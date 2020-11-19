Белгородской области, обезглавленной после ухода в отставку в сентябре 2020 года Евгения Савченко, назначили руководителя. ИА REGNUM проанализировало, что известно о врио губернатора Вячеславе Гладкове.

Kremlin.ru Рабочая встреча с Вячеславом Гладковым (в режиме видеоконференции). В.Гладков назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области

Евгений Савченко, который руководил Белгородской областью с 1993 года, в середине сентября 2020 года объявил о своей отставке, став последним губернатором времён президентства Бориса Ельцина.

Обязанности главы Белгородчины до 18 ноября 2020 года временно исполнял Денис Буцаев — заместитель Савченко.

18 ноября 2020 года на пост был назначен выпускник одного из потоков «школы губернаторов» — Вячеслав Гладков, который был заместителем главы правительства Ставропольского края.

Что известно о Гладкове?

Из открытых источников известно, что Вячеслав Гладков родился в январе 1969 года в селе Кучки Каменского района Пензенской области. Имеет экономическое образование, является кандидатом экономических наук.

Stavregion.ru Вячеслав Гладков

Свой трудовой путь Гладков начинал экономистом открытого акционерного общества «ПУС».

Большая часть трудового пути Гладкова прошла в городе Заречном (Пензенская область), где он за 16 лет (с 2000 года) прошел путь от начальника экономического отдела до главы администрации города. Пост первого вице-мэра Заречного Вячеслав Гладков занял в 2005 году, а до этого, начиная с 2002 года, он как замглавы курировал вопросы развития предпринимательства и экономики в городе.

Dinamik Г.Заречный. Пензенская область

Пост главы администрации Заречного Гладков занимал с апреля 2009 по сентябрь 2016 года. За эту должность конкуренцию ему составлял начальник отдела администрации Михаил Ахраменков, который позднее, в 2013 году, покинул властные коридоры, будучи начальником отдела промышленности, развития предпринимательства и сферы услуг.

Кандидатов на пост главы тогда, в 2009 году, рассматривала комиссия в составе представителей госкорпорации «Росатом», Заксобрания Пензенской области и собрания представителей Заречного. Единогласно был утверждён Гладков. Подобная процедура объясняется тем, что Заречный имеет статус ЗАТО.

В 2016 году Вячеслав Гладков занял пост замгубернатора — председателя правительства Севастополя. СМИ сообщали, что на этот пост его предложил заместитель главы управления президента РФ по внутренней политике Александр Харичев (соратник Сергея Кириенко, первого замруководителя администрации президента РФ).

Pnzreg.ru Заместитель главы управления президента РФ по внутренней политике Александр Харичев

«C 2009 года Гладков был главой закрытого города атомщиков Заречный в Пензенской области, а Харичев возглавлял в Росатоме управление по работе с регионами и отвечал за выборы на закрытых территориях», — уточняла газета «Коммерсантъ».

Гладков курировал внутреннюю политику в новой должности. В 2018 году он перешёл в правительство Ставропольского края на пост заместителя председателя. Поговаривали, что этому предшествовал конфликт с губернатором Севастополя Дмитрием Овсянниковым.

«Губернатор и его заместитель не сработались: господин Гладков трижды с 2016 года писал заявление об увольнении и трижды его останавливали в управлении президента по внутренней политике», — сообщала газета со ссылкой на собственные источники.

В преддверии выборов губернатора в 2020 году ходили слухи, что большие шансы есть именно у Гладкова. Но выборы в сентябре прошли, и Иван Белозерцев был переизбран.

Комментируя назначение Гладкова на пост врио губернатора Белгородской области, директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренкоотметил, что тот «хороший управленец с хорошим багажом знаний, и он станет хорошим наследником Евгения Савченко на Белгородчине».

Чем запомнился Гладков?

Пожалуй, самым ярким выступлением нового главы Белгородской области можно назвать его своеобразный спор с президентом РФ, когда Гладков ещё занимал должность главы администрации Заречного.

Осенью 2015 года стало известно о подготовке проекта указа президента РФ о снятии статуса ЗАТО с шести городов. В список попал и Заречный.

Вячеслав Гладков тогда заявил, что «этого категорически делать нельзя».

"Я, как и прежде, на всех уровнях буду аргументированно доказывать свою точку зрения, основываясь на поддержке 90 процентов населения города», — цитировали Гладкова vesti.ru.

Проекты указов подготовило Минэкономразвития РФ и вступить в силу они должны были с 1 января 2016 года.

Заречный статус ЗАТО сохранил, а Гладкову, «спорившему» с президентом, дали под руку целый регион.

В комментариях ТАСС бывший губернатор Савченко заявил, что врио предстоит «ужиться с действующим составом правительства области, гармонизировать ситуацию и продолжить созидательные дела» и он имеет «все шансы стать полноценным главой региона, если сможет обеспечить преемственность власти».