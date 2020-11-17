Декларация о специальной оценке условий труда (СОУТ) может стать бессрочной для рабочих мест, которые соответствуют государственным нормативным требованиям охраны труда и не входят в перечень потенциально опасных. Такое предложение по сообщению «Российской газеты» содержится в законопроекте, внесенном правительством в Госдуму. Напомним, понятие о СОУТ появилось в 2013 году вместе с федеральным законом от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». СОУТ распространяется на каждое рабочее место каждого действующего предприятия, включая индивидуальных предпринимателей, имеющих наемных работников. Не проводится оценка в отношении условий труда надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями — физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями. Непроведение спецоценки или нарушение ее процедуры влечет наказание — от предупреждения до штрафов на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей в размере от 5000 до 10 000 рублей, на юридических лиц — от 60 000 до 80 000 рублей, в некоторых ситуациях грозит приостановкой деятельности предприятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сварочные работы

Проводить оценку, согласно закону, имеют право только независимые аккредитованные Федеральным автономным учреждением «Национальный институт аккредитации» организации, реестр которых размещен на сайте Минтруда. СОУТ проводится, конечно, не бесплатно. В среднем, как следует из анализа коммерческих предложений поставщиков услуг на портале госзакупок, СОУТ одного рабочего места обходится работодателям в 2 тысячи рублей. Это, безусловно, повышает финансовую нагрузку на предприятия. Но между тем СОУТ нацелена на защиту условий работы трудящихся, их интересов и прав. Во всяком случае, должно быть именно так! От корректности проведенной оценки зависит предоставление работникам предусмотренных Трудовым кодексом гарантий и компенсаций (повышенный размер оплаты труда, дополнительный отпуск, сокращенная рабочая неделя), а также размер дополнительного тарифа страховых взносов на обязательное пенсионное страхование.

Между тем, несмотря на независимый статус организаций-оценщиков, порою у сотрудников некоторых предприятий возникают подозрения о заинтересованности в отношениях между работодателем и такой вот, так сказать, независимой организацией. Вероятно, потому последними изменениями в закон были приняты поправки, в результате которых у организаций, проводящих специальную оценку, появилась обязанность получать во ФГИС СОУТ идентификационный номер предстоящей оценки и сообщать его работодателю до начала работ. В свою очередь, работники получили возможность прилагать к отчету о СОУТ свои письменные замечания и возражения относительно результатов специальной оценки на своем рабочем месте. Часть поправок затронула порядок формирования и использования сведений ФГИС и правил госэкспертизы условий труда. Результаты проведения спецоценки должны передаваться организацией-оценщиком в государственную информационную систему в течение 10 рабочих дней со дня утверждения отчета. Эти меры были призваны минимизировать риски нарушений социально-трудовых прав работников. Как сообщалось на официальном сайте ведомства, по мнению Минтруда, созданная в результате последних поправок правовая конструкция создает превентивный механизм защиты прав работников: мотивирует работодателя к завершению процедуры специальной оценки условий труда, позволяет обеспечить наполнение государственной информационной системы корректными данными о результатах спецоценки и повысить ответственность работодателя и оценочной организации за ее результаты.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ресторанный бизнес

На данный момент законодательством предусмотрено, что СОУТ должна проводиться каждые 5 лет. Сейчас, как сообщает издание, новым законопроектом предлагается не проводить спецоценку повторно, если по истечении 5 лет рабочие места не изменились. Таким образом, действие декларации для них становится бессрочной. «Это позволит снизить финансовую нагрузку на работодателей», — приводит издание цитату из пояснительной записки к документу. При этом действие декларации автоматически прекратится, если произойдет несчастный случай на производстве или у работника будет выявлено профессиональное заболевание, которое произошло из-за воздействия вредных или опасных производственных факторов. Это станет поводом для внеплановой проверки организации и потребует проведения специальной оценки условий труда за счет работодателя.

Надо сказать, что пандемия перевернула жизнь человечества с ног на голову, в жизни которого стало больше дистанционной работы, работы из дома. Поскольку СОУТ в соответствии с законом не распространяется на «надомников, дистанционных работников и работников, вступивших в трудовые отношения с работодателями — физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями», к слову, растет и рынок самозанятых, то соответственно и финансовая нагрузка на работодателей снижается. Да и автоматизация многих производственных процессов тому способствует, поскольку количество рабочих мест с участием человеческого фактора снижается. Однако при этом подчеркнем, что в июле Владимир Путин в своем указе № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» указал 5 главных целей, касающихся улучшения жизни россиян. Две из них — сохранение населения, здоровье и благополучие людей, а также достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство, — совершенно очевидно, где-то напрямую, а где-то косвенно связаны с условиями труда. Поэтому отказ от СОУТ, пришедшей на смену аттестации рабочих мест, может быть чреват неприятными последствиями. Правда, речи об отказе вовсе от оценки и не идет.

Дарья Антонова ИА REGNUM Работа барбершопа

Другой вопрос, что наряду с Минтруда, осуществляет свою деятельность Роструд, в структуре которого работают инспекции по труду, при этом СОУТ проводят независимые организации. Масло масляное получается. Нужны ли в принципе так сказать независимые организации, проводящие оценку условий труда, когда существуют инспекции по труду. Если речь идет о наличии у таких организаций каких-то технических мощностей и лабораторий для проведения оценки, то такие лаборатории могут быть и государственными, тем более когда стоит государственная задача по сохранению населения и обеспечению достойных условий для жизни и труда. А может быть, наоборот, коммерческие независимые организации настолько независимые, что можно положиться и на их оценку, в результате — доверив им частично реализацию госполитики, предусматривающей вышеобозначенные задачи, вот, ведь, в чем еще вопрос.