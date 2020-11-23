



Александр Горбаруков ИА REGNUM

19 ноября The Washington Post опубликовала «мнение редакционной коллегии» (Opinion by Editorial Board) по поводу будущего американо-украинских отношений. Хотя «мнением» это назвать сложно, скорее указание на порядок действий украинской власти при грядущей новой администрации президента Байдена. В победе которого газета уверена, как и все демократы Соединенных Штатов.

К The Washington Post с полным основанием следует применять эпитет «самая». В ее истории есть все, даже самая знаменитая газетная опечатка: когда в 1915 году она намеревалась сообщить, что президент Вильсон «развлекал» (entertaining) свою будущую жену Эдит Гальт, но вместо этого написала, что он «входил» (entering) в нее. Но есть и самое эффективное расследование: Боб Вудворд и Карл Бернстайн, раскопавшие «Уотергейт» и фактически отправившие в отставку президента Никсона, были ее репортерами.

В течение последних десятилетий своей истории The Washington Post, ныне принадлежащая Джеффу Безосу, была близка к Демократической партии. Со времени Джимми Картера (1976 год) редакция не одобряет кандидатуры республиканцев в Овальный кабинет, хотя и отрицает любые упреки в предвзятости. В 2016 году она поддерживала Клинтон, в 2020 — Байдена. А в 2017 году, в самом начале президентства Дональда Трампа, газета в качестве подзаголовка приняла лозунг Democracy Dies in Darkness («Демократия умирает во тьме»). Интересно, это диагноз или прогноз?

Однако The Washington Post — это еще и откровенно «ястребиная» газета. За год, предшествующий войне в Ираке, в ней были размещены 27 редакционных статей, поддерживающих планы американского вторжения. Что и дает основания считать, что «The Washington Post — не либеральная газета… и это газета неоконсерваторов» (Крис Мэтьюз, политический обозреватель, март 2007 года). С тех пор неоконы не изменились: все те же либеральные ястребы, выступающие за интервенционизм во внешней политике и за продвижение демократии посредством применения силы.

Steve Bott Крис Мэтьюз. Политический обозреватель

Что же сулит Украине будущее «сквозь прицел» демократов-неоконов?

Статья в The Washington Post называется «Борьба с коррупцией на Украине застопорилась. Байден может помочь возобновить его работу».

Чем? Ну, прежде всего, помочь выпутаться из собственных ошибок президенту Украины Владимиру Зеленскому, «бывшему комику, избранному по антикоррупционной программе» (это цитата). Зеленский, по мнению американцев, влип в историю с Конституционным судом и антикоррупционными органами, оказался под угрозой приостановки финансовой помощи Евросоюзом и Международным валютным фондом, совершил несколько собственных ошибок, в том числе «оказал давление на уважаемого главу Центробанка Украины» и в итоге запутался в поисках ответов на судебные решения. В конце концов, «он заразился COVID-19 и был госпитализирован, хотя сказал, что его случай не является серьезным».

facebook.com/zelenskiy95 Владимир Зеленский на самоизоляции

Как помочь? Ну-у, здесь Байден специалист. Он «был одним из лучших американских друзей Украины, он пять раз посещал страну, будучи вице-президентом, и решительно поддерживал ее борьбу с российской агрессией и внутренней коррупцией». Хотя «его требование уволить нечестного прокурора было превращено в ложное утверждение о том, что тогдашний вице-президент пытался защитить компанию, которая наняла его сына в качестве члена совета директоров» — такова будет американская государственная версия того, что при Трампе называлось «делом Бурисмы» и «конфликтом интересов» (то есть коррупции) семейства Байденов на Украине.

Демократическая помощь Украине видится в следующем:

подготовить санкции против судей Конституционного суда, которые причастны к ошибочным решениям;

возобновить усилия по возбуждению уголовных дел о коррупции против ключевых украинских олигархов, которые сыграли важную роль в блокировании реформ и продвижении интересов России на Украине:

реанимировать политический альянс между Вашингтоном и Киевом, сводящийся к оказанию военной помощи Украине;

пригласить Зеленского на личную встречу, чего так и не сделал за четыре года противный Трамп.

Что все это может означать для Украины, как для «суверенного государства»? Не секрет, что в нынешнее время понятие «завоевание государства» несколько изменило смысл. Уже нет необходимости «железным берцем пехотинца» топтать завоеванные земли. Потому что на ней могут обитать аборигены, которые нароют какие-то «тропы Хо Ши Мина» и зададут «топтальщикам» знатную трепку. Ныне для завоевания достаточно взять под контроль Центральный банк и министерство финансов. На Украине это сделали давно, и фигуры Яресько, Маркаровой (Минфин) или Гонтаревой, Смолия (Нацбанк) — тому яркое подтверждение. С этого момента «коллективному Западу» остается только удерживать позицию, и трогательная забота о судьбе «уважаемого главы Центробанка Украины» (Якова Смолия) — это и есть такое «удержание».

Bank.gov.ua Яков Смолий

Но кроме «денег» и для защиты «денег» необходим контроль над «законом». При всем личном отвращении к нынешнему составу украинского Конституционного суда нельзя не признать: санкции по отношению к ним — это не правовое, а политическое решение. Высший арбитр вроде бы суверенной страны (а значит и Конституция этой страны) выставляется под воздействие внешнего центра принятия решений.

«Завоевание» всегда означает «зачистку» территории от конкурентов. Зачистку от населения можно предоставить эпидемиям, миграциям, обнищанию, короче, всему тому, что называется «депопуляцией». Но ведь в стране существует еще и достаточно самообеспеченный слой, который имеет дерзость считать, что на Украине могут воровать только они (те, кого газета назвала «ключевыми украинскими олигархами»). Вот они предназначены к смещению и замене «компрадор-глобалистами».

В перспективе международных отношений «при Байдене» отчетливо просматривается тренд на смягчение американо-китайских отношений. Уж больно плотно нежная азиатская рука лежит на горле семейства Байденов. Следовательно, стоит ожидать сублимирования американской ястребиной энергии. Не секрет, что Байден считает Китай «главным конкурентом» США, но Россию он считает «главной угрозой» Америки. Поэтому следует ожидать дальнейшего «обострения чувств» (вплоть до «горячей любви») между Москвой и Вашингтоном. И посреди этой «любви» окажется Украина, хотя бы в силу географического положения. Набитая американским вооружением, но под прицелом российских ракет.

И последнее. Зеленскому следовало бы опасаться прямого приглашения в США. Сейчас и нынешний президент Украины, и ее экс-президент мушками вьются вокруг вашингтонского огонька. Зеленский в числе первых поздравил Байдена с избранием, полностью отрезав себе пути к республиканцам в случае крайне маловероятной, но все-таки возможности их победы. Порошенко Надеется на прошлую «дружбу» с Байденом. Но беда в том, что Зеленский превратил Украину в «политическое минное поле» и для республиканцев, и для демократов, не угодив ни тем, ни другим. Порошенко, который допустил утечку записей своих переговоров с Байденом (во всяком случае, так считают в США), тоже будет являться не самым лучшим воспоминанием в интимно-политических воспоминаниях «сонного Джо».

Gov.ua Джозеф Байден и Пётр Порошенко

А на Украине желающих стать «любимой женой господина» более, чем достаточно. Американцам на роль «своего сукина сына» здесь и сейчас нужны будут преданные их идеям военные, полицейские или не очень дорогие антикоррупционеры.

Комики и кондитеры могут выйти из моды.