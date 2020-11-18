



Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

Президент России Владимир Путин ответил на вопросы СМИ по ситуации в Нагорном Карабахе. Это тот самый случай, когда необходимо было положить конец спекуляциям и мифам, связанным с обстоятельствами подписания трехстороннего соглашения между Россией, Азербайджаном и Арменией о прекращении карабахской войны. Путин отмел суждения, не имеющие отношения к действительности, и обозначил тех факторы, которые сыграли важную, возможно, решающую роль. Заявление российского президента автоматически приобретает характер исторического документа, а высказанные им тезисы еще будут долго тщательно анализироваться политиками и экспертами, особенно армянскими. Многим нужно сделать для себя честные и жесткие выводы. Мы выделим некоторые из них — те, которые, на наш взгляд, представляются наиболее важными.

Прежде всего укажем на то, что Путин в своем интервью несколько раз коснулся того, что Армения не признавала суверенитет Карабаха, и это, безусловно, сказалось на восприятии происходящей ситуации в регионе, напрямую повлияло на дальнейший ход событий в Закавказье. Это наводит на мысль, что в случае признания Ереваном суверенитета Степанакерта Москва могла бы действовать по другому сценарию, а так Баку возвращал те районы, которые считает своими землями. Второй тезис связан с хронологией событий, точнее, выявлением того, что происходило в Ереване между 19 октября, когда начались переговоры о подготовке соглашения по прекращению карабахской войны, до 9 ноября, когда появилась его редакция, которая сейчас известна. В промежутке — три неудачных договоренности об установлении гуманитарного перемирия на линии фронта при посреднических усилиях Минской группы ОБСЕ. Путин говорит об упущенной возможности прекратить бои в Карабахе в октябре, когда премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался заключить соглашение с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, в котором обозначалось не возвращение Шуши под контроль Азербайджана, а возвращение туда только азербайджанских беженцев.

Жители Баку празднуют «захват города Шуша». 8 ноября 2020 года

По словам Путина, «такому ответу Пашиняна он удивился». Что происходило в тот момент в недрах армянской власти, никто пока не знает. В дальнейшем спусковым крючком стал переход Шуши под контроль Азербайджана и угрозы, нависшие уже над Степанакертом, после чего проблему Нагорного Карабаха можно было закрывать. И президент России, как выразился один эксперт, «моментально включил дипломатический турбо-режим, спасая в буквальном смысле жизни карабахских армян». Пашинян, подписывая соглашение, объявил, что у армянской армии не было возможности организовать ротацию военных на фронте, чтобы продолжать войну. Наконец, Путин раскрыл и характер складывающихся отношений России с Турций в Закавказье в контексте происходящих событий, показал, что Россия, как часто бывает в жизни, не встает в позу ревнивого мужа к ветреной жене, то есть Азербайджану. Возможно, когда-нибудь автор этих строк расскажет со ссылкой на беседу с одним из руководителей Азербайджана, как Михаил Горбачев во время огаревского процесса «выталкивал Баку из состава СССР». Но и руководство Армении, в особенности некоторые ее лидеры, не проявляли в отношении Москвы ожидаемой политической искренности, что стало особенно заметно бросаться в глаза при приходе к власти Пашиняна и чем прекрасно воспользовался Алиев.

Теперь, говоря об альянсе Баку с Анкарой в ходе карабахской войны, Путин считает, что «Алиев имел право выбрать любого союзника, ведь Азербайджан является независимой державой». «Что касается Турции, роли Турции, об этом хорошо известно, об этом прямо говорили неоднократно в Азербайджане, да и турецкая сторона этого никогда не скрывала, — отметил Путин. — Они поддерживали в одностороннем порядке Азербайджан. Что я могу вам сказать, это геополитические последствия развала Советского Союза. Мы всё время говорим об этом как-то в общем и целом. Здесь не в общем и целом, а совершенно конкретные события, которые мы сейчас наблюдаем, свидетелями которых мы сейчас являемся». На территории Азербайджана должен появиться российско-турецкий центр мониторинга. То есть азербайджано-турецкая геополитическая конструкция в Закавказье воспринимается как геополитическая реальность. С другой стороны, для контроля за прекращением огня и военных действий в зоне нагорно-карабахского конфликта развернут российский миротворческий контингент в количестве 1960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники.

Mil.ru Миротворческие подразделения ВС РФ в Нагорном Карабахе

В дальнейшем, но не сразу, считает старший научный сотрудник Центра по США и Европе Брукингского института Кемаль Кириши, можно предполагать даже нормализацию турецко-армянских отношений, что будет способствовать укреплению взаимного доверия между двумя странами и народами. Мы не исключаем, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обладающий прагматической жилкой, сделает «армянский ход» и пойдет на смелый дипломатический прорыв. Речь идет о том, что Турция вместе с Азербайджаном могут пойти на признание нового статуса Нагорного Карабаха. «Что будет дальше, это предстоит решить в будущем: или будущим руководителям, будущим участникам этого процесса, — уточнил Путин. — Но, на мой взгляд, если будут созданы условия для нормальной жизни, для восстановления отношений между Арменией и Азербайджаном, между людьми на бытовом уровне, особенно в зоне конфликта, то это создаст условия и для определения статуса Карабаха». Другой вариант — отказ Армении от соглашения по прекращению карабахской войны — президент России назвал «ее самоубийством».

В остальном, если иметь в виду внутриполитическую ситуацию в Армении, то, по словам Путина, она «независимое, суверенное государство», которое «вправе решать свои внутренние дела так, как считает нужным».