В Чувашии на последнем заседании Высшего экономического совета был поднят вопрос об объединении двух муниципалитетов — моногорода Шумерли и Шумерлинского района, глава республики Олег Николаев даже «в шутку» предложил праздновать в 2021 году День Республики уже в укрупнённом муниципальном образовании. Территории примечательны тем, что каждая по-своему являются головной болью республиканских властей: Шумерля десятилетие носит «титул» самой проблемной в части ЖКХ, а Шумерлинский район и вовсе «самый тяжёлый район» в Чувашии.

Иван Шилов ИА REGNUM Здание правительства Чувашии

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Что касается экономики, то в Шумерле остались два градообразующих предприятия, а в Шумерлинском районе даже сити-менеджер не назвал ни одного, но зато с упоением рассказывал о советском прошлом и о том, как сегодня «мы имеем определённые успехи». Чем ввёл в ступор даже видавших многое высокопоставленных чиновников: «заземлять» главу администрации пришлось вице-премьеру Сергею Артамонову, напомнившему азбучную истину о том, что без инвестиционных проектов «скоро ничего в районе не останется».

Скандальный и резонансный вопрос о китайских инвестициях, который дошёл до МИДа России и сейчас в Шумерлинском районе обернулся уголовным делом, участники заседания единодушно обошли вниманием.

Cap.ru Глава Чувашии Олег Николаев

«Чисто сельский» район

О социально-экономической ситуации первым доложил глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов, отметив, что «Шумерлинский район сегодня чисто сельский район», 80% в экономике составляет сельское хозяйство, бюджет «очень сильно дотационный», отчасти виня в этом изменение налогооблагаемой базы в 2005 году.

«Мы лишились и промышленности, что было, но самое главное — налогооблагаемой базы. До 2005 года собственные доходы доходили до 30%, сегодня от 14% до 18%. В этих условиях мы руки не опускаем, мы живём, развиваемся», — заявил Лев Рафинов, подчеркнув, что «в растениеводстве мы имеем определённые успехи».

И привёл два факта: «иностранные инвесторы, шведы» взяли 2 тыс. гектаров и выращивают рапс, в том числе на экспорт, и «получилось ещё у одного фермера» выйти на экспорт и реализовать пшеницу.

По мнению чиновника, «самая главная проблема» — животноводство: из 1614 голов дойного стада только 168 содержатся в «фермерских хозяйствах и на сельхозпредприятиях». Если в советское время было «большое количество стада в колхозе «Алгашинский», то сейчас их нет, но «с теми же шведами мясное направление начали потихоньку продвигать, думаю, надеюсь, получится».

«Очень надеюсь, что в перспективе программы поддержки появятся, министры сейчас стали больше уделять внимание Шумерлинскому району. Я работаю уже девятый год, знаете, некоторые министры менялись, и некоторые в Шумерлинском районе так и не успели побывать, просто менялись. Но последнее время, за сентябрь и август, многие министры посетили Шумерлинский район, своими глазами увидели. В нас это вселяет уверенность», — сказал Лев Рафинов.

ИА REGNUM Дойка коровы

Говоря о сельских подворьях и ЛПХ, чиновник вдохновлённо рассказывал о том, как удалось открыть в Шумерле магазин для сбыта местной продукции. Из «точек роста» руководитель района назвал «так называемый проект «Биопарк 21», где сначала было производство лизина, сегодня здесь производство пробиотиков и силосного концентрата. Ещё около 10 тыс. гектаров имеются на «территории так называемого агропромгаза», который начал строиться в 1988 году как картофельный завод:

«Но опять так получились: Советский Союз приказал долго жить. С собственниками, руководителями кого только ни пытались туда притащить, если так можно выразиться, но, к сожалению, кроме как производство шампиньонов в свое время (проект, кстати, успешно реализовывался)… Но когда собственник сменился — перешли на топинамбур. В результате и топинамбур не получился и, к сожалению, и шампиньонов сегодня нет».

Большие надежды власти возлагают на развитие лесной промышленности и рассчитывают на шведских инвесторов. Лесокомбинат в районе давно обанкротился, а деревообработкой занимаются «всего 12 небольших пилорам».

«Мы, конечно, в таком состоянии руки не опускаем, развиваем район», — убеждал Рафинов, подчеркнув, что он выступает за объединение с Шумерлей, являясь «сторонником единой территории».

«Самый тяжёлый район»

Вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, которому предоставили слово, на несколько секунд замешкался.

«После такого позитивного выступления, думаю, то ли доклад поменять…» — начал было глава чувашских аграриев.

«Мне было сказано, что Шумерлинский район — самый тяжёлый район», — перебил его председатель совета, глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Ваша проблема, мы же понимаем, наша проблема», — взял на себя ответственность министр, обращаясь к сити-менеджеру, и прошёлся по основным показателям.

