Идея создания «Великого Турана», вынашиваемая в Анкаре, предусматривает объединение всех тюркских народов, проживающих на пространстве от Средиземного моря до Восточно-Сибирского. При этом любым тюркским народам отказано даже в самоназваниях: все они для идеологов этого объединения всего лишь азербайджанские, туркменские, узбекистанские, казахстанские и даже татарские, башкирские и якутские турки.

Иван Шилов ИА REGNUM Турецкий флаг

Одним из инструментов создания «Великого Турана» под турецким владычеством является военная интеграция тюркских республик вплоть до создания общей тюркской армии под турецким предводительством. И, следует отметить, усилия Анкары втянуть в «Армию Великого Турана» «казахстанских турков» уже дали неплохие результаты.

E10ddie Марш пантюркистов. Стамбул

«Ах, обмануть меня не трудно, я сам обманываться рад»

Восточная мудрость гласит: «хочешь победить врага — воспитай его детей». То же самое касается и армии страны, которую желают подчинить: обучи ее командиров и солдат, привей им собственные военные навыки и ценности, и они станут твоими слугами, а не своих правителей. Об этом прекрасно знали и умели этим пользоваться в противостоянии с соседями-варварами еще императоры Древнего Рима. Именно поэтому сегодня США и их союзники по НАТО столь активны в деле обучения «передовой военной науке» офицеров и солдат на постсоветском пространстве. Автору хорошо известно, как задолго до государственного переворота 2014 года украинские офицеры, прошедшие обучение на Западе, готовы были поддержать любые силы, которые будут ориентированы на США и НАТО, даже в ущерб интересам собственного государства. Но сегодня мир настолько быстро меняется, что «троянских коней» в чужих странах воспитывают и другие государства, претендующие на роль региональных лидеров.

Идеологические основы неоосманизма и создания «Великого Турана» возникли в Турции отнюдь не вчера, но с приходом к власти Реджепа Таипа Эрдогана получили статус едва ли не национальной идеи, а для ее реализации Анкара не жалеет ни сил, ни средств, действуя не только по дипломатическим каналам. С определенного момента к Тюркскому совету, ТЮРКСОЙ, содержащимся на турецкие деньги духовным и светским образовательным учреждениям для жителей Центральной Азии добавилось турецкое «шефство» над армиями этих стран.

По словам замминистра обороны Казахстана Тимура Дандыбаева, в 2019 году первичное офицерское образование в Турции проходили 20 курсантов, а 14 офицеров учились в турецких военных академиях. И это — не считая почти двух десятков полевых армейских мероприятий по передаче опыта турецкими военнослужащими казахстанской стороне. Замминистра объясняет такое плотное сотрудничество тем, что «одним из главных основных партнеров для нас является Турецкая Республика». К слову, войска союзника Казахстана по ОДКБ России в последний раз были на маневрах на Капчагае, в которых регулярно участвуют военные «одного из главных основных партнеров», двадцать лет назад. По словам председателя постоянного комитета сената по международным отношениям, обороне и безопасности Мухтара Кул-Мухаммеда, «Турция является членом НАТО. В настоящее время из Казахстана в Турции обучено 200 офицеров. Это очень сильное государство с сильной военной подготовкой».

Столь пристальное внимание Турции к Казахстану в Анкаре объясняют тем, что именно с территорий Великой казахской степи первые кочевые племена турок направились на покорение Передней Азии, создав впоследствии великую Османскую империю, а сами турки называют Казахстан «Ата жер» (Землей предков). Но не только. В том же 2019 году 16 военнослужащих из Турции проходят обучение в Национальном университете обороны, обучаясь, как пояснил Тимур Дандыбаев, на турецком, русском и казахском языках. Правда, «забыв» уточнить, что это были офицеры турецкого Генштаба (TSK), разведки, спецназа (OZZ) и специалисты военной пропаганды, которым поставили следующие задачи: практика в русскоязычной среде, изучение постсоветских военных уставов и нарративов поведения. Закончив обучение в Астане в марте 2020, летом они прибыли в Азербайджан для участия в военных учениях, после которых остались в республике и стали осуществлять руководство штабной работой.

Akorda.kz Реджеп Тайип Эрдоган во время визита в Казахстан

Вперед, по граблям Януковича!

Таким образом, приходится признать правоту казахстанского политолога Жаксылыка Сабитова, заявившего: «Успех азербайджанской кампании в Нагорном Карабахе на 50−60% зависит от опыта турецкой армии». Но так ли он прав, продолжая: «Используя этот опыт, Казахстан может себя обогатить в военно-техническом плане«?

Скорее уж испортит отношения с союзниками по ОДКБ. В начале ноября телеграм-канал Ateo Breaking, говоря о полетах Boeing 747 авиакомпании Silk Way West Airlines 2 и 3 ноября из Астаны в Баку и обратно, указал: «Не успел министр обороны Турции подписать с Казахстаном соглашение о военном сотрудничестве, как из Астаны в Баку отправился первый «оружейный рейс». Информацию о поставках вооружений Азербайджану министерство индустрии Казахстана опровергло, но, как оказалось, дым оказался не без огня: переговоры на эту тему велись во время визита в Астану турецкого министра обороны Хулуси Акара в конце октября этого года. Во время переговоров с казахстанским коллегой Бейбутом Атамкуловым Акар пытался добиться поставок Баку боеприпасов и вооружений советского образца, по примеру того, как Казахстан уже осуществлял подобные поставки в 1990-е во время такого же обострения обстановки в Нагорном Карабахе.

