Почему Тульская область хочет бросать студентов на ковид, как на картошку?
На днях случилось прочитать письмо, адресованное ректору Первого московского государственного медицинского университета им. И. М. Сеченова. Привожу его полностью, не исправляя стиль и ошибки.
«Уважаемый Петр Витальевич! Министерство здравоохранения Тульской области просит Вас рассмотреть возможность направления в случае обострения эпидемиологической обстановки на территории Тульской области, связанной с распространением новой коронавирусной инфекцией, студентов 5 и 6 курсов, а также ординаторов желающих трудоустроиться в государственные учреждения здравоохранения Тульской области на должности среднего и младшего медицинского персонала для оказания помощи больнымCOVID-19. В случае заинтересованности обучающихся просим направить список желающих трудоустроиться с указанием ФИО и контактных телефонов на адрес электронной почты: …@tularegion.ru. Благодарим за сотрудничество. Заместитель министра здравоохранения Тульской области С.М.Киреева».
Письмо как письмо, разве что в основном предложении — 40 слов, как у великого земляка. Что в этом письме такого необычного? Вспомнился эпизод из замечательного фильма «Гараж» Э. Рязанова по сценарию Э. Брагинского. В истории страны действительно было такое время, когда считалось, что учебный год для первокурсников в вузах надо начинать с месячной мобилизации на уборку картофеля в колхозах и совхозах. И что переборка картофеля на овощебазах важнее, чем работа сотрудников во всяких там НИИ. Работа с картофелем — штука посильнее «Фауста» Гёте. Без разговоров, уговоров и выяснения целесообразности и цены вопроса. Главное — разнарядка. Конечно, ковидная зараза не картошка. Пример с картошкой — для того, чтобы поговорить о цене вопроса. Мы за ценой не постоим — это не сюда.
Что не так в письме? Если вчитаться в него как в сценарий будущих событий, то всё здесь не так. От начала до конца. От формы до содержания. Сначала по форме. Минздрав Тульской области просит столичный вуз рассмотреть возможность направления желающих студентов в случае обострения эпидемиологической обстановки на территории Тульской области. Очевидно, что ректор не будет опрашивать выпускников и ординаторов на предмет, есть ли у них в конце учебы желание оставить это занятие и появился ли у них интерес подзаработать санитарами или медсестрами с ковидными больными, вопреки риску инфицироваться с непредсказуемыми последствиями. И не будет направлять ФИО и телефоны желающих в минздрав области. К тому же в письме не сообщается, какое число студентов область готова принять и какие предоставить условия. Кому и где именно будет предоставлена должность санитарки, а где и кому — медсестры или медбрата. Не предполагается период работы, место проживания и питания иногородних медиков, не говорится об ответственности принимающего органа государственной власти субъекта, о готовности главврачей ковидных госпиталей к неформальному осуществлению трудовых отношений, которые — за неимением лучшего решения — вынужденно будут оформляться трудовыми договорами. Так государственно важные дела не делаются. Не должны делаться.
Письмо непременно должно было быть подписано губернатором. Но оно не было подписано ни губернатором, ни вице-губернаторами, ни даже министром здравоохранения области, а всего лишь одним из заместителей министра. Почему? Не царское это дело? Все ушли на ковидный фронт? Нет, все на месте: губернатор, его первый заместитель, который одновременно является председателем правительства, второй первый заместитель губернатора, другие заместители губернатора и с десяток заместителей председателя правительства. Письмо, подписанное 8 октября, в университет пришло через 30 дней, в ноябре. За это время любой тульский чиновник мог, если бы захотел решить проблему, раз сто съездить в Москву и обратно — например, в волонтерский центр Сеченовского университета во главе с директором Юлией Мова — специализированное штатное подразделение администрации вуза. От регионального центра до федеральной столицы два часа езды на маршрутке. Можно и пешком, как это не раз делал великий земляк Л. Толстой.
Пока шло письмо, С. Киреева успела перестать быть заместителем министра и 23 октября, через девять месяцев после начала работы, переведена на другую.
