Проблема не только в том, что действующий президентДональд Трамп отрицает результаты выборов 3 ноября и, похоже, пытается, оспорив их, осуществить государственный переворот. Напротив, почти по всем фронтам — от борьбы с пандемией COVID-19 и экономической помощи пострадавшим от нее до судьбы горячих точек, таких как Афганистан и Иран, уходящий президент стремится посеять в собственной администрации всё больший хаос, который чреват неразберихой на международной арене и большими сложностями для избранного президентаДжо Байдена, пишетМайкл Хирш в статье, вышедшей 20 ноября в The Foreign Policy.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Самая непосредственная и острая проблема — это неспособность администрации Трампа предпринять шаги в ответ на тревожный рост числа случаев COVID-19, а также скоординировать с новой командой Байдена меры борьбы с пандемией или распространение вакцины от опасного патогена. Ту же политику выжженной земли можно наблюдать и в области противодействия вызванному вирусом экономическому кризису, последствия которого, скорее всего, — на фоне резкого роста заболеваемости и смертности — будут ощущаться еще и в следующем году.

В качестве самого последнего примера подрывной деятельности администрации Трампа можно назвать письмо министра финансов США Стивена Мнучина председателю Федеральной резервной системы (ФРС) Джерому Пауэллу. В нем глава американского минфина потребовал от ФРС закрыть большую часть проводимых ею программ экстренного кредитования, даже несмотря на то, что заболеваемость COVID-19 достигает новых рекордных значений по всей стране, что, несомненно, будет усугубляться приближающейся зимней погодой, сезоном гриппа и поездками людей в другие города на праздники.

Dan Smith Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

Проявив открытое несогласие, что бывает довольно редко, представители ФРС ответили, что «предпочли бы, чтобы полный набор экстренных программ помощи, созданных во время пандемии коронавируса, по-прежнему выполняли свою важную роль в качестве опоры для экономики США, которая всё еще находится в напряженной и уязвимой ситуации». Заболеваемость в США уже превысила 11,5 млн случаев, а смертность — 250 тыс., вакцины же от нее пока находятся на ранних стадиях тестирования, а тысячи школ и предприятий снова закрываются.

В пятницу телеканал CNN сообщил, что, согласно новым данным Института показателей и оценки здоровья при Вашингтонском университете, к 18 декабря смертность среди граждан США может достигнуть отметки в более чем 2,3 тыс. человек в день.

«Мы ожидаем, что в середине января количество ежедневных смертей достигнет пика — более чем 2,5 тыс. в день», — заявила группа моделирования научно-исследовательского института.

(сс) dmbosstone Эпидемия коронавируса в США

При этом по вопросу выделения дополнительной экономической помощи также едва ли есть какой-либо прогресс: Мнучин и спикер палаты представителей Нэнси Пелоси так и не нашли общего языка касаемо возобновления финансовой помощи. Более того, лидер большинства в Сенате Митч МакКоннелл отправил верхнюю палату на каникулы. Тем временем Трамп угрожает всё большему числу республиканцев, которые оспаривают его попытки отменить результаты президентской гонки. Действующий глава Белого дома демонстративно уволил главу правительственного подразделения по кибербезопасности, в котором прошедшие выборы назвали «самыми безопасными» в истории США.

Вместо того чтобы сосредоточиться на борьбе с пандемией или преодолении вызванных ею экономических проблем, Трамп направил всё свое внимание на сохранение собственной власти, по некоторой информации, пытаясь силой заставить республиканских законодателей в штате Мичиган назвать его победителем в этом ключевом штате, несмотря на громадный отрыв Байдена. Трамп встретился с двумя высокопоставленными законодателями штата Мичиган в Белом доме днем 20 ноября в последней попытке изменить волю избирателей. На пресс-конференции в пятницу он еще раз заявил, что «выиграл» выборы.

«Трудно представить себе худшие, более недемократические шаги действующего американского президента», — написал в пятницу в Twitter сенатор-республиканец от штата Юта Митт Ромни, частый критик Трампа.

