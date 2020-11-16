ИзбраниеДжо Байдена президентом США серьезно ослабило позиции авторитарных и популистских правительств во всем мире. Если для независимых мировых держав, таких как Россия, Бразилия и Турция, уходДональда Трампа не должен стать полной трагедией, то для правительств Польши, Венгрии и Сербии — и, возможно, премьер-министра Соединенного КоролевстваБориса Джонсона — это настоящая катастрофа, пишет старший научный сотрудник Немецкого совета по международным отношениямСлавомир Сераковски в статье, вышедшей 16 ноября в The Strategist.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Неудивительно, что каждый из этих мелких игроков встретил избрание Байдена со страхом и ненавистью. Наиболее откровенно свое негодование выразил президент Сербии Александр Вучич, который посетовал, что у него с Байденом уже был неприятный опыт общения, когда тот в качестве вице-президента в администрации Барака Обамы приезжал в Сербию. Поэтому, уверен Вучич, ему едва ли удастся ужиться с Байденом сейчас: «Я поздравил его, и на этом хватит». По словам Сераковски, совершенно очевидно, что для сербского президента путеводной звездой является Россия, а не Америка.

Со своей стороны, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан давно дал понять, что его «План А» был расчитан на победу Трампа, что свидетельствовало о том, насколько близки они стали. Подобно Вучичу, венгерские власти до сих пор помнят с негодованием то, что Байден наговорил о стране во время пребывания в администрации Обамы. Тогда, как отметил министр иностранных дел Венгрии Петер Сижярто, Венгрия стала объектом «непрерывных нравоучений, обвинений и нападок».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

Безусловно, до прихода Трампа к власти Орбан был практически персоной нон грата в Вашингтоне. Последним президентом США, посетившим Венгрию, был Джордж Буш — младший в 2006 году, когда Орбан еще к власти не пришел. После того как Орбан вступил в должность в 2010 году, администрация Обамы неоднократно критиковала его за авторитарные замашки, подавление государственных и частных средств массовой информации и клептократию. Взамен Венгрия ввела санкции против нескольких высокопоставленных официальных лиц США и — после прихода Трампа в Белый дом — выгнала аккредитованный США Центральноевропейский университет из страны.

Тем не менее Орбан на протяжении длительного времени пытался «жонглировать» несколькими геополитическими шарами. Поддерживая тесные отношения с Россией и даже с Китаем, он пользовался защитой немецких — особенно баварских — политиков, которые не скрывают своей симпатии к нему. Таким образом, Орбану удалось безнаказанно совершить ряд нападок на основные европейские принципы, такие как верховенство закона, и даже проявлять открытый антисемитизм. Однако по сей день его партия «Фидес» остается в Европейской народной партии — зонтичной группе консерваторов в Европейском парламенте.

Однако больше всего беспокойства вызывает правительство Польши. Когда в 2015 году к власти пришла правящая партия «Право и справедливость» (ПиС), она изначально выбрала Великобританию в качестве своего главного союзника в ЕС. Но после выборов в США в 2016 году (которые последовали за референдумом в Великобритании по Brexit) ПиС сделала ставку на свои уютные отношения с Трампом — американским лидером, «которому наплевать на демократические принципы или верховенство закона».

Pis.org.pl Заявление премьер-министра Моравецкого для СМИ

Теперь, когда Трамп готовится на выход, а Джонсон, которого действующий президент США неуклюже окрестил «британским Трампом», спешит снискать расположение Байдена, у польского правительства нет влиятельных друзей на международной арене. А раз Польша также решительно противостоит России, то теперь она осталась в совершенном одиночестве. Это событие представляет собой еще одну брешь в посткоммунистической дипломатической стратегии Польши, два принципа которой — избегать зависимости от какой-либо одной страны и избегать изоляции любой ценой.

Конечно, ПиС не может сказать, что не знала о рисках потери своего последнего союзника. Буквально в октябре Байден ясно дал понять, что придерживается невысокого мнения о составленном из членов ПиС польском правительстве, когда он назвал Польшу вместе с Венгрией и Белоруссией в качестве примеров «распространения тоталитарных режимов в мире». Более того, если президент Польши Анджей Дуда горячо поздравлял Трампа с победой в 2016 году, то на этот раз он поздравил Байдена просто «с успешной президентской кампанией».

Для Трампа Польша была доказательством того, что внешняя политика может строиться по принципу «ты мне — я тебе». Так, правительство ПиС подписало с США несколько контрактов на поставки оружия в обмен на символические жесты, такие как приглашение польского президента в Белый дом во время его президентской кампании в июне. 9 ноября Дуда подписал соглашение о сотрудничестве в области обороны между Вашингтоном и Варшавой, которое пестрит реверансами в адрес Трампа. Аналогичное соглашение, заключенное предыдущим польским правительством, возложило на США ответственность за расходы на строительство и предоставило Польше юрисдикцию над американским персоналом и базами на ее территории. В рамках же нового документа Польша получит лишь финансирование, тогда как США сохранят за собой юрисдикцию над своими военнослужащими.

Предполагалось, что прекрасные отношения с Трампом позволят Польше отвергнуть критику Европейского союза и сохранить прохладные отношения с Германией, по мере того как правительство ПиС подчиняет своему контролю судебную систему Польши. Теперь поражение Трампа на выборах усугубляется второй катастрофой.

Анджей Дуда и Дональд Трамп

В этом году Европейский совет и Европейский парламент договорились сделать так, чтобы представление Евросоюзом Польше финансирования зависело от соблюдения принципа верховенства права, вразрез с которым ПиС действовала с тех пор, как пришла к власти. Европейский совет в настоящее время собирается принять это положение о такой зависимости квалифицированным большинством голосов, что означает, что Польша не будет иметь права вето. Безусловно, Варшава может попытаться заблокировать другой элемент бюджетного процесса ЕС — так называемое решение о собственных ресурсах (определение того, сколько данная страна платит ЕС), но только если она готова потерять последнюю оставшуюся поддержку, которую она имеет в Германии. На данный момент даже Орбан вряд ли рискнет вступиться за Польшу.

Более того, у ЕС есть собственный «ядерный вариант» — создание нового Фонда восстановления на €750 млрд в качестве межправительственного соглашения 25 + 2, которое устроит многих источников финансирования, поскольку Польша является одним из крупнейших бенефициаров. Здесь у Орбана тоже нет стимула выступать в защиту ПиС. Точно так же, как когда он поддержал заявку бывшего премьер-министра Польши Дональда Туска, — из которого ПиС сделала пугало, — на второй срок в качестве председателя Европейского совета, Орбан без колебаний оставит польское правительство на произвол судьбы.