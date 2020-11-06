7 ноября ведущие американские средства массовой информации «спрогнозировали» победу Джо Байдена на выборах президента США. Они признали его избранным президентом и стали именовать его именно так при любом упоминании. Уже на следующий день сам Байден выступил с триумфаторской речью, широко траслировавшейся теми же СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Эти эпохальные события поставили Джо Байдена в один ряд с другими «великими» политиками современности. Нет, не с бывшими президентами США, а с венесуэльским горе-оппозиционером Хуаном Гуайдо и со Светланой Тихановской, оказавшейся в центре всеобщего внимания после выборов в Белоруссии. Байден, как Гуайдо и Тихановская, стал героем параллельной реальности, создаваемой западными СМИ. Как и Гуайдо, и Тихановскую, вопреки реальному положению дел, Байдена поздравляли с «победой» многие мировые лидеры, как и Гуайдо, и Тихановская, Джо Байден встал во главе движения за захват власти под лозунгом «легитимности», противопоставляемой легальности.

Уже две недели крупнейшие американские СМИ и потакающие им медиаресурсы по всему миру создают не имеющую никакого отношения к законности параллельную реальность, в которой Байден — избранный президент США, а Трамп — проигравший. Делая вид, что это уже однозначно решено, Байден не стесняется предъявлять претензии к администрации Трампа о том, что те не начинают процедуру передачи власти, он заранее анонсирует назначения на ключевые посты и заявляет о планируемых шагах по противодействию пандемии коронавируса, борьбе с глобальным потеплением и налаживанию отношений с союзниками.

Gage Skidmore Дональд Трамп

В то же время в нескольких штатах, где отрыв Байдена от Трампа был минимальным, продолжаются пересчеты и судебные тяжбы, вызванные многочисленными сообщениями о нарушениях на президентских выборах. И если в начале этого процесса объявленные результаты только лишь подтверждались, то по мере перехода процессов в более высокие инстанции: от местных избиркомов — к районным, от городских судов — к судам штатов — то тут, то там обнаруживаются серьезные «ошибки» избирательного процесса. Так в Джорджии при пересчете были обнаружены более 5800 недосчитанных бюллетеней, а в Пенсильвании суд постановил отбраковать 2349 присланных по почте бюллетеней. Эти цифры могут показаться небольшими, но они вполне сопоставимы с тем разрывом, который Трампу необходимо преодолеть, чтобы победить в том или ином штате, например, в Джорджии кандидатов разделяют всего 12 284 голоса.

Итак, борьба за власть в США продолжается в условиях тотального политического газлайтинга со стороны задающих информационную повестку СМИ и социальных сетей. Они создали альтернативную реальность и пытаются убедить нас, что любой, кто не согласен с ней? — по меньшей мере не в себе.

Как никогда ярко американская пресса проявила эту свою новую функцию политического и психологического угнетения в ситуации с пресс-конференцией главного юриста выборного штаба Трампа Руди Джулиани, прошедшей 19 ноября.

Тот самый Руди Джулиани, который, будучи мэром Нью-Йорка, отвечал за работу служб спасения во время терактов 11 сентября 2001 года, который вошел в учебники по госуправлению за обуздание мелкой преступности в городе — витрине США, который до этого в качестве прокурора сумел покончить со знаменитой нью-йоркской итальянской мафией, именно этот Джулиани теперь возглавляет команду Трампа по юридической борьбе за президентское кресло.

