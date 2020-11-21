В Сербии, несмотря на большинство в парламенте, которое Сербская прогрессивная партия получила на выборах 21 июня, правительство было сформировано лишь 28 октября. Состав этого правительства привлёк большое внимание российских СМИ, поскольку в нем не нашлось места многим людям, которые необоснованно считаются «защитниками российских интересов в Сербии».

ИА REGNUM Здание парламента Сербии

В первую очередь это касается представителей Социалистической партии Сербии под руководством Ивицы Дачича, который был переведен с должности министра иностранных дел на должность председателя парламента. Подобное произошло и с другими социалистами. Так, например, министерство энергетики, в сотрудничестве с которым Россия традиционно крайне заинтересована, было передано в руки Зораны Михайлович, члена президиума Сербской прогрессивной партии, которая не без оснований считается американским игроком. Интересно, что ее первым шагом на первой же рабочей встрече в этом качестве стал конфликт с Душаном Баятовичем, директором компании «Сербия газ» из числа социалистов, еще одним «русским человеком». Вторым ходом Михайлович было поздравление Джозефа Байдена с победой задолго до того, как это сделал сам президент Сербии Александр Вучич. В связи с этим возникает вопрос, насколько социалисты в данной ситуации действительно смогут защитить интересы России в Сербии, если они не в состоянии защитить даже собственные позиции.

Кроме них единственным, кто может считаться «российским лоббистом» в новом правительстве, является лидер Сербской народной партии Ненад Попович, который получил министерский пост последним. Речь идет о бизнесмене, который благодаря своим деловым связям в России, где он является владельцем компании «АБС-Электро», создает себе в Сербии имидж «русского человека». Тем не менее это довольно неоднозначный персонаж, который уже при первом спорном вопросе, касающимся российско-сербского партнерства, с которым столкнулось новое правительство, не продемонстрировал большой заинтересованности в лоббировании интересов Москвы. Речь идет о покупке вакцины от коронавируса.

Medija centar Beograd Ненад Попович

В то время как Венгрия уже приняла решение присоединиться к программе создания и тестирования российских вакцин «Спутник V», Сербия, несмотря на открытое предложение Москвы, выбрала американского производителя, компанию Pfizer. По отдельности все эти недавние решения сербских властей могут показаться незначительными, но в более широком контексте это совсем не так. Всё это является лишь продолжением политики отдаления сербского руководства от России и постепенного перехода в американские объятия, наиболее ясным признаком чего стало подписание в сентябре этого года Вашингтонского договора, согласно которому Сербия, среди прочего, обязалась «диверсифицировать свои источники энергии». И единственный оставшийся «российский лоббист» в Сербии, Ненад Попович, ничего не делает для предотвращения реализации этого сценария.

Почему?

Для начала, это человек, у которого, помимо сербского, есть еще и швейцарский паспорт, и который в то же время присутствует почти на каждом молитвенном завтраке в Вашингтоне. Поэтому в некоторых кругах он считается неявным агентом влияния США. Он участвовал в нескольких подозрительных приватизациях в 1990-х годах в Сербии, из-за чего многие обвиняют его в уничтожении ряда крупных сербских компаний в тот период и даже позже, когда он занимал высокие государственные должности. Одна из них — компания «Минел-трансформаторы», которой он якобы нанес ущерб в размере нескольких миллионов евро, из-за чего компания обанкротилась, а без работы осталось несколько сотен рабочих. Судебное разбирательство по этому делу всё еще продолжается в сербских судах, и за это время активы Поповича выросли до более чем 100 миллионов долларов.

Ходили слухи, что во время правления Воислава Коштуницы в середине 2000-х годов Попович, который тогда занимал пост главы Экономической группы по Косово и Метохии и был тесно связан с албанскими деловыми кругами в южном сербском крае, хотел приватизировать шахту Трепча и туристический комплекс Брезовица, чего ему в конечном итоге сделать не удалось. Однако деловые контакты с Хашимом Тачи, до недавнего времени «президентом» так называемого Косово, и Мило Джукановичем, президентом Черногории, у Поповича остались. Он был вице-президентом Демократической партии Сербии Коштуницы до 2014 года, когда основал свою Сербскую народную партию, с которой позже, в 2017 году, присоединился к правительству Александра Вучича в качестве министра без портфеля, отвечающего за инновации.

Sputnikvaccine.com Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V»

Несмотря на многочисленные расследования и судебные разбирательства, Поповичу каким-то образом удается выжить у власти более пятнадцати лет. Есть версии, что основной фокус Поповича — покупка собственной свободы как в Сербии, так и в России, где он в 2014 году оказался вовлечен в скандал с участием тогдашнего министра сельского хозяйства и бывшего главы Чувашии Николая Федорова. По сообщениям СМИ, Федоров несколько раз летал в командировки на частном самолете Поповича, для чего у него не было оснований, и за что Поповичу даже угрожали арестом в России за дачу взяток. Утверждается, что от такой участи его спасла лишь визитная карточка сербского министра.

И, в конце концов, в новом правительстве Сербии Попович остается единственным «защитником интересов России». Однако похоже, что его главный интерес — иметь государственную визитку, чтобы иметь возможность заниматься бизнесом. Между тем он не будет выступать за российские вакцины, так же, как он не отличался тем, что защищал Россию во время фабрикации шпионского дела, в котором якобы участвовал сотрудник российского посольства Георгий Клебан, или когда сербские СМИ вели кампанию против Евгения Примакова, или когда искажались заявления посла России Александра Боцан-Харченко… Попович никогда не выступал за предоставление дипломатического статуса сотрудникам Сербско-российского гуманитарного центра в Нише и не опровергал измышления о предполагаемом участии России в организации антиправительственных демонстраций в Белграде. Но зато когда президенту Сербии Александру Вучичу это понадобится поднятия внутреннего рейтинга, Попович будет первым, кто станет изображать противостояние сербского руководства с США и ЕС, что не будет иметь никакого отношения к реальности.

А за это время влияние России на события в Сербии ослабевает. Честно говоря, с такими «лоббистами» удивляться нечему.