Теперь — по существу письма, в котором, как в капле воды, выражается стандартная формальная позиция тульских чиновников. Если кому-то не нравится это выражение, предлагаю считать его гипотезой. Во всяком случае, губернатор Тульской области совсем недавно возмущался «бравыми отчетами руководителей профильных ведомств, которые не совпадают с реальностью».
Мобилизация студентов последних курсов медицинских вузов и ординаторов на борьбу с ковидом — чрезвычайное событие. Только так надо это рассматривать, а не как поездку на картошку. Этот процесс не может быть результатом локальных договоренностей с руководством вузов и следствием его благосклонности. Государство рассматривает только одну правовую форму привлечения студентов. Она изложена в приказе Министерства науки и высшего образования РФ от 3 ноября 2020 г. № 1376 «Об организации практической подготовки обучающихся по образовательным программам высшего медицинского образования в условиях борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации». Письмо из Тулы подписано раньше, чем издан приказ, но этот факт не может быть смягчающим аргументом: до сих пор не отменен совместный приказ Минздрава РФ и Минобрнауки РФ от 27 апреля 2020 г. № 378/619 с абсолютно аналогичным наименованием и содержанием.
В апрельском и ноябрьском приказах сохраняются три неизмененных обстоятельства.
Первое. Участие студентов в борьбе с коронавирусом возможно, если они обучены минимальным требованиям к осуществлению медицинской деятельности, направленной на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции COVID-19. А учить их в ковидных госпиталях некому: все врачи работают на пределе.
Второе. Обучающиеся допускаются к оказанию медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией в стационарах при их письменном согласии и заключении трудового договора на замещение соответствующей должности медицинского персонала.
Третье. Период действия приказа Минобрнауки — с 3 ноября по 31 декабря 2020 года. Тульское письмо не учитывает все эти обстоятельства и даже не сообщает о готовности региона обеспечить прием иногородних студентов, а также представителей профессорско-преподавательского состава в форме«практической подготовки обучающихся в медицинских организациях субъекта Российской Федераций, оказывающих медицинскую помощь пациентам с подозрением и подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции».
Письмо получено Сеченовским университетом в день, когда тульский губернатор в режиме видеоконференцсвязи докладывал президенту о ситуации в области, в том числе о мерах по противодействию распространению коронавируса. О том, что область срочно нуждается в дополнительных кадрах санитаров и медсестер для работы с ковидными пациентами и о том, что соответствующая просьба направлена П. Глыбочке, ректору Сеченовки, речь не шла. Во всяком случае пресс-служба губернатора этого не сообщила, а сам факт сформулировала так: «Президент России Владимир Путин обсудил с Алексеем Дюминым приоритетные вопросы развития Тульской области». Тоже ничего тревожащего слух, но — неоднозначный заголовок, и на президентском сайте сообщается по-другому: «Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции рабочую встречу с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым. Одна из центральных тем беседы — эпидемиологическая обстановка в регионе».
Далее приводится стенограмма собеседования президента с губернатором, которая отличается от того, что сообщается на всех официальных сайтах области. Она завершается такими словами В. Путина — они идентичны стенограмме, поэтому их изложение закавычим. В. Путин: «В завершение хотел бы обратить Ваше внимание на некоторые вещи, которые требуют особого внимания: речь идёт о заметном сокращении численности постоянного населения. По этой позиции, Вы знаете об этом, Тульская область, к сожалению, занимает одно из первых мест. Первое — это, конечно, экология. И понятно, это вопрос чисто объективного характера. Большое сосредоточение на достаточно компактной территории промышленного производства, причём самого разного направления: это и химия, это энергетика, металлургическая промышленность. И в этой связи, конечно, нужно обращать внимание на то, чтобы, безусловно, выполнять требования закона, которые предъявляются к деятельности промышленных предприятий. Вот здесь, конечно, велика роль и Ваша как руководителя региона, и тех людей, которые призваны следить за соблюдением соответствующих норм в сфере промышленного производства, имея в виду выбросы и в атмосферу, и в почву, воду и так далее. Это первое. Второе — это вещь, которую можно поправить в ходе практической работы достаточно быстро, имея в виду обеспеченность врачами на 10 тысяч человек населения. В Российской Федерации — 48,7, а в Тульской области — 38,4. Но для этого, разумеется, нужно создавать условия для врачей, нужно обратить внимание прежде всего на обеспеченность жильём, на создание благоприятных условий с теми же детскими садами для детей и так далее, и так далее. Вы знаете, там целый перечень, он очень простой и понятный для каждого человека. Вы этим занимаетесь уже не первый год, я знаю, мы встречаемся, и Вы мне докладываете и лично о том, что происходит, Вы курсе этих проблем. Поэтому прошу Вас внимание уделить им такое первостепенное, так же как и другой проблеме, которая досталась Вам тоже из прошлого, имею в виду сокращение доли аварийного жилищного фонда. По этому показателю, к сожалению, до сих пор Тульская область занимает одно из первых мест».