Дональд Рамсфельд и Руди Джулиани (слева) на территории Всемирного торгового центра, 14 ноября 2001 года

И вот этот весьма известный и весьма заслуженный человек выступает перед представителями СМИ, представляя им доказательства нарушений на выборах, собранные его командой за две недели. Он показывает им стопки данных под присягой показаний работников избиркомов и наблюдателей, где они рассказывают о том, как их тренировали ставить на бюллетенях ложные даты, как учили не отбраковывать неверно заполненные бюллетени, как они видели, что бюллетени считают по несколько раз. Джулиани пересказывает показания людей, которых в случае доказательства их лжи ждет тюрьма за лжесвидетельство. В этих показаниях есть все: грузовик со 100 тысячами бюллетеней за Байдена, недопуск наблюдателей на участки, прямая подделка голосов, двухсот‑ и трехсотпроцентная явка избирателей на участки. Обобщая, ведущий юрист Трампа заявляет: собранных доказательств достаточно, чтобы в 6 штатах опротестовать в два-три раза больше бюллетеней, чем то количество, которое сейчас разделяет Байдена и Трампа.

В конце своего выступления Руди Джулиани прямо обращается к прессе. Он говорит: мы здесь, чтобы пробить «железный занавес молчания», которым вы нас окружили, вы продолжаете говорить, что наши обвинения бездоказательны, вот сотни свидетельских показаний, многие уже опубликованы судебными архивами, это как раз и есть то, что в нашей стране называется доказательствами. Вы можете быть не согласны с ними, но вы не можете сказать, что их нет.

Но великие американские СМИ могут все! Ни один крупный телеканал не вел прямую трансляцию выступления Джулиани. Более того, ведущая СNN Брианна Кейлар в прямом эфире сказала следующее:

«Это была плохая неделя для команды юристов Трампа, которая, кстати, прямо сейчас проводит пресс-конференцию, настолько безумную, что мы даже не можем вам ее показать, ведь она просто переполнена коровьим дерьмом (дословный перевод американской идиомы)… Они поигрывают потому, что судьи хотят, кто бы мог подумать, доказательств, а их никаких нет».

Но на этом унижения Джулиани не кончились, нет! — они только начались. Главной и единственной новостью, моментально облетевшей все крупные СМИ, стали смачные фотографии того, как по лицу переволновавшегося 76-летнего юриста потекла неудачно нанесенная краска для волос. Именно это оказалось важным для американской прессы, именно это — новый стандарт новостей, который, можно не сомневаться, подхватят сотни тысяч журналистов по всему миру, считающих CNN и их американских коллег эталоном, на который необходимо равняться.

Цитата из видео YouTube Краска для волос на висках Джулиани

Итак, американская журналистика мертва, тонкая нить, связывавшая американские СМИ с реальностью и с элементарной этикой журналистской деятельности, оказалась перерезана. Но случилось это не вчера. Поминать великую когда-то американскую журналистику теперь следует каждый год — 5 ноября. Именно тогда три крупнейших телеканала США — ABC, CBS и NBC — прервали прямую трансляцию выступления президента своей страны Дональда Трампа из зала пресс-брифингов Белого дома и заявили, что то, что он говорит в данный момент, — ложь.

Именно тогда американские СМИ перешли черту, отделяющую журналистику от жесткой пропаганды. Ведь в журналистике сначала сообщают о факте, а потом комментируют его, и только в пропаганде оценка замещает собой факт.

Мы не покажем вам президента, но скажем, что он лжет, мы не расскажем, что говорит Джулиани, но покажем, как плохо он выглядит, мы не будем освещать нарушения на выборах, но мы скажем, что все обвинения бездоказательны. И наконец, мы не будем ждать конца судов и пересчетов, мы сразу скажем, кто будет президентом. Его назначим мы. Мы тут власть, и не четвертая — единственная!

Американские и в целом западные СМИ уже давно не гнушаются пропагандой. В ситуациях с Гуайдо и Тихановской, да и во многих других случаях они, не смущаясь, отрабатывали политический заказ своей национальной элиты. Но то была работа на внешнего потребителя, всегда существовала негласная, но очень ощутимая разница в уровне одиозности и однобокости, которая допускалась при освещении внешней политики и внутренней проблематики. Теперь же совокупный медийный класс направил хорошо отлаженное информационное оружие на своих сограждан. И выстрелил им прямо в голову.