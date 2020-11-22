



Иван Шилов ИА REGNUM

Слова Помпео усилили накал в отношениях с Турцией

Согласно TR724, госсекретарь США Майк Помпео по прибытии в Турцию не посетил Анкару в связи с «напряженным графиком» и уведомил заранее, что не будет проводить официальных встреч с турецкими высокопоставленными должностными лицами. Помпео сделал заявления, которые лишь усилили накал в отношениях США с Турцией. В интервью французской газете Le Figaro Помпео заявил, что Европа вместе с Вашингтоном должны действовать совместно против турецкой политики на Ближнем Востоке. Госсекретарь выразил обеспокоенность в связи с недавней турецкой поддержкой Азербайджана и действиями Анкары в Ливии и Средиземном море и отметил: «Президент Франции Эммануэль Макрон и я солидарны относительно того, что недавние действия Турции очень агрессивны. Европа и США, объединившись, должны убедить президента Реджепа Тайипа Эрдогана в том, что такие действия не в интересах его же собственного народа».

Помпео встретился с патриархом Варфоломеем

Как передает агентство Doğan, Помпео прибыл в Турцию в рамках «прощального тура», который охватил семь стран. Госсекретарь в Стамбуле встретился с константинопольским патриархом Варфоломеем, после чего посетил мечеть Рустем-паша. Помпео выложил в блог фотографии со встречи и подписал их: «Сегодня мне выпала большая честь встретиться с Его Святейшеством вселенским патриархом Варфоломеем — епископом Константинопольского патриархата и посетить собор Святого Георгия. Вселенский патриархат как лидер православного мира является ключевым партнером в нашей работе по защите свободы вероисповедания во всём мире».

Twitter.comSecPompeo Майк Помпео и патриарх Варфоломей

Франция и Германия призывают Байдена создать единый фронт

Как информирует Euronews, Франция и Германия призвали недавно избранного нового президента США Джо Байдена укрепить «трансатлантический союз» против ядерной программы Тегерана и Анкары. Париж и Берлин заявили о необходимости достичь компромисса внутри НАТО в отношении Турции, которую некоторые партнеры, например Франция, всё чаще считают «непредсказуемым союзником». Министр иностранных дел Германии Хейко Маас и его французский коллега Жан-Ив Ле Дриан затронули отношения между ЕС и США в совместной статье, опубликованной во французском издании Le Monde, немецком Die Welt и американском The Washington Post. В ней отмечается следующее: «Европа и Америка должны вместе придумать новое Трансатлантическое соглашение. Избрание Джо Байдена открывает пути для укрепления трансатлантического союза перед лицом автократов и стран, которые нарушают международный порядок или региональный баланс сил».

Gage Skidmore Джо Байден

Ситуация с коронавирусом оставляет желать лучшего

Как пишет журналистка газеты Cumhuriyet Сибель Бахчетепе, член Ассоциации турецких врачей (ТТБ) Ибрагим Аккурт прокомментировал текущие данные министерства здравоохранения Турции о распространении пандемии коронавируса: «Фактическое ежедневное количество случаев заражения сегодня составляет 87 263». Член преподавательского состава кафедры общественного здравоохранения Анкарского университет профессор Ахмет Салтык дал свою оценку сложившейся картине: «Для того, чтобы остановить заражения, срочно требуется 14-дневная изоляция. Стамбул находится на первом месте по количеству инфицированных. В отделениях интенсивной терапии очень тяжело найти место для госпитализации. Возможно, врачам даже придется делать выбор между пациентами. Многие наши знакомые из больниц сообщают об этом. Машины скорой помощи не могут добраться до пациента в течение нескольких часов. Получая указания из централизованной системы, пациента везут туда, где есть свободные места. Но даже там нет гарантий, потому что Стамбул заполнен под завязку».

Турция отправит войска в Азербайджан

Как сообщает телеканал FOX TV, указ президента Турции об отправке турецких войск в Азербайджан был представлен на рассмотрение Великого народного собрания Турции (ВНСТ). В запросе, направленном в парламент за подписью председателя правящей Партии справедливости и развития и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, говорится о соглашении, достигнутом между Баку и Ереваном, и отмечается: «В соответствии с достигнутым декретом на территории Азербайджана, освобожденной от оккупации, будет создан Совместный центр по контролю за соблюдением перемирия. Согласно предложению Азербайджана было решено, что Турция и Россия будут совместно участвовать в деятельности Совместного центра». Запрос был удовлетворен в ходе пленарного заседания парламента.

Mod.gov.az Турецкие военные на территории Азербайджана

Зарубежные компании проникают в Турцию

Газета Cumhuriyet передает, что парламент собирается обсудить работу в Турции государственных компаний, созданных за рубежом и связанных с турецким министерством энергетики и природных ресурсов. Из-за недостаточного законодательного урегулирования тендеров в Турции есть опасения, что «могут быть применены санкции». Депутат от Республиканской народной партии от округа Маниса Ахмет Вехби Бакырлыоглу сказал: «Эта ситуация является отражением проблем во внешней политике. Государство испугалось и свои компании из-за границы возвращает в Турцию».