Gov.cap.ru Магаринское сельское поселение Шумерлинского района

По его словам, Шумерлинский район занимает 21-е место среди муниципалитетов по доле в общем объёме сельхозпродукции и производстве продукции, на 20-м месте — по производительности труда. Урожайность зерновых и картофеля ниже соответственно на 15% и 13% к республиканскому уровню, по овощам — на 66%, производство молока и зерна вдвое меньше регионального показателя, по производству мяса — в пять раз. Средняя зарплата на 38% ниже, чем в среднем по Чувашии, инвестиции в АПК в шесть раз ниже общерегионального показателя.

Где «гуляют» тысячи гектаров

Глава минсельхоза Чувашии сухо отметил, что в Шумерлинском районе «в целом какие-то предприятия, фермеры есть», но одна из основных причин дефицита инвесторов — земельный вопрос:

«Гуляют» где-то более 11 тыс. гектаров. Из них 5,5 тыс. гектаров необрабатываемых земель вы признаёте, а ещё 5 тыс. найти пока не можем, то пары какие-то называете, то леса — мы же договорились, даже занесены они, надо их обратно вернуть.

Желающие есть работать на землях Шумерлинского района, я же вам звонил недавно, а вы мне сказали, что, к сожалению, нет. Единственное — только не мы с вами это сделали, к сожалению, «Алтышевское» в субаренду китайцам сдали земельные участки без согласования и т. д. Там они (китайские инвесторы, — прим. ИА REGNUM) быстро нашли… Я сам вам привезу инвесторов, как в некоторые районы мы привозим. Но если 10−15−30 гектаров, конечно, никто не полезет, и если ещё в разных местах разбросаны».

Говоря о животноводстве, Сергей Артамонов констатировал, что это «слабое место и в республике в целом, но в Шумерлинском районе высокая доля ЛПХ в производстве — 92%»:

«И поголовье ежегодно падает. По одному проекту надо реализовывать в год, без этого скоро ничего в районе не останется. Племенного скота — ноль, а без этого скот содержать просто никакого смысла. По искусственному осеменению тоже плохо, здесь с ветслужбой поработаем. Форма поддержки для всех в республике одинакова, просто как собака на сене получается: фермеры есть, и их не прогонишь, и на их место никого не приведёшь».

Александра Майер ИА REGNUM Вечерняя дойка

«Кроме того, есть у нас подозрение, что шведы до конца объёмы не показывают и по зарплате тащат нас назад, и по рентабельности, хотя работают неплохо. С ними ещё раз объяснительную работу надо провести», — поставил задачу министр сельского хозяйства.

Сергей Артамонов также призвал пользоваться имеющимися формами поддержки, чтобы хотя бы выращенный урожай хранить «в нормальных хранилищах», что окупается довольно быстро. В частности, по расчётам минсельхоза, в Шумерлинском районе нужно построить хранилища на 1 тыс. тонн картофеля, 5 тыс. тонн овощей, 10 тыс. тонн зерна. Также необходимо построить четыре фермы «как минимум на 200 ското-мест», предприятия по переработке сельхозпродукции.

«Федеральная трасса М-12 даст синергетический эффект для района. Может быть, там как раз и надо хранилища строить, чтобы дальше транспортировку проводить», — поддержал Анатолий Аксаков.

И заключил:

«Нужна чёткая дорожная карта. Вы проблемы обозначаете, нужна дорожная карта решения».

«Шутка» от главы Чувашии

В ходе обсуждения министр экономики Дмитрий Краснов высказал мнение, что по всем муниципалитетам нужно выработать единые инвестиционные подходы с созданием «инвестиционного портрета с реестром свободных площадок и проектов». По его словам, за каждым муниципальным образованием будет закреплён «конкретный проектный менеджер».

Nowch.cap.ru Дмитрий Краснов

Глава Чувашии Олег Николаев, подводя итоги обсуждения, высказал мнение, что «анализ получился достаточно объективным», а дискуссия плодотворной.

«Нужно более серьёзно отнестись к изысканию утраченных земель, нужен чёткий паспорт муниципального образования, в нём должны сходиться все цифры», — сказал руководитель республики.

Он также подчеркнул, что «территория очень перспективная», и «важно проработать все возможности, на учёт должен быть взят каждый инвестиционный проект».

"Единственное, на что хочу обратить дополнительное внимание: на 2021 год у нас запланировано проведения Дня Республики в Шумерлинском районе, поэтому здесь, может быть, горожанам надо подумать, и, может быть, в новом объединённом Шумерлинском районе отметить. Шутка. Но в каждой шутке есть доля шутки, а всё остальное правда», — сказал руководитель республики, отметив, что даст своей администрации поручение по разработке «юридической составляющей» возможного укрупнения муниципалитетов.

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