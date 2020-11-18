Лидер сенатского меньшинства демократ Чарльз Шумер планомерно выслушивает коллег, которые выражают свое разочарование по поводу того, что им снова не удалось отвоевать большинство в Сенате.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Демократы и Республиканцы

Шумер председательствовал на двух телеконференциях, в ходе которых сенаторы-демократы анализировали неутешительные результаты голосований в Айове, Мэне, Монтане, Северной Каролине, где, по их мнению, у них был шанс свергнуть кандидатов от Республиканской партии. Так много сенаторов-демократов хотели высказаться во время разговора на прошлой неделе, что Шумер — это редкость — назначил воскресную конференцию, чтобы дать им второй шанс облегчить душу. В итоге 15 ноября сенаторы почти полтора часа делились мнениями о том, почему им не удалось вернуть большинство в Сенате и что они должны сделать, чтобы быть более конкурентоспособными в сельских штатах, где республиканцы традиционно имеют преимущество.

«Мы просто должны сделать лучшую работу по охвату, мы просто не делаем адекватную работу», — сказал сенатор Джон Тестер (Монтана), представляющий штат, где губернатор-демократ был побит на минувших выборах сенатором-республиканцем Стивом Дейнсом. По его словам, этот недочет будет исправлен, но это будет нелегко и не произойдет в одночасье.

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Тестер и другие демократы рассчитывают, что Шумер потребует от конференции большего вклада в понимание того, как сделать их послание к избирателю более эффективным в 2022 году.

«Мы еще не дошли до того момента, когда будем говорить Чаку, что делать, но я думаю, что Чак попросит нас дать рекомендации о том, как лучше всего поступать», — сказал Тестер.

Один сенатор-демократ, пожелавший остаться неназванным, рассказал о внутренних дискуссиях в партии и признал: очень многие сильно разочарованы. «Мы не должны были проиграть эти выборы», — говорит законодатель, по словам которого, республиканцы чертовски избивают правительство, говорят, что демократы являются защитниками плохого правительства, и это то, во что верит американский народ. «Мы не сможем получить приглашение к танцу, если не преодолеем это», — добавил сенатор.

Второй сенатор-демократ, пожелавший остаться неназванным, сказал, что коллеги были не в лучшем настроении во время воскресного звонка. «Это определенно не тот тон, которым говорят обрадованные люди», — сказал законодатель.

Центристы на воскресном созвоне говорили о необходимости придумать лучший способ ответить на ярлык социализма, который республиканцам удалось так успешно надеть на демократических кандидатов. Сенатор Джо Манчин из Западной Виргинии публично высказывался о том, как демократы пострадали в таких штатах, как его, из-за проектов по здравоохранению и «зеленого нового курса». Прогрессисты утверждали, что республиканцы двигались всё дальше и дальше вправо; что демократы последовали за ними в дрейфе дебатов о том, что демократы «так оторваны от работающих американцев».

Американский рабочий

Шумер в основном молчал во время этой беседы, давая своим коллегам возможность свободно высказываться. При этом никто из участников не критиковал руководство Шумера напрямую, но были некоторые замечания, которые рассматривались как косвенная критика комитета Демократической сенаторской кампании (DSCC). Впрочем, сенаторы-демократы заявили, что Шумер проделал хорошую работу, поддерживая отношения внутри демократического собрания и сохраняя единство партии по ключевым голосам. Законодатели подчеркнули, что ни один коллега не предложил себя в качестве альтернативы его лидерству.

Была дискуссия о том, что «DSCC поддерживает кандидатов на праймериз и не всегда делает это правильно, подавляя законную битву, которая могла бы каким-то образом укрепить нашу позицию», — высказался один сенатор. В частности, есть некоторые сомнения относительно решения DSCC поддержать Эми Макграт, бывшего летчика-истребителя Корпуса морской пехоты, на праймериз Демократической партии в Кентукки, а не Чарльза Букера, представителя штата. Шумер сыграл активную роль в назначении Макграт для борьбы с лидером сенатского большинства республиканцев Митчем Макконнеллом из Кентукки, который в итоге выиграл переизбрание, обойдя оппонента на 20 процентных пунктов, даже после того, как Макграт собрала 90 миллионов долларов для своей кампании. При этом сенаторы, которые претендовали на выдвижение на президентские выборы от Демпартии, а именно Элизабет Уоррен и Берни Сандерс, поддерживали Букера.

Было и ворчание по поводу техасских праймериз, которые оставили М. Дж. Хегера кандидатом от Демпартии против республиканского сенатора Джона Корнина, и Корнин легко выиграл переизбрание.

«Есть некоторое ощущение, что DSCC не должен выбирать кандидатов до праймериз», — сказал анонимно еще один сенатор-демократ о беседе с Шумером, имея в виду именно Кентукки и Техас. Он отметил, что опросы оказались неправильными и его коллеги пытаются выяснить, «что пошло не так в том, что мы сделали. Я не думаю, что есть один ответ, я не думаю, что кто-то знает ответ». Но защита полиции (на фоне недавних призывов к ее дефинансированию) оказалась одним из самых сильных ударов для кандидатов в Сенат от Демократической партии.

(сс) Mike Shaheen Полиция и протестующие в США

Шумер через два дня после этой беседы заявил, что считает отзывы коллег конструктивными, и расхвалил победу Джо Байдена в президентской гонке как главный демократический приоритет. «Мы получили отличную обратную связь, — сказал Шумер о том, что он услышал от коллег. — Поймите, мы выполнили задание № 1: нет Дональда Трампа в качестве президента, и есть Джо Байден в качестве следующего президента, и мы все очень довольны этим».

Сенатский демократ Дик Дурбин (штат Иллинойс) сказал, что он и его коллеги всё еще пытаются выяснить, как опросы общественного мнения спрогнозировали некоторые из сенатских гонок настолько неправильно. Показательный пример: партия с оптимизмом оценивала свои шансы на победу в гонках в штате Мэн и Северной Каролине, где опросы показали, что кандидаты от партии впереди. «Во-первых, выясните, почему опросы были так ошибочны. Во-вторых, посмотрим, что мы могли бы сказать или сделать, чтобы изменить результат», — сказал Дурбин. Его коллеги выдвинули различные теории о том, почему они не смогли выиграть больше противостояний и как улучшить свои шансы в 2022 году. Сенатор Уоррен призвала коллег сосредоточиться на вопросах, которые меняют жизнь людей, на вещах, «которые очень популярны по всей стране, таких как освобождение студентов от долговых обязательств и поддержка программ здравоохранения для детей, о том, как не отдавать страну кучке лоббистов и корпоративных инсайдеров».