Турция может аннексировать север Кипра через несколько лет

Как информирует турецкая редакция Sputnik, продолжает поступать реакция на визит Эрдогана в Турецкую Республику Северного Кипра. Министр иностранных дел Республики Кипр Никос Христодулидис сделал интересное заявление. По его словам, Анкара может аннексировать север острова в течение нескольких лет, если не будет достигнуто решения кипрской проблемы. Христодулидис назвал датой аннексии 2023 год. Он сказал, что продолжаются беспрецедентные провокации Турции в регионе и против Кипра. И это связано с «неоосманским подходом Эрдогана», попытками Анкары возглавить мусульманский мир, а также кризисом турецкой экономики.

Резолюция ООН по Косово

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям (WGAD) приняла решение о шести турецких гражданах, незаконно похищенных в Косово и отправленных в Турцию. Решение было опубликовано 18 ноября 2020 года. Группа пришла к выводу, что арест, задержание и принудительная транспортировка их 29 марта 2018 года являются волюнтаристскими, нарушают международные нормы и стандарты, а также права человека. Правительство Турции должно немедленно освободить задержанных и вместе с правительством Косово выплатить компенсацию пострадавшим. Высказано требование начать расследование инцидента с задержанием и депортацией и возбудить уголовные дела в отношении ответственных лиц.

Florian Murati Косовская полиция

Перейдет ли Эрдоган к усиленной парламентской системе?

Газета Sözcü пишет, что исследовательская компания «МАК Консалтинг» считает вполне возможным отказ Эрдогана от президентской системы и переход на усиленную парламентскую систему. По мнению компании, «мы сейчас переживаем период, когда даже замены коробки передач недостаточно — необходимо менять транспортное средство полностью». Председатель «МАК Консалтинг» Мехмет Али Кулат добавил: «Наступает время усиленной парламентской системы. И это благодаря не оппозиции, а власти».

Центральный банк Турции использовал сильную меру

Газета Dünya Ekonomi передает, что Центральный банк Турции принял решение по процентным ставкам. Он повысил ставку по операциям недельных соглашений с обратной покупкой до 15%, увеличив ее на 4,75 процентных пункта. После чего было замечено некоторое улучшение обменного курса. По последним данным, курс доллара составил 7,62 турецких лир, евро — 9,03 турецких лир, фунта стерлингов — 10,10 турецких лир. Экономист Озгюр Демирташ отметил следующее: «Теперь необходимо срочно приступить к реформам. Иначе рост процентной ставки будет потрачен впустую… Это только сэкономило нам время. Проблемы сохранятся, если не будет проведена реформа в сферах права, образования и правосудия».

Jeff Djevdet Турецкие лиры

Турция пытается продать оливки из Африна

По данным информационного агентства ANKA, турецкие вооруженные силы (TSK) и Свободная сирийская армия в ходе начатой 20 января 2018 года операции «Оливковая ветвь» завладели оливковым маслом из рощ Африна. Хотя этот регион до сих пор принадлежит Сирии, масло Турция пытается продать третьим странам. Председатель Торгово-промышленной палаты турецкой провинции Антакья Хикмет Чинчин сообщил, что имеют место переговоры о поставках его в Нью-Йорк через сельскохозяйственные кредитные кооперативы. Во время заседания экономического совета Республиканской народной партии, где обсуждались проблемы производителей оливок и оливкового масла в провинции Хатай, Чинчин рассказал, что помимо 200 тысяч тонн оливкового масла турецкого производства, американцам также пробуют продать и 90 тысяч тонн оливкового масла из Африна.

Aracuano Оливки

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Обсуждается продление договора между Ираном и Турцией относительно природного газа. Президент Иранской национальной газовой компании (NIGC) Хассан Монтазер Торбати объявил, что Тегеран в ближайшее время обсудит продление соглашения об экспорте газа с Анкарой.

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen (VW) заявил, что для развития мощностей завода в Словакии будет инвестировано 500 миллионов евро. Таким образом VW дал ясно понять, что отказался от строительства объекта в турецкой провинции Маниса.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил после заседания научного совета: «По всей нашей стране и особенно в Стамбуле наблюдает серьезный рост случаев заражения коронавирусом. Было принято решение рекомендовать реализовать конкретные меры по профилактике распространения заболевания».

Министр по делам семьи, труда и социального обеспечения Турции Зехра Зюмрют Сельчук сделала заявление о том, что результаты ее теста на новый тип коронавируса оказались положительными. Она продолжит лечение в домашних условиях.

Заместитель председателя правящей ПСР Мехмет Озхасеки объявил, что результаты его теста на новый тип коронавируса оказались положительными.

Министерство национальной обороны Турции объявило, что общее число тех, кто был уволен из турецких вооруженных сил после попытки государственного переворота 15 июля, составляет 20 566 человек.