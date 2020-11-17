Чрезвычайно сложные и неопределенные условия складываются в Греции и за рубежом, в основном из-за неблагоприятных последствий пандемии коронавируса. Во всем мире потребовалось беспрецедентное фискальное и денежно-кредитное вмешательство для смягчения негативного воздействия ограничений на экономику и общество, а практика вновь показала, что экономика не самокорректируется и не саморегулируется так быстро, как следовало бы, когда сталкивается с серьезным внешним потрясением. Прогноз крайне рискованный, а перспективы неблагоприятные, поскольку нет четких указаний относительно сроков доступности и массового распространения надежных лекарств и вакцин среди населения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По моим оценкам, темпы падения ВВП Греции в 2020 году составят около 8%, и я не предвижу резкого восстановления экономики в 2021 году. Да, изменение ВВП будет положительным в 2021 году, но негативные последствия пандемии распространятся на первое полугодие следующего года. Пандемия постепенно трансформирует экономические и производственные данные Греции (что имеет как положительные, так и отрицательные последствия) — в том числе ускоряет развитие распространения новых технологий, увеличивает инвестиции в «зеленую» экономику, быстро расширяет электронную коммерцию и покупки, а также дистанционную занятость; она же усугубляет социальное неравенство (ООН прогнозирует увеличение числа бедных домохозяйств на 240−490 миллионов) и проблемы с занятостью и безработицей, умножает чрезмерную задолженность корпораций, увеличивает количество неработающих кредитов и банковских проблем, расширяет бюджетный дефицит и государственный долг, «наказывает» ряд секторов экономики.

Пять важнейших проблем

Страна, выходящая из пандемии, вероятнее всего, во второй половине 2021 года, столкнется с 5 критическими среднесрочными вызовами, которые решительно повлияют на восстановление экономики Греции и возможности проведения эффективной экономической политики.

Метро в Афинах

Государственный долг

1. Бюджетные условия в Греции и во всем мире быстро ухудшаются в 2020 году (предполагаемый первичный дефицит бюджета в Греции превышает 7% ВВП — против профицита + 3,5% в 2019 году), и финансовая ситуация останется сложной в 2021-м. В этом контексте государственный долг Греции в процентах от ВВП приблизится к 200%, что является самым высоким показателем в Еврозоне, что представляет собой среднесрочную угрозу фискальной стабильности и потенциалу роста страны. Было бы трагической ошибкой в социальном, экономическом и политическом отношении предстоящее фискальное «ужесточение», которое будет оплачиваться в основном более слабыми слоями и пенсионерами с низкими доходами.

В новой структуре бюджета нам необходима крупная программа государственных инвестиций и соинвестирования частного сектора в социальную, экономическую и цифровую инфраструктуру, а также снижение высоких налоговых ставок. Обе инициативы имеют высокий мультипликатор дохода и являются критически важными инициативами для выхода из кризиса.

Ликвидность

2. Текущие низкие процентные ставки и премии по займам со стороны правительства и банков не являются устойчивыми в среднесрочной перспективе. При нормализации условий Европейский ЦБ постепенно отменит меры по поддержке ликвидности правительства (покупка гособлигаций +10 млрд евро) и банков (сальдо кредитования банковской системы + 37 млрд евро). Это косвенно скажется на ликвидности бизнеса и домохозяйств. Результатом будет повышение процентных ставок и надбавок за риск, если мы убедительно не восстановим фискальную стабильность, уверенное восстановление экономического роста и доверие, а также приверженность проведению необходимых реформ.

C messier Национальный банк Греции

Проблемные кредиты

3. Финансовое бремя греческих компаний в Греции постепенно увеличивается. Резкое снижение спроса привело к увеличению объема заимствований (по моим оценкам, +10 млрд евро к концу 2020 года), отсрочке погашения обязательств по кредиту и приостановке выплат по кредитам (примерно 20 млрд евро) и отсрочке уплаты налогов и страховых взносов, в то время как программы фискальной поддержки в настоящее время частично покрывают затраты на рабочую силу.

Эта растущая задолженность компаний, особенно в случае продолжительной финансовой стагнации, приведет к созданию нового поколения проблемных кредитов и компаний, к ликвидности и кредитованию ряда компаний и к неспособности реализовать свои инвестиционные планы. В этом контексте, конечно, компаниям нужно время, чтобы адаптироваться, но возвращение к нормальной жизни потребует инициатив компаний по привлечению капитала со стороны их акционеров в сочетании с инвестиционной программой для адаптации к новым данным о конкуренции, сформированным Четвертой промышленной революцией.

Усталость от реформ

4. Под давлением пандемии и ухудшения греко-турецких отношений в правительстве появляются первые признаки усталости от реформ и, как следствие, задержка в осуществлении новаторских вмешательств в экономику и государственное управление. Подавляющее большинство экспертов сходятся во мнении, что стране необходимо принять новую производительную модель развития, чтобы повысить конкурентоспособность греческой экономики, занятость и благосостояние граждан.

Условия для достижения устойчивого восстановления требуют резкого увеличения частных инвестиций, значительных иностранных и государственных инвестиций, большей экономической экстраверсии, крупных инвестиций в инфраструктуру, перехода к цифровизации экономики и зеленого роста, модернизации производства и сельскохозяйственного сектора, улучшения навыков сотрудников, лучших условий социальной защиты, возможностей трудоустройства и повышения квалификации сотрудников. Рост на благо многих должен быть основой проводимой стратегии развития. Прежде всего, нам необходимо ускорить отстающие реформы, особенно в области правосудия, банковского сектора, государственного управления, образования, здравоохранения, использования государственной собственности, сокращения бюрократии и уклонения от уплаты налогов.

Moh.gov.gr Министр здравоохранения Греции Василис Кикильяс в больнице

Фонд восстановления — не панацея

5. Мы не должны обожествлять или рассматривать как панацею ресурсы нового Фонда восстановления и Национальной стратегической справочной основы (NSRF 2) на общую сумму 70 миллиардов евро, которые будут доступны на следующие 7 лет. Суммы, подлежащие истребованию (нам нужно будет определить проекты, которые могут быть одобрены в ближайшее время), действительно значительны, возможность уникальна и при правильном использовании может привести к продуктивному преобразованию страны. Европейский фонд восстановления выделит Греции около 30 миллиардов евро в виде переводов и займов, которые будут предоставлены не автоматически, а после утверждения серьезных инвестиционных предложений европейскими учреждениями в ближайшие 3 года. Напомним, что еще до греческого кризиса ежегодные инвестиции страны составляли около 60 миллиардов евро.

Решающим элементом в любом случае является использование ресурсов Фонда восстановления и NSRF 2 с помощью продуктивных государственных инвестиций в основные проекты и мобилизация на основе этих ресурсов крупных частных и иностранных инвестиционных фондов, которые уверенно вкладывают средства в инновации, экспорт, промышленность и сельскохозяйственное производство, квалификацию рабочих, окружающую среду, использование государственной собственности, цифровую модернизацию и социальную сплоченность.