территории Азербайджана, «неотъемлемой» частью территории Украины до 2014 года считался Крым. Тем не менее сегодня он в России. Произошло это в силу должного уважения, проявленного нашей страной к праву народа Крыма на самоопределение.

Дарья Антонова ИА REGNUM Годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с РФ

Второе, что в этом случае важно, — это то, что произошёл этот переход без войны, не в результате применения силы. Наоборот, Россия обеспечила мирные условия для волеизъявления жителей Крыма, предупредила кровопролитие.

Россия сначала признала Крым независимым, потом — откликнулась на его просьбу вернуться в Россию. Но это не многое изменило в подходах других государств: территориальную целостность Украины сегодня продолжает признавать даже союзная нам Белоруссия. Точно так же и признание Нагорного Карабаха Арменией, произойди оно ранее, мало что изменило бы с точки зрения подходов внешних заинтересованных акторов. В том числе — из числа стран-участниц ОДКБ. Как мало что меняет для последних и позиция России по Крыму: да, они понимают, что теперь это вновь российская земля, но защищать её в случае организованной Украиной «контрнаступательной операции», скорее всего, нам придётся одним.

Мы видим, что пример Баку уже возбудил сторонников военного решения и в Молдавии в отношении Приднестровья, и на Украине в отношении ДНР и ЛНР. Этот вредоносный импульс с удовольствием восприняли покровители Кишинёва и Киева в НАТО; вызванный им военный раж просто так не рассосётся. Карабахская ситуация будет иметь свои вредоносные последствия и для подходов мирового сообщества к крымскому вопросу. В международных делах уважают последовательность.

После силы, конечно.