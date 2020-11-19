Пока политики готовятся к назначенным на 10 января выборам, экономическая ситуация в Киргизии остается крайне тревожной. Число и тяжесть накопившихся проблем создают серьезный риск сохранению государственности в целом.

Иван Шилов ИА REGNUM Киргизия

После смены власти в октябре 2020 Киргизия оказалась в частичной международной изоляции — затруднен диалог практически со всеми внешнеполитическими партнерами. На фоне дефицита средств ключевые кредиторы отказываются списывать или переносить погашение накопленных Киргизией долгов. Отправка ранее обещанной финансовой помощи (гранты и кредиты) отложена на неопределенный срок — «до стабилизации ситуации».

Дополнительно экономике страны навредила серия нападений криминалитета из числа местных жителей на месторождения, разрабатываемые иностранными инвесторами. Сотни человек, сминая охрану, врывались на рудники, сжигали и растаскивали имущество, попутно требуя от иностранцев денег за безопасность. Милиция традиционно грабежам не препятствовала. Аналогичные инциденты произошли и с пансионатами на Иссык-Куле, часть из них остается захваченной до настоящего момента.

Как результат — добыча на золотых рудниках парализована. Налоги в бюджет не отчисляются, иностранные инвесторы, среди которых есть влиятельные люди, близкие к руководству Казахстана, Китая и России, несут убытки. Под угрозой будущее крупнейшего золотого рудника Кумтор.

Michael Karavanov Золотой рудник Кумтор

И без того невысокой инвестиционной привлекательности Киргизии нанесен тяжелейший удар, и его последствия будут долгие годы негативно влиять на экономику страны.

Пришедший к власти и. о. президента (сейчас сложил полномочия для участия в выборах) Садыр Жапаров об экономических проектах пока говорит немного. Главный проект — очередная Конституционная реформа, в результате которой предполагается перераспределить полномочия от парламента к президенту, изменить систему выборов в парламент, а также дать главе государства возможность избираться дважды.

gov.kg Садыр Жапаров

После внесения изменений в Основной закон Киргизии руководство страны планирует провести выборы в парламент. Это произойдет в следующем году, пока стране придется жить с нынешним созывом народных избранников.

Политическая нестабильность и последовавший за сменой власти передел собственности вызвал сильное беспокойство среди местных предпринимателей — опасаясь рейдерства со стороны криминалитета и силовиков, бизнесмены, не имеющие надежных покровителей «наверху», активно выводят средства за рубеж.

На фоне событий последних месяцев в стране, как и после предыдущих смен власти, усилились «чемоданные настроения» — тысячи человек планируют покинуть страну, как только границы будут открыты. Пока что выезд из-за пандемии СOVID сильно затруднен.

Med.kg Коронавирус в Киргизии

Отказ кредиторов от списания долгов при остановке финансовой помощи ставит Киргизию перед тяжелым выбором: впервые с обретения независимости начать жить на собственные средства либо устроить массовую распродажу немногих оставшихся в наличии активов на крайне невыгодных условиях — недавние нападения на рудники сильно снизили привлекательность киргизских месторождений.

Переход на самоокупаемость потребует от Киргизии недюжинной политической воли, жесткой экономии ресурсов, прекращения мародерств и воровства, а также команды профессиональных экономистов. Это сложный и длительный путь, в начале которого нет ничего, кроме слёз и пота.

Второй сценарий, связанный с «большой распродажей», значительно привычнее, но в конечном счете означает потерю Киргизией независимости и передачу практически всей экономики страны под контроль других стран, в первую очередь — Китая. Передачу без права возврата.