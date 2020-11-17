Шутка от главы Чувашии, или Как собираются поднимать «самый тяжёлый район»
В Чувашии на последнем заседании Высшего экономического совета был поднят вопрос об объединении двух муниципалитетов — моногорода Шумерли и Шумерлинского района, глава республики Олег Николаев даже «в шутку» предложил праздновать в 2021 году День Республики уже в укрупнённом муниципальном образовании. Территории примечательны тем, что каждая по-своему являются головной болью республиканских властей: Шумерля десятилетие носит «титул» самой проблемной в части ЖКХ, а Шумерлинский район и вовсе «самый тяжёлый район» в Чувашии.
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Что касается экономики, то в Шумерле остались два градообразующих предприятия, а в Шумерлинском районе даже сити-менеджер не назвал ни одного, но зато с упоением рассказывал о советском прошлом и о том, как сегодня «мы имеем определённые успехи». Чем ввёл в ступор даже видавших многое высокопоставленных чиновников: «заземлять» главу администрации пришлось вице-премьеру Сергею Артамонову, напомнившему азбучную истину о том, что без инвестиционных проектов «скоро ничего в районе не останется».
Скандальный и резонансный вопрос о китайских инвестициях, который дошёл до МИДа России и сейчас в Шумерлинском районе обернулся уголовным делом, участники заседания единодушно обошли вниманием.
«Чисто сельский» район
О социально-экономической ситуации первым доложил глава администрации Шумерлинского района Лев Рафинов, отметив, что «Шумерлинский район сегодня чисто сельский район», 80% в экономике составляет сельское хозяйство, бюджет «очень сильно дотационный», отчасти виня в этом изменение налогооблагаемой базы в 2005 году.
Справка. Прогнозируемый общий объём доходов бюджета Шумерлинского района на 2020 год принят в размере 228,378 млн рублей, в том числе 202,78 млн рублей — безвозмездные поступления.
И привёл два факта: «иностранные инвесторы, шведы» взяли 2 тыс. гектаров и выращивают рапс, в том числе на экспорт, и «получилось ещё у одного фермера» выйти на экспорт и реализовать пшеницу.
По мнению чиновника, «самая главная проблема» — животноводство: из 1614 голов дойного стада только 168 содержатся в «фермерских хозяйствах и на сельхозпредприятиях». Если в советское время было «большое количество стада в колхозе «Алгашинский», то сейчас их нет, но «с теми же шведами мясное направление начали потихоньку продвигать, думаю, надеюсь, получится».
Говоря о сельских подворьях и ЛПХ, чиновник вдохновлённо рассказывал о том, как удалось открыть в Шумерле магазин для сбыта местной продукции. Из «точек роста» руководитель района назвал «так называемый проект «Биопарк 21», где сначала было производство лизина, сегодня здесь производство пробиотиков и силосного концентрата. Ещё около 10 тыс. гектаров имеются на «территории так называемого агропромгаза», который начал строиться в 1988 году как картофельный завод:
Большие надежды власти возлагают на развитие лесной промышленности и рассчитывают на шведских инвесторов. Лесокомбинат в районе давно обанкротился, а деревообработкой занимаются «всего 12 небольших пилорам».
Справка. Численность населения Шумерлинского района на 1 января 2020 года составила 8282 человека, в городском округе Шумерля — 28 356. Всего в Чувашии на начало года проживали 1 217 818 жителей, в том числе 771 935 горожан и 445 883 сельских жителя.
«Самый тяжёлый район»
Вице-премьер — министр сельского хозяйства Чувашии Сергей Артамонов, которому предоставили слово, на несколько секунд замешкался.
По его словам, Шумерлинский район занимает 21-е место среди муниципалитетов по доле в общем объёме сельхозпродукции и производстве продукции, на 20-м месте — по производительности труда. Урожайность зерновых и картофеля ниже соответственно на 15% и 13% к республиканскому уровню, по овощам — на 66%, производство молока и зерна вдвое меньше регионального показателя, по производству мяса — в пять раз. Средняя зарплата на 38% ниже, чем в среднем по Чувашии, инвестиции в АПК в шесть раз ниже общерегионального показателя.
Справка. По словам министра экономики Чувашии Дмитрия Краснова, «в Шумерле в целом у нас динамика отрицательная по некоторым параметрам», «такая же характеристика по Шумерлинскому району — примерно такие же тенденции по уровню социально-экономического развития».
Где «гуляют» тысячи гектаров
Глава минсельхоза Чувашии сухо отметил, что в Шумерлинском районе «в целом какие-то предприятия, фермеры есть», но одна из основных причин дефицита инвесторов — земельный вопрос:
Говоря о животноводстве, Сергей Артамонов констатировал, что это «слабое место и в республике в целом, но в Шумерлинском районе высокая доля ЛПХ в производстве — 92%»:
Справка. От Шумерлинского района в список перспективных инвестиционных проектов Чувашии вошёл один: «Ввод неиспользуемых земель. Производство кормов для животноводческого комплекса ООО «Агрофирма «Алтышевская» (2019−2025 годы)», объём инвестиций оценивается в 100 млн рублей. Для сравнения: от Шумерли — пять проектов, от Чебоксар — 98.
Сергей Артамонов также призвал пользоваться имеющимися формами поддержки, чтобы хотя бы выращенный урожай хранить «в нормальных хранилищах», что окупается довольно быстро. В частности, по расчётам минсельхоза, в Шумерлинском районе нужно построить хранилища на 1 тыс. тонн картофеля, 5 тыс. тонн овощей, 10 тыс. тонн зерна. Также необходимо построить четыре фермы «как минимум на 200 ското-мест», предприятия по переработке сельхозпродукции.
И заключил:
«Шутка» от главы Чувашии
В ходе обсуждения министр экономики Дмитрий Краснов высказал мнение, что по всем муниципалитетам нужно выработать единые инвестиционные подходы с созданием «инвестиционного портрета с реестром свободных площадок и проектов». По его словам, за каждым муниципальным образованием будет закреплён «конкретный проектный менеджер».
Глава Чувашии Олег Николаев, подводя итоги обсуждения, высказал мнение, что «анализ получился достаточно объективным», а дискуссия плодотворной.
Он также подчеркнул, что «территория очень перспективная», и «важно проработать все возможности, на учёт должен быть взят каждый инвестиционный проект».
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