Новость о том, что Специальный суд по военным преступлениям «Освободительной армии Косово» подтвердил обвинительные акты против бывшего президента Косово Хашима Тачи и экс-спикера косовского парламента Кадри Весели, не означает, что эти люди действительно ответят за преступления, в которых они обвиняются.

Иван Шилов ИА REGNUM Хашим Тачи

Опыт подсказывает, что международные суды, подконтрольные Западу, в основном оправдывали албанских военных преступников и освобождали их от всех обвинений, несмотря на существование недвусмысленных материальных доказательств. Вспомним пример экс-премьера сепаратистского Косово и одного из лидеров ОАК Рамуша Харадиная, которого, вопреки тому, что он сам признал самые жестокие преступления против сербского населения в Косово и Метохии, Гаагский трибунал полностью оправдал.

Уже первое выступление британского адвоката Хачима Тачи Денниса Хоппера перед судом по военным преступлениям ОАК продемонстрировало всю наглость тех, кто инициировал формирование этого судебного органа. Защитник первого человека в ОАК насмехался и над обвинительным актом, и над жертвами, и над судьями, он угрожал Джо Байденом и требовал, чтобы в зале суда был выставлен флаг Албании. Неспособность судей наказать адвоката за такое поведение является лишь дополнительным аргументом в пользу того, что этот суд не справится со своей главной задачей и не раскроет правду о преступном происхождении «независимого» Косово.

Джузеппе Арчимбольдо. Адвокат. 1566

С учетом предыдущего опыта, совершенно оправданными кажутся опасения по поводу того, что так называемый Специальный суд по преступлениям ОАК будет использован как очередной политический инструмент для амнистии лидеров великоалбанского сепаратизма. Нереально ожидать, что Запад выстрелит себе в ногу и публично признает, что люди, которым он всеми возможными средствами помогал в формировании независимого косовского государства, на самом деле являются одиозными военными преступниками. Я считаю, что цель Запада в этом деле — продемонстрировать свою якобы заинтересованность в восстановлении справедливости. А по сути этот суд будет использован для реабилитации главных преступников «Освободительной армии Косово». Тогда и военная интервенция НАТО в Косово и Метохии будет представлена как легитимная военная акция поддержки косовских албанцев в их борьбе за независимое государство.

Поэтому Сербия не должна ожидать слишком многого от этого суда. Я напомню, что этот орган существует уже пять лет, но что до сих пор он не выносил никаких приговоров бывшим террористам ОАК. Это уже достаточно говорит об его эффективности.

К тому же, этот суд был учрежден на основании решения парламента сепаратистского Косово. Он почерпнул свой авторитет из конституции международно непризнанного косовского государства, и он обязан применять ее сепаратистские законы. Компетенции суда определяют не международные организации, такие как ООН или Совет Европы — его напрямую контролируют косовские органы власти, которые и диктуют правила его функционирования.

Если мы посмотрим на состав судей и прокуроров, то увидим, что это в основном люди из стран, признавших сепаратистское Косово. Примечательно то, что из 19 судей нет ни одного, который был бы гражданином страны, выступающей против признания самопровозглашенного косовского «государства». Большинство этих людей также участвовало в политически мотивированных процессах, которые велись против сербских военных и политиков в рамках Гаагского трибунала по бывшей Югославии. Приведу несколько примеров. Главный прокурор Джек Смит выступал на стороне обвинения в процессе против бывшего лидера СРЮ Слободана Милошевича. Вице-председатель суда Джеймс Смит ранее был членом так называемого Верховного суда Косово, в то время как первым прокурором суда по преступлениям ОАК был пресловутый Дэвид Швендиман, который, будучи одним из прокуроров в Боснии и Герцеговине, остановил расследование военных преступлении против сербских мирных жителей в городе Тузла в 1992 году.

Дети Косово

Поэтому этот суд нельзя воспринимать как заслуживающий доверия международный механизм, учрежденный с целью восстановить справедливость. Его скорее нужно считать шагом в продвижении так называемой независимости Косово. Этот суд является результатом односторонней деятельности ЕС и США, которые и выступали больше других за его формирование. Американский аналитик Джеймс Хупер открыто признал — чрезвычайно хорошо, что Вашингтону удалось сформировать суд по преступлениям «Освободительной армии Косово» вне рамок ООН, поэтому что таким образом Россия и Китай не смогут повлиять на его работу.

Преступления ОАК так и не будут расследованы в суде, если сам Белград не приложит больше дипломатических усилий для создания поистине независимого и авторитетного международного трибунала, который действовал бы на основании мандата, предоставленного Генеральной ассамблеей ООН. Только такой суд мог бы быть эффективным и признанным всем международным сообществом. Деятельность любого другого судебного органа, подконтрольного тем, кто признал так называемое Косово и этим нарушил Резолюцию 1244 СБ ООН, является классическим примером издевательства над международным правом и справедливостью.