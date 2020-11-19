Сборная России по футболу, выглядевшая несколько матчей подряд откровенно беспомощной, материализовала качество своей игры в результат и разгромно уступила сборной Сербии, пропустив пять безответных мячей. Сербия не хватает звёзд с небес, и в нашей группе Лиги Наций шла до этого поединка на последнем месте. Но на поле, увы, российские футболисты не смогли ничего противопоставить сопернику.

Павел Рубинский. «Динамо» 1960-х

Нет, данный текст не о прошедшем матче. Возможно, сборная России совершила тактические ошибки, возможно, в результате виноват тренер или кто-то из футболистов. Пусть судят специалисты. Однако этой осенью такой же грустный футбол российские болельщики увидели и еврокубках. Результативных ничьих (максимум, который пока достигнут в группах) удалось добиться благодаря цепкой игре от обороны, так называемому «автобусному» стилю. В чём же дело?

Главная причина слабости российского футбола в отсутствии внутренней конкуренции. Сейчас костяк сборной начали формировать юноши, в поколении которых не было массового спорта. В стране работают несколько академий, их воспитанники, в общем-то, и формируют футбольный рынок. Дворовые детские секции ликвидированы, площадки во дворах застроены, в новых жилых комплексах спортивные зоны появляются редко. И если в Москве с этим чуть лучше, в регионах — беда. Мальчишки стали редко играть в футбол на улице, а за талантливыми ребятами перестали охотиться тренеры и функционеры.

А, как известно, и великих футболистов нередко находят на дворовых площадках. Заметили бы их на окраине российского города? Большой вопрос, ответ на который начинается с умения родителей пристроить ребёнка в хорошую спортшколу и обеспечить тренировочный цикл маленького спортсмена.

Андрей Пронин ИА REGNUM Криштиану Роналду

Даже если допустить, что в российских футбольных академиях хватает талантов, всё меняется, когда они вырастают до взрослых турниров. Кроме такого серьёзного испытания, как созревание, которое может повернуть не туда начавшуюся карьеру, молодые спортсмены попадают в среду, где альтернативы им нет, а за посредственный труд платят деньги, которые позволяют жить наголову лучше любого сверстника. И наши дарования оказываются убеждены в нормальности происходящего. Тот, кто в юношах подавал надежды и работал, после успеха снижает требования к себе.

За РПЛ, в которой граждан РФ густо разбавляют легионеры, следить интересно как за ток-шоу, несмотря на любые спортивные неудачи. За жизненными перипетиями Фёдора Смолова, за драмами Александра Кокорина и Павла Мамаева, за пикантным видео Артёма Дзюбы, трансферами, громкими переходами и заявлениями. Но давайте вспомним, как деградировали низшие лиги в России. Как сократилось число клубов в ПФЛ, которая едва набирает коллективы на четыре зоны, добрая половина которых — фарм-клубы и команды Московского региона.

В прежние годы сборной России удавалось скрывать проблемы в детском и любительском футболе за счёт игроков с двойным гражданством. И речь не только о натурализованных Фернандесе и Гильерме, но и, к примеру, о Черышеве, уроки мастерства получившем в Испании, Рауше и Нойштедтере. А также благодаря ветеранам из другой эпохи — Акинфееву, Игнашевичу, Жиркову. Сейчас уже ничего не скрыть. Стала понятна причина, из-за которой российский футбол так ужасен — он не для всех. Те люди, которые (спасибо, родители!) стали профессиональными футболистами в России, уже оказались особенной кастой, многого достигли, и ставить ли планку выше — они ещё посмотрят. Их некем заменить, несмотря на провалы. Им продолжат платить большие деньги.

Александр Дейнека. Футболист. 1935

Есть два способа изменить ситуацию. Первый — снизить в РПЛ лимит на легионеров, а за сборную заявить больше натурализованных спортсменов. Второй — вернуть футболу философию доступной массовой игры, в которой могут состязаться и взрослые, и дети. Создать инфраструктуру в микрорайонах, помочь с организацией команд и соревнований, в которых академии уже и будут вести селекцию. Увеличить число любительских турниров, расширить доступность низших лиг.

А пока спасибо за ничью с Молдавией. Разгром от сербов — по делу.