Чебоксары, 18 августа, 2017, 12:03 — ИА Регнум. В Сирийской Арабской Республике погиб военнослужащий из Чувашии Валерий Емдюков, который служил в десантных войсках. «погиб храбро и мужественно, выполняя воинский долг», говорится в телеграмме, полученной из войсковой части. Его похоронили на малой Родине — в Чебоксарах, на Аллее Славы, сообщили ИА REGNUM родственники военнослужащего. Ранее президент России Владимир Путин не раз публично благодарил военнослужащих, участвующих в операции в Сирии, за мужество и профессионализм, подчёркивая, что они не просто борются с терроризмом, но это «прямая защита нашей страны».

Валерий Емдюков. Фото из семейного архива

Валерий Емдюков погиб 3 августа 2017 года. Об этом стало известно из телеграммы, присланной из войсковой части в Самарской области, к которой был прикреплён военнослужащий. Сообщалось, что он «погиб храбро и мужественно, выполняя воинский долг». По неофициальной информации, в роковой день группа из четырёх военнослужащих попала под миномётный обстрел в Сирии, выжить удалось двоим.

Сослуживцы и друзья вспоминают Валерия как настоящего бойца, который брал на себя самые ответственные задачи, всегда приходил на помощь, и у которого доброта сочеталась с мужеством.

«Не могу я бросить своих пацанов», — объяснял своей семье Валерий, уезжая в командировку в Сирию на выполнение боевых задач по борьбе с терроризмом.

Ранее он нёс службу в Таджикистане, Ингушетии, Крыму, награждён боевыми наградами.

Похоронили военнослужащего 8 августа в Чебоксарах на кладбище в Яушах — с воинскими почестями и оружейными залпами. 9 августа Валерию Емдюкову исполнилось бы 30 лет. Его боевые друзья и сослуживцы планируют собраться вместе в Чебоксарах, чтобы почтить память своего товарища и установить памятник на могиле.

У военнослужащего остались жена и сын.

Отметим, президент России Владимир Путин не раз публично благодарил российских военнослужащих, участвующих в операции в Сирии, за мужество и профессионализм. Он подчёркивал, что сегодня Вооруженные силы РФ способны отразить любую агрессию.

«За последние годы серьезно укрепились наши Вооруженные силы, они способны отразить любую агрессию против России, защитить и наших граждан, страну, и наших союзников», — сказал президент РФ в марте 2017 года. На одной из встреч с военнослужащими глава государства заверил, что «знает, как каждый из военных выполнял свой воинский долг перед родиной», и что это «прямая защита нашей страны»:

«Россия гордится вами, гордится своими солдатами и офицерами, которые с высоким профессионализмом и мужеством отстаивают интересы родной страны».

Напомним, в феврале 2017 года президент Сирии Башар Асад на встрече с российскими парламентариями подчёркивал, что кровь российских военнослужащих, погибших на территории Сирии, не исчисляется деньгами. «Одна капля крови погибшего русского солдата на нашей земле — это для нас дороже любой военной поддержки», — заявил Ашад.