Губернатор заверил: «Владимир Владимирович, в соответствии с Вашими июльскими указами, а также пятью национальными целями мы уже скорректировали все наши региональные программы развития. Цели амбициозные, но глаза боятся, а руки делают. Поэтому мы будем делать всё в полном объёме, Вас не подведём, и все показатели, которые перед нами стоят, будем выполнять».
Конечно, так и будет, но хотелось бы быть свидетелями процесса достижения целей и их планирования. И потому, что поводом для этого стало письмо тульского минздрава. И потому, что на официальном сайте правительства Тульской области в разделе «Реализация стратегических инициатив Президента Российской Федерации в Тульской области» размещена информация только о реализации указов президента РФ от 7 мая 2012 года. Последняя по времени и редкая запись в разделе «Национальные проекты: целевые показатели и основные результаты» датирована 3 июня — о том, как в рамках нацпроекта «Образование» в Тульской области готовятся к проведению демонстрационных экзаменов. Ей предшествует запись от 11 марта о том, что в творческом индустриальном кластере «Октава» открылась «Фабрика процессов». «Участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости» будут обучать основам бережливого производства».
На сайте губернатора обобщенной информации, в том числе о корректировке региональных программ в соответствии с президентским суперуказом, найти не удалось. Специализированный сайт https://71.tularegion.ru «Программа социально-экономического развития Тульской области» в своих июльско-октябрьских новостях тоже не сообщает о корректировке региональных программ развития. В попытках разобраться в тульской штабной иерархии оказался и здесь в зауженном информационном пространстве и в запутанной сетке субординации в губернатории. Так, к примеру, у губернатора есть два первых заместителя. Один первый заместитель губернатора одновременно является председателем правительства, но один из его заместителей почему-то непосредственно координируется другим первым заместителем губернатора. В целом понять, как ходят поезда, трудно. Но это — к слову.
В программе социально-экономического развития Тульской области есть раздел «Достойная жизнь на малой родине», который не обновлялся уже давно. Именно там есть такие направления, о чем говорил Путин губернатору в завершении рабочей встречи. Название раздела символично. Оно, как и «поездка на картошку», напомнило еще один эпизод из фильма «Гараж». На собрании членов гаражного кооператива научно-исследовательского института возник конфликт. На всех пайщиков гаражных мест не хватило, в список исключаемых попал некто Фетисов, чью роль блистательно сыграл Г. Бурков. Его реплика в фильме взорвала общественное сознание страны того времени неожиданным словесным вывертом. Он заявил: «Как же можно меня выгонять? Я за машину Родину продал. Участок 15 соток, дом в два этажа…». Какая связь? Чем меньше пафоса в государственных документах и звонких обещаний в планах, тем больше, как оказывается, реальных практических дел и достижений. И исторически однозначные понятия перестанут раздваиваться в сознании из-за неумеренного их использования.
Значение Тулы для республики огромно, даже независимо от близости неприятеля, как писал классик. Так есть на самом деле и сегодня. Кажется также, что с приходом пять лет назад в область А. Дюмина череда неудачных решений с определением высшего должностного лица, два из которых оказались в тюрьме, закончилась. И что из двух вариантов управления: рубить по головам или считать по головам, в области и в будущем применяться будет только второй. Особенно сейчас, когда государственные и гражданские нервы из-за пандемии напряжены как никогда. Сохранить для страны студенчество — самая важная задача.