Msb.gov.tr Бейбут Атамкулов и Хулуси Акар

Судя по тому, насколько вдохновился переговорами с коллегой и рассыпался в благодарностях казахстанскому минобороны Хулуси Акар, немедленно отправившийся после них в мининдустрии (именно в его подчинении находится компания «Казспецэкспорт», занимающаяся поставками вооружений, боеприпасов и военной техники), определенные договоренности были достигнуты. Тем более, опровержение министерства индустрии не поддержали ни МИД, ни минобороны Казахстана. Но произошел «слив» информации о поставках оружия Азербайджану, который связывают с «интригами» казахстанских спецслужб, понимающих, к чему может привести исполнение «деликатной просьбы» турок, и как это соотносится с обязанностями Казахстана в рамках ОДКБ.

Увы, но политика «многовекторности», столь хорошо известная по деятельности Виктора Януковича (как и результаты ее осуществления для него лично и Украины в целом), всё больше овладевает умами казахстанских политиков. И дело не только в созданной, вооруженной и обученной американскими специалистами на американские деньги и по американским стандартам бригаде КАЗБРИГ. Дело в самом отношении казахстанских военачальников к обязанностям страны перед ОДКБ и самой этой организации. К примеру, высказывание заместителя министра обороны Казахстана Тимура Дандыбаева, защищающего внедрение натовских стандартов в казахстанской армии ради сближения с Турцией: «Стандарты НАТО — это не только противоречащие стандартам ОДКБ, они практически идентичны стандартам миротворчества. Если мы где-то выставляем свои инициативы участия совместно с Турцией… в миротворческих операциях, противоречий не будет». И даже казахстанская пресса склоняется к тому, что мнение директора аналитического центра «Группа анализа и оценки рисков» Досыма Сатпаева об ОДКБ было озвучено по поручению казахстанских официальных лиц: «ОДКБ, как и ЕАЭС, нельзя использовать против другой страны, причем не являющейся членом этих организаций… Да и вообще ОДКБ не следует воспринимать как значимую военно-политическую организацию».

А какую тогда военно-политическую организацию в Акорде и казахстанском минобороны считают значимой? «Армию Великого Турана», в которую тянут Казахстан?

Скажи мне, кто твой друг

Что будет представлять собой «Армия Великого Турана», в свое время разъяснил посол Турции в Азербайджане Исмаил Альпер Джошгун: в планах Анкары «Армия Турана» по степени объединения вооруженных сил должна превзойти даже НАТО.

Если страны-участницы НАТО, чтобы провести какую-либо операцию в рамках Альянса, должны согласовать на Совете не только само участие той или иной страны, но и ее возможности, то новое военно-политическое объединение должно оперировать армией, которая будет координироваться из единого центра (какого — пояснять не надо).

Военный союз подразумевает сильную объединенную армию численностью в 10 миллионов солдат. В нее должны войти различные рода войск, формирования и подразделения, непосредственно подчиняющиеся этому единому центру и немедленно готовые противодействовать «существующим угрозам, а также определенным рискам и вопросам», стоящим перед Турцией и тюркоязычными странами.

Да, пока казахстанские военные достаточно скептически оценивают возможности создания «турецкого НАТО», но и турки не спешат, пытаясь «мягкой силой» изменить отношение к подобному объединению в странах тюркского мира. Совсем немного осталось ждать, пока казахстанские выпускники турецких военных академий продвинутся по карьерной лестнице на верхние ступеньки армии Казахстана, и тогда эти оценки начнут меняться. Только…

Возобновление боевых действий в Нагорном Карабахе не было бы возможным, если бы Анкара не спровоцировала на это Баку. Лишь по официальным азербайджанским данным эта война, продлившаяся чуть больше месяца, стоила Азербайджану пяти тысяч погибших военнослужащих.

Msb.gov.tr Турецкие солдаты

Турецкий президент в очередной раз подтвердил свою репутацию конфликтогена, пытающегося чужими руками (туркоманы в Сирии, протурецкие «революционеры» в Ливии, сирийские наемники и азербайджанские солдаты в Нагорном Карабахе) добиться преференций для своей страны. Но, опять же, в очередной раз добился того, что пострадали те, кто ему поверил.

Из части Идлиба ему уже пришлось уйти, оставив поддерживаемые им террористические группировки один на один с сирийскими правительственными войсками. Из Ливии ему пришлось эвакуировать сирийских наемников, тем самым усилив позиции генерала Хафтара. Освобождение семи районов Азербайджана, из-за которых и разгорелся нынешний конфликт в Карабахе, произошло не благодаря турецкой помощи, а в результате посредничества России. Мало того, что Россия в очередной раз доказала, что, в отличие от Турции, она не начинает войны, а их заканчивает, так теперь уже идет речь о вступлении Азербайджана в ЕАЭС, единственным препятствием для которого был только карабахский вопрос. Не исключено, что дальше последует и присоединение Баку к «незначимому» ОДКБ.

Разумеется, членство Казахстана в ОДКБ не запрещает ему вступать в те или иные политические союзы и объединения. Но в случае с «Армией Великого Турана», куда его усиленно тянут турки, речь идет не о политическом, а о военно-политическом союзе, что категорически не согласуется с членством Казахстана в ОДКБ. И есть ли смысл менять прикрытие «ядерным зонтиком», общим ПВО и РЛО на должность «любимой жены» Турции, обязанной исполнять любые военные капризы «единого командного центра Армии Великого Турана»?

Ольга Сухаревская