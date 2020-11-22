



Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко и Владимир Зеленский

В котомке музы истории Клио, очевидно, не так уж и много сценариев, поскольку они периодически повторяются. Вот и сейчас происходящее на Украине очень напоминает начало истории пиренейской «реконкисты».

1310 лет назад арабы, берберы и покинутые на произвол судьбы жители североафриканской Сеуты доказали правившим в Испании готам, что нельзя насиловать девушек. Ле Кава Румийка, дочь сеутского графа Иоанна, была изнасилована испанским готским королем Родерихом, ко двору которого была отправлена, вероятно, в качестве заложницы. Оскорбленный отец призвал на помощь набравших мощь арабов и исламизированных берберов. В итоге небольшая армия Тарика ибн Зийяда высадилась в Испании, и через год, в 711-м, после битвы при Гвадалете, от Родериха осталась только лошадь под богатым седлом, тоскливо стоявшая в болоте, недалеко от поля боя. Такова легенда…

За несколько лет Испания была полностью завоевана мусульманами, и только далеко в Астурии, на севере полуострова, в активе христиан оставалась небольшая полоска земли и энергия Пелайо, молодого правителя Астурии. Арабы просто «не додавили» астурийцев, ибо кому тогда мог быть интересен клочок земли на диком побережье Бискайского залива. Но Пелайо так не считал, и в 718 году разгромил арабов в битве в долине Ковадонги. С этой небольшой стычки начинается история «реконкисты», 775-летнего отвоевания Пиренейского полуострова (Испании) у арабов. В 1492 году супружеская чета Фердинанда, короля Арагона, и Изабеллы, королевы Кастилии, захватили Гренаду — последний оплот мавров-арабов в Испании.

В 2019 году Петр Порошенко, пятый президент Украины и ее «шоколадный король» (по праву владения кондитерской фирмой «Рошен»), был снесен дружным негодованием подавляющего большинства украинских избирателей. От души и извращенно изнасиловавший украинскую политику, экономику и даже историю, Петр Алексеевич, казалось бы, находился накануне ухода в политическое небытие и, возможно, в тюремную камеру. На президентских выборах 2019 года он вдрызг проиграл Владимиру Зеленскому (24,45% против 73,22% во втором туре). На парламентских выборах его партия «Европейская солидарность» набрала всего 13,72% голосов и потеряла 107 (!) мест в парламенте. У него даже своей Астурии не было: во всех областях, за исключением крайнего востока на Донбассе и крохотного закутка на юго-западе Одесской области, безусловно доминировали «Слуги народа». Крохи со служебного стола подобрали российско-ориентированные оппозиционеры.

President.gov.ua Петр Порошенко и Владимир Зеленский

Прошло полтора года. Владимир Зеленский оказался не менее любезным кавалером для Украины, безмятежно использовав ее в вопросах земли, банков, кредитов, вакцин, судебной системы и прочая, прочая. И, оказавшись не в состоянии подготовить страну ко второй волне коронавируса (даже в плане обеспечения больных кислородом), он и его ЗЕкоманда уверено идут ко второму локдауну, подавляя возможный социальный протест штрафами и карантинными репрессиями. А Порошенко, как бы к нему ни относиться, это старый боец на политическом ринге — все-таки 22 года во власти. И открывшуюся для удара печень противника он никак не пропустит. И вот результат:

на местных выборах 2020 года (а в условиях формальной децентрализации их результаты не менее актуальны, чем парламентские) представители партии «Европейская Солидарность» вошли во ВСЕ областные Советы. Это результат покруче, чем даже у «Слуги народа», которые не вошли в Тернопольский облсовет;

на этих выборах Порошенко, у которого год назад не было даже «астурийской подушки», где голову преклонить, «взял» три области на Западе Украины: Львовскую, Тернопольскую и Ровенскую. Еще в двух областях (Волынской и Ивано-Франковской) порошенковцы заняли второе место;

и это, наверно, главное — «Евросолидарность» победила в Киеве и Киевской области. А еще со времен античных междоусобиц известно: кто взял столицу, тот и победил. Теперь Зеленскому и его команде придется с особым вниманием прислушиваться к любым пожеланиям ЕС, поскольку те имеют в Киеве и области большинство, а народ здесь уже измучен карантинами, тарифами и безденежьем. А значит — будет совсем не против антиправительственных выступлений. Все это означает, что правящие «Слуги народа» неизбежно вынуждены будут взять курс на сближение с «Европейской Солидарностью»;

как бонус: доминирование на Западной Украине, как показывает история последнего десятилетия, означает контроль над «активным меньшинством» — не особо образованным, но пассионарным и мотивированным, — которое почти всегда заставляет «пассивное большинство» подчиняться своим правилам.

Если посмотреть на любую социально-историческую карту Украины — хоть языковую, хоть электоральную, хоть карту праздничных предпочтений, — то несложно заметить, что Запад и Юго-Восток страны — это регионы противоположного мировоззрения. И итоги местных выборов показывают, что «порошенковцы» оклемались от сокрушительных ударов 2019 года и успешно ведут свою «реконкисту» на Западной Украине.

Cvk.gov.ua Избирательный участок на Украине

Их антиподы, связываемые с «Оппозиционной Партией — За Жизнь», делают то же самое на Юго-Востоке, получив доминирование в шести областях — Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской. И занимая уверенное второе место в Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях. Что означает, что «стороны противоположного мировоззрения» мобилизуются, а ныне властвующий ЗЕленый режим (лидерство в четырех областях по итогам выборов 2020) нивелировать эту мобилизацию не в состоянии.

Противоположность вызывает противостояние, противостояние вызывает конфликт, конфликт вызывает разлом. В таком сценарии остается только вспомнить «Столкновение цивилизаций» Сэма Хантингтона, где Украина указана как эталонная страна «межцивилизационного разлома».