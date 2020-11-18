Во вторник, 17 ноября, стало известно о том, что владимирский губернатор Владимир Сипягин заразился коронавирусом. Почти сразу появилась неподтвержденная — и тут же опровергнутая — информация о том, что лечится он не в своем регионе, а в столице. Однако к вечеру того же дня уже сам Сипягин рассказал, что принял решение уехать лечиться в частной московской клинике.

Mos.ru Врачи

Губернатор объяснил это благородными мотивами: уехал, мол, чтобы не занимать в местных клиниках лишнее место. Такой подход, однако, оценили не все.

Значительная часть экспертов и комментаторов увидели в таком решении губернатора своего рода оценку качества медицины в регионе и готовности к отражению удара эпидемии. Оправдываться пришлось даже пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову, который, впрочем, отметил, что губернаторы могут лечиться там, где считают нужным.

Владимир Сипягин — не первый губернатор, который лечится в Москве. Однако истории двух его «предшественников» были иными.

Заражались коронавирусом уже около четверти всех губернаторов. Тот же Дмитрий Песков во вторник отвечал на вопрос, отчего заразившихся глав регионов и депутатов так много. Ответ прозвучал логично: чиновники и народные избранники вынуждены много общаться и много контактировать, вот и заражаются чаще других.

Mos.ru Больничные койки коронавирусной клинике

В большинстве случаев заразившиеся губернаторы оставались на домашней самоизоляции. В частности, это глава Ямала Дмитрий Артюхов, глава ХМАО Наталья Комарова, глава Удмуртии Александр Бречалов, пензенский губернатор Иван Белозерцев, глава Саратовской области Валерий Радаев, орловский губернатор Андрей Клычков, глава Ленинградской области Александр Дрозденко, глава Кузбасса Сергей Цивилёв, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, глава Костромской области Сергей Ситников.

У некоторых, как у главы Республики Алтай Олега Хорохордина, отсутствовали всякие симптомы. Другие, как глава Хакасии Валентин Коновалов, сидели на самоизоляции целый месяц.

Несколько губернаторов лечились в больницах своего региона. Глава Калмыкии Бату Хасиков — в инфекционном госпитале в Элисте. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко — в краевой клинической больнице. Иркутский губернатор Игорь Кобзев — в реанимационном отделении областного стационара. Глава Пермского края Дмитрий Махонин — в «коронавирусном» корпусе краевой клинической больницы.

Но были и предшественники у Владимира Сипягина. Ранее в Москве лечился омский губернатор Александр Бурков. Он объяснил это стечением обстоятельств: заразился коронавирусом во время рабочей поездки в столицу и решил ее в зараженном состоянии не покидать.

Omskportal.ru Александр Бурков

Там же проходил лечение во время повторного заражения коронавирусом глава Тувы Шолбан Кара-оол. Решение направить его в столицу для дополнительного обследования принимали местные врачи.

Так что случай Сипягина отчасти всё же является прецедентом — он первый из губернаторов, кто переместился из своего региона в столицу по собственному решению. Судя по ответу Дмитрия Пескова, в Кремле большой проблемы в таком подходе не видят. По крайней мере — пока.