Gage Skidmore Митт Ромни

По словам опытных политических обозревателей, как и многое, что сделал Трамп за время своего президентства, такое поведение беспрецедентно.

«Хаос и полный отказ от принципов упорядоченной передачи власти подрывают нашу способность обеспечивать глобальное лидерство», — подчеркнул бывший заместитель госсекретаря Джеймс Стейнберг.

Трамп также ведет себя как слон в посудной лавке и в области внешней политики. В Афганистане Трамп провел чистку руководства Пентагона, чтобы обеспечить поспешный вывод большей части оставшихся американских войск в стране, даже несмотря на то, что, по словам командования США, в самой стране не были выполнены условия для вывода американских войск. Это приводит к редким внутрипартийным дракам. МакКоннелл, обычно верный союзник Трампа, выступил решительным образом против вывода войск.

«Последствия преждевременного ухода Америки, вероятно, были бы даже хуже, чем вывод президентом Обамой войск из Ирака в 2011 году, который поспособствовал усилению ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и спровоцировал новый виток глобального терроризма, — заявил МакКоннелл в зале заседаний Сената на этой неделе. — Подобный шаг [вывод Трампом войск из Афганистана] будет напоминать унизительный уход американцев из Сайгона в 1975 году».

«Поведение Трампа предполагает, что его не волнует то, что происходит в Афганистане или с Афганистаном, пока он может говорить своему электорату, что сделал то, что обещал сделать, — отметил Хусейн Хаккани, бывший посол Пакистана в США. — Действуя вопреки рекомендациям почти всех советников, Трамп хочет заставить Байдена повторно отправить войска в Афганистан после инаугурации. Тогда Трамп сможет громко заявить о том, что он был против вечных войн, тогда как Байден вновь отправляет войска в Афганистан».

Солдаты США в Афганистане

Хаккани добавил, что президент Обама также установил график вывода войск из Афганистана, но он приостановил его выполнение ближе к выборам 2016 года, заявив, что не хочет связывать руки следующему президенту.

Трамп также стремится оказать всё большее давление на Иран с тем, чтобы ограничить пространство для маневра администрации Байдена. По некоторой информации, нынешняя администрация рассматривает возможности введения дополнительных санкций, которые станут дополнительным бременем для испытывающей сложности экономики Ирана. А на этой неделе издание New York Times со ссылкой на официальных лиц заявило о том, что Трамп перед уходом планировал нанести авиаудары по ядерным объектам Исламской Республики в отместку за то, что ему не удалось убедить Тегеран сесть с ним за стол переговоров после выхода США из числа стран — участниц ядерной сделки 2015 года. Как сообщается, официальным лицам администрации удалось уговорить президента-республиканца не делать этого.

Однако ряд официальных лиц США крайне обеспокоены тем, какие будущие сюрпризы может преподнести Трамп. По словам одного хорошо осведомленного источника на Капитолийском холме, представители американских спецслужб опасаются, что Трамп, который возлагает ответственность за свое поражение на «китайский вирус», как он назвал SARS-CoV-2, может совершить какие-то действия против КНР. Эти опасения усилились после увольнения министра обороны Марка Эспера и других высокопоставленных чиновников Пентагона, на место которых были поставлены сторонники Трампа.

Navy.mil Бывший глава Пентагона Марк Эспер

Тем не менее самые неотложные проблемы вызваны пандемией COVID-19 и отказом администрации выделить дополнительные деньги на оказание экономической помощи. При этом Белый дом не желает продлевать действие пяти из девяти программ помощи ФРС, которые должны завершиться к концу года. С приходом зимы и уверенным ростом заболеваемости COVID-19, большинство экспертов ожидают дальнейших экономических потрясений сразу после прихода к власти администрации Байдена. На этом фоне решение заблокировать программы помощи ФРС больше похоже на мину замедленного действия.

«В связи с обострением кризиса COVID-19 и замедлением активности при отсутствии финансовой помощи решение ограничить полномочия ФРС может расстроить рынки и усугубить экономическую напряженность», — отметил 21 ноября Грегори Дако, главный эксперт по экономике США в Oxford Economics.