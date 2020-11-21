



Александр Горбаруков ИА REGNUM

Многие мои друзья в России и на Украине часто задают мне вопрос: почему польские власти так однозначно не признают Крым российским и поддерживают военные действия Украины против сепаратистских республик Луганска и Донецка? Такое поведение Варшавы выглядит очень удивительным, ведь киевские власти не осуждают культ Бандеры и банд УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые убили во время так называемой Волынской резни более 120 тысяч поляков, в основном женщин, детей и стариков (молодые парни тогда были в основном на фронте или в сибирской ссылке).

Для меня поведение польского правительства вполне логично и рационально, хотя и не совсем соответствует нормам морали. Я знаю, насколько болезненной и обидчивой для украинцев и россиян является тема конфликта на Украине и принадлежности Крыма, и поскольку у меня много друзей как среди русских, так и среди украинцев, не буду сейчас излагать свои личные взгляды. Я ограничусь разъяснением позиции польского правительства, которая многим людям кажется нелогичной, тем более что ранее Варшава признавала отделение Косова (колыбели сербского народа) от Сербии, поэтому удивляет использование двойной морали и стандартов.

Граффити «Косово — это Сербия»

Ответ на вопрос, почему польские власти не признают Крым российским и поддерживают Киев в борьбе с сепаратистами, прост и понятен: вхождение Украины в экономические (ЕС) и военно-политические (НАТО) западные структуры не в интересах Польши. Сейчас я поясню, почему иной статус Украины будет для польского национального резона крайне вредным и даже опасным.

Начну с экономики. На сегодня восточные и северо-восточные воеводства Польши наименее развиты по сравнению с остальными. На подтягивание их выделяются огромные средства, особенно из Европейского союза, хотя не только оттуда (поступают гранты из Норвегии, Швейцарии и др.). Но те же отстающие воеводства являются более богатыми по сравнению с украинскими областями. Вступи Украина в ЕС — начнется перераспределение «средств сплоченности» в пользу ее, а не Польши. Интеграция наших восточных соседей с Евросоюзом также приведет к тому, что Киеву придется принимать европейские стандарты и правовые нормы. Украина стала бы со временем привлекательной для вложения инвестиций страной.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

Сегодня западные концерны инвестируют десятки миллиардов евро в год в мощные заводы на территории Польши. Потому что у нас есть более дешевая рабочая сила и емкий местный рынок сбыта (население 38 миллионов). Польский рабочий зарабатывает на руки около 1000 евро в месяц, то есть гораздо меньше, чем нужно платить французскому или немецкому рабочему. Если Украина станет мирным краем, куда поплывут в таком случае сотни миллиардов западных инвестиций? Где немецкие или французские концерны предпочтут строить заводы, будь у них альтернатива: в Польше со средней зарплатой рабочего 1000 евро и рынком сбыта в 38 миллионов человек или на Украине с дешевой рабочей силой (рабочий зарабатывает около 200 евро в месяц) и населением в примерно 50 миллионов человек?

Производство тех или иных товаров окажется дешевле на Украине, чем в Польше, поэтому украинская продукция стала бы в Европе конкурентоспособной по сравнению с польской! Это уничтожило бы польское производство и лишило бы польские заводы рынков сбыта в странах ЕС, которые бы покупали украинскую продукцию, в первую очередь промышленную (а на востоке Украине существует очень развитая металлургическая промышленность), и не только. Польша производит огромное количество удобрений, но Украина имеет более дешевое электричество (вырабатываемое АЭС, которых у нас нет вообще), столь необходимое при производстве удобрений, имеет более дешевую рабочую силу и более дешевое сырье. Выдержат ли польские производители удобрений или химических продуктов конкуренцию с украинцами? Конечно, нет.

Ляшко Юрий ИА Красная Весна Перчатки рабочего

В ЕС рынок труда является общим. Уже сейчас в Польше работает миллион украинцев, несмотря на существующие ограничения — необходимость получать разрешения на работу, искать места проживания и так далее. В случае принятия Украины в Евросоюз можно ожидать притока еще миллионов украинцев в Польшу. Будет ли это полезно для польских рабочих? Ведь их, скорее всего, уволили бы, чтобы освободить место для более дешевых украинцев. В лучшем случае — зарплаты польских рабочих понизят, приравняв к зарплатам украинцев.

