Мусорные контейнеры Израиля забиты продуктами, которые отправляются на мусорные свалки. Между тем во все большем количестве израильских домов холодильники пустеют, поскольку пандемическая бедность затрудняет даже покупку продуктов.

Антонио Даттило-Руббо. В бедности с кем не поведёшься. 1905

Там, в мусорных контейнерах, оказывается не испорченная еда, не объедки, а съедобные и питательные продукты. Моя организация Leket Israel только что опубликовала мрачную статистику по пищевым отходам, обнаружив, что наша страна отправила в мусор треть всех продуктов питания, которые она произвела в прошлом году. Половина (!) этой еды была нормального качества, ее можно было есть, и она попала в мусор зря, при том что у 465 000 семей нет денег, чтобы нормально питаться, и есть много столов, где эти продукты были бы желанными. Эти выводы получены из нашего ежегодного отчета об отходах, проведенного совместно с консалтинговой компанией BDO и — впервые — при поддержке правительства. Наши специалисты подсчитали, что рыночная стоимость продуктов питания, потраченных впустую в 2019 году, составила 20,3 миллиарда шекелей (6 миллиардов долларов США). Выбрасывание пищи в мусор вредит нам всем. Каждый из нас тратит больше денег на еду, и не только потому, что мы тратим их на бытовом уровне, но и потому, что на каждом этапе производства, распределения и в магазинах происходит массовое расточительство. Мы все платим за то, чтобы жить в обществе с культурой пищевых отходов.

Мусор

А еще есть издержки для нашей окружающей среды. В стране, где на растрачивание воды наложено полное табу, а оставлять двигатель автомобиля включенным — все чаще и чаще не одобряется, свалка продуктов питания — акт, сочетающий в себе оба этих «зеленых греха», — почти не обсуждается. Когда мы моем пищу, которая пойдет в мусорное ведро, мы можем также взять драгоценную воду и вылить ее в канализацию. На самом деле, вылить в канализацию было бы лучше, потому что, по крайней мере, она будет переработана. Затем идет растраченная земля, человеческие усилия и топливо. Газ, используемый в 2019 году для транспортировки продуктов питания, которые затем отправились в мусорные контейнеры, мог бы питать каждый автомобиль в Хайфе и прилегающих районах в течение всего года. Земля настолько ценна, что из-за нее цены на жилье взлетают до небес, а молодые люди не могут найти свое собственное жилье — и все же участки земли используются для выращивания пищи для мусорных баков. Я глубоко опечален тем, что практика выбрасывания еды настолько укоренилась в том, как работает страна, даже когда такие организации, как моя, борются за продовольственные пожертвования. Но выпуск нашего доклада сопровождается проблеском надежды. Когда Leket Israel публиковал отчеты о выброшенных продуктах в прошлые годы, мы стучались в двери политиков, призывая их обратить внимание на вопиющую проблему. Теперь они фактически объединились с нами, чтобы выпустить этот отчет, который в итоге был разработан и опубликован совместно компанией Leket и министерством охраны окружающей среды, и это был важный момент в нашей войне с выбрасыванием пищи. Потому что доклад, который мы начали как критику управления продовольствием в стране, не просто прочитан политиками; они решили принять участие в его производстве. Это свидетельствует о том, что наряду с другими заинтересованными сторонами мы успешно включили вопрос о «ненужном» продовольствии в повестку дня в достаточной степени, чтобы правительство уделяло ему внимание. Теперь, когда оно это сделало, пришло время государству действовать. Оно может многое сделать, но давайте начнем с двух важных шагов, которые можно совершить немедленно. Пандемия показала силу нашей молодежи. В стране правит коронавирус, но во многих домах маленькие дети подали свой голос, говоря родителям соблюдать правила «точно так же, как нас учат этому в школе» — не случайно важность ношения маски и мытья рук взрослые израильтяне часто усваивают от своих детей школьного возраста, которых учат этому в классе. Так что давайте развернем великую израильскую молодежь против напрасного выбрасывания пищи. Есть и другие примеры, когда молодежь выступает в качестве проводника перемен. Раньше израильтяне, гуляя за городом, собирали цветы, и те, кто приходит в те места гулять после них, цветов уже не видели. Великая перемена произошла в 60-е годы. Да, был принят соответствующий закон, но соблюдался он большей частью благодаря тому, что школам было поручено учить детей, что обрывать растения — неправильно. Дети смогли стать примером своим родителям. Аналогичным образом образовательные кампании, проводимые через детей, в значительной степени должны быть благодарны за табу на расточительство воды. Гордость (или беспокойство, в зависимости от времени) за уровень воды в Галилейском море, национальное отвращение к длительному стоянию под душем и непонимание израильтян, когда они узнают, что в других странах люди оставляют воду включенной во время чистки зубов, во многом взращены благодаря школьным учителям, разговаривающим с родителями через детей. Теперь нам нужны наши педагоги, чтобы преподавать вторую часть этого урока: это здорово, что мы стараемся не тратить зря воду; пора нам сократить количество пищевых отходов. Готовить и подавать на стол еду точно, рассчитывая взять нужное количество, — это не скупо, а разумно. И компоновка хороших, съедобных остатков — это не «зеленый путь», это просто лучше, чем отправить еду на свалку. «Зеленый путь», конечно же, это снова сервировать их. И если молодые люди призывают нас к переменам, нам нужно, чтобы взрослые в правительстве также сыграли свою роль. Первый шаг должен состоять в том, чтобы просто побудить людей больше думать о количестве, которое они выбрасывают, так, чтобы домовладельцы и предприятия были информированы об их расточительстве. Это будет препятствовать лишним тратам. Стимулы, вероятно, будут иметь сильное влияние в Израиле. Предприятия были бы мотивированы лучше обращаться с излишками продовольствия, если бы они получали налоговые или другие льготы, основанные на каждом килограмме пожертвованного продовольствия. В настоящее время многие предприятия предвидят только хлопоты, когда они рассматривают возможность делать что-либо с излишками пищи, кроме ее выбрасывания. Если бы правительство предоставило бизнесу личную заинтересованность в том, чтобы эта еда попала в голодные рты — это имело бы преобразующий эффект. Любые затраты государственных фондов будут перевешены экономическими выгодами от повышения продовольственной безопасности среди наиболее нуждающихся граждан. Экономисты говорят, что на преодоление финансовых последствий пандемии могут уйти годы. Никогда еще не было лучшего времени для того, чтобы правительство инвестировало средства в борьбу с выбрасыванием продовольствия и тем самым — в борьбу с нуждой.