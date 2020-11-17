



Иван Шилов ИА REGNUM

Высокопоставленный представитель Госдепартамента США по итогам переговоров госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом заявил, что «Вашингтон и Париж признают действия, предпринятые Москвой для прекращения огня в Нагорном Карабахе». Вместе с тем стороны хотели бы получить больше информации о состоявшемся переговорном процессе потому, что «остается много вопросов, которые русские должны прояснить: такие, как параметры соглашения, включая роль Турции».

Сам Помпео в интервью французской газете Le Figaro заявил, что Минская группа ОБСЕ «должна послужить рамками для действий по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе». При этом он особо отметил, что США «обеспокоены ростом военного потенциала Турции». Москва возмутилась. Глава МИД России Сергей Лавров в ходе совместной пресс-конференции с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером отметил, что «странно было это слышать, потому что, что касается, например, французских наших коллег, за последние дней десять дважды подробнейшим образом тема Карабаха обсуждалась по телефону президентами России и Французской Республики». По словам Лаврова, он «около часа, наверное, говорил на эту же тему с моим коллегой, министром иностранных дел Жан Ивом Ле Дрианом. Американские наши коллеги также были проинформированы на уровне заместителя госсекретаря, учитывая, что госсекретарь Майк Помпео на 10 или 12 дней уехал в зарубежное турне». Министр подчеркнул, что Москва работала в тесном контакте с сопредседателями от США и от Франции «с самого начала усилий, которые Россия прикладывала в интересах прекращения горячей фазы этого конфликта».

U.S. Department of State Президент Франции Эммануэль Макрон и госсекретарь США Майк Помпео в Париже

Напомним, что ранее президенты стран — сопредседателей Минской группы ОБСЕ (Россия, США, Франция) выступили с совместным заявлением с призывом к Азербайджану и Армении перейти от военной конфронтации к политико-дипломатическому урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Затем было заключено три соглашения о перемирии (Московское, Парижское и Вашингтонское) при посредничестве МГ ОБСЕ, но все они были нарушены. По всем признакам, переход к подготовке трехстороннего соглашения Россия — Азербайджан — Армения о прекращении войны проходил, если иметь в виду формат Минской группы, при активных консультациях между Москвой и Парижем. Но США дистанцировались от этого процесса в силу того, что в стране была в разгаре избирательная кампания по выборам президента. Многие американские и европейские эксперты утверждают, что Азербайджану и Турции удалось «воспользоваться этим моментом».

В частности тем, что один из кандидатов на пост президента — Джо Байден — когда-то входил в группу по армянским делам Конгресса США, голосовал за принятие антиазербайджанской поправки №907 и за выделение американской финансовой помощи Армении и Нагорному Карабаху. По всей вероятности Анкара, оказывая Баку активную поддержку в карабахской войне, не согласовывала свою политику с Вашингтоном так, как это делала ранее в отношении сирийского урегулирования, что и вызвало негативную реакцию со стороны Помпео. После такого поведения Турции в карабахском конфликте у многих в США закрался вопрос о характере и перспективах взаимоотношений между Анкарой и Москвой, хотя Турция в трехстороннем соглашении о прекращении карабахской войны не упоминается вообще и ни в каком контексте.

Mod.gov.az Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов и министр обороны Турции Хулуси Акар

Тем не менее в США, да и в Европе, воспринимают новую ситуацию в Закавказье в двух векторах. Внимание обращено на появление в регионе сильного контингента российских миротворцев и усиление там военно-политического влияния Анкары. Что же касается президента Азербайджана Ильхама Алиева, то его согласие на сохранение под контролем армян определенной части Нагорного Карабаха означает, что он не пожелал оказаться в роли «Талаат-паши XXI века». Тем более что из районов, которые перешли под контроль Азербайджана, уже происходит массовый исход армян, напоминающий события 1913−1915 годов в Османской империи. И это может стать если не главным, то заметным фактором в американской политике США в отношении Турции, если президентом США будет утвержден Байден, который, как сообщают его помощники, «хотел бы использовать Турцию для сдерживания России на Ближнем Востоке и в Закавказье для достижения нового геополитического равновесия».

Иной вариант: расширение связей между Вашингтоном и сирийскими курдами, противодействие турецкой оккупации Северного Кипра и поддержка греко-американского сообщества, а также выполнение Байденом обещания официально признать Геноцид армян 1915 года. Если возвращаться к проблемам Карабаха, то встает вопрос о возможностях интеграции в новый процесс МГ ОБСЕ, поскольку карабахская война и ее итоги свели на нет все прежние разработки и договоренности конфликтующих сторон. В результате из трех сопредседателей МГ ОБСЕ только Россия сохранила статус активного игрока в состоянии «флирта» с Турцией, хотя Москве во многом приходилось не столько управлять процессом, сколько реагировать на вызовы так, чтобы минимизировать риски и потери армянской стороны. Что получилось из этого, хорошо известно.