Сельское хозяйство. В настоящее время Польша является ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции в ЕС. Польша не имеет черноземов (кроме небольших участков на Люблинщине или Жулавах), а Украина славится лучшими почвами в мире. Имея такие черноземы и, как я уже писал выше, дешевые удобрения и рабочую силу, кто победит в сельскохозяйственном соревновании: Польша или Украина? Уже сейчас, несмотря на ограничительные квоты, Украина наводняет Польшу своим зерном, маслами. Польские производители малины в этом году массово банкротились, потому что рынок был завален украинской ягодой. Польша в течение последних нескольких лет была крупнейшим экспортером птицы в страны ЕС. Была, теперь нет. Украина получила таможенные льготы на экспорт птицы в Евросоюз и выгнала с рынков польскую продукцию, лишив наших значительной части продаж в эти трудные времена.

Polsha.org Украинские рабочие на сборе ягод

Так что польская экономика уже несет очень ощутимые потери в результате «политики помощи ЕС» в отношение Украины (при этом европейские гранты, направляемые на эти цели, формируются в том числе за счет польских взносов в Евросоюз, плюс за наш счет идет отмена или понижение пошлин на украинские товары, ввозимые в ЕС). Что же будет, если Украина станет полноправным членом Европейского союза? Страшно подумать даже, очевидно, для Польши это станет экономической катастрофой.

Военно-политический аспект. Опыт постсоветских стран, которые были приняты в ЕС (Литва, Латвия, Эстония) говорит, что следующим шагом становится их членство в НАТО. Принятие в эту организацию Украины с «горячими» территориями с не до конца отрегулированным статусом (Крым, а также Восточная Украина, где Россия более или менее официально поддерживает русское большинство) привело бы к огромному риску международного конфликта. Там легко за доллары спровоцировать очередную войну (как это было в Грузии с Южной Осетией), а в НАТО есть принцип: все страны Североатлантического альянса должны солидарно защитить своего члена.

Лидером в НАТО являются США, которые ведут очень напористую военную политику, в частности против России. Если американо-российские отношения обострятся, то самой горячей точкой для провоцирования конфликта станет Украина. Очевидно, что США не хотят войны у себя под носом, не собираются напрямую воевать с Россией, потому что это огромный риск для существования их государства и народа. Картошку из огня лучше всего таскать чужими руками, сражаться с врагом и изводить его лучше чужими гражданами, которые в случае чего станут жертвами.

Mil.ru Российские военные в Крыму

А какая страна считается восточным флангом НАТО? А в какой стране находятся американские базы с ракетами, нацеленными на Россию? Пожалуйста, ответьте на эти очень «трудные» вопросы. И еще одна «сложная» загадка: в случае вооруженного конфликта и запуска американской ракеты с польской территории, куда полетят российские ракеты? В США? Израиль? Китай? Монголию? Нетрудно догадаться. Это Польша. Поэтому мы не хотим вступления Украины в НАТО, что значительно бы увеличило риск войны, первой жертвой которой станет фронтовая, граничащая с Россией Польша, из-за присутствия американских войск, в том числе ракетных.

По вышеуказанным причинам вступление Украины в ЕС и НАТО станет катастрофой для нас. Поэтому, стиснув зубы, закрывая глаза на прославление бандеровцев киевскими властями, нынешние польские власти, да и следующие за ними, будут последовательно не признавать воссоединение Крыма с Россией и будут поддерживать конфликт Киева с Луганском и Донецком, мечтая, чтобы он был вечным. Потому что страна со спорными границами и внутренним вооруженным противостоянием в НАТО или ЕС войти не может.

И это очевидно.

Об авторе — политолог, арабист, бывший советник МИД Польши. Окончил МГИМО и аспирантуру дипломатической службы Польского института международных отношений. Писатель, публицист, занимается историей польско-российских отношений.