Дополнение «За гранью Света» для научно-фантастического шутера Destiny 2 стало объектом пристального внимания не только ветеранов франшизы, но и абсолютных новичков в этом необычным космическом мире. Дело в том, что теперь игроки смогут обучить своих персонажей навыкам владения совершенно новым стихийным элементом под названием Стазис — своеобразной комбинацией из магий тьмы и льда, позволяющей замораживать соперников и контролировать поле боя.

Иван Шилов ИА REGNUM Destiny 2

Вскоре после релиза «За гранью Света» корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с Дмитрием Горяиновым, старшим концепт-художником в студии Bungie. Именно он отвечал за визуализацию Стазиса и все эффекты, связанные с новым элементом.

Пожалуй, главная особенность нового дополнения — это появления Стазиса. Расскажи об этой «стихии»: как создавался элемент и кто приложил руку к его разработке?

Дмитрий Горяинов: Создание Стазиса было большим коллективным усилием специалистов из разных областей. Моей главной задачей было «решить загадку» визуальной эстетики этого элемента. Однако глобально Стазис стал результатом коллаборации между различными творческими командами: дизайна, анимации, FX, аудио, «боевой системы», UI («интерфейс пользователя», прим. ред.), повествования и концепта. Каждый сыграл свою важную роль и внёс идею в финальный продукт.

По происхождению Стазис отсылает нас к фэнтезийной магии тьмы, по реализации и визуальной эстетике — к магии льда. Как в дизайне удалось совместить два этих элемента?

Дмитрий Горяинов: Силы тьмы (во вселенной Destiny 2 Стазис является «тёмным» элементом, прим. ред.) могут быть выражены в самых разных формах — собственно, как и силы света. Для нашей первой «авантюры» с тёмными силами была придумана ключевая особенность элемента, которую назвали «контроль над полем боя». Здесь-то и родилась идея способностей, основанных на стихии льда, так как она полностью соответствовала тому типу геймплея, к которому мы стремились.

Во время дальнейшей разработки Стазиса мы называли его «космический лёд», потому что добавление некоего «астрономического» аспекта давало нам необходимую свободу, чтобы заставить его вести себя уникальным образом. Вести себя так, как не смог бы обычный лёд.

Чем вдохновлялась работа над Стазисом? Был ли какой-то пример во время создания эффектов этой стихии?

Дмитрий Горяинов: Когда дело дошло до визуализации эффектов Стазиса, я ссылался на такие вещи, как киматика, кристаллы, абстрактные скульптуры и, конечно же, лёд! Мы прошли через множество итераций, которые по-разному играли с визуальным балансом между всеми этими источниками вдохновения.

Все названные элементы так или иначе можно увидеть в финальной версии. Блоки сами по себе имеют некую скульптурную детализацию, которая отличает их от нормального льда. А проявление чистой энергии Стазиса вдохновлялось узорами из киматики.

Каждый класс стражей получил свою вариацию стазис-способностей. Как придумывались новые подклассы? Были ли идеи, которые в итоге не вошли в финальную версию дополнения?

Дмитрий Горяинов: Подклассы Стазиса создавались для того, чтобы подчеркнуть и развить индивидуальную идею каждого класса. В качестве примера можно привести Варлока, которого часто называют «космический волшебник» — поэтому мы выбрали способность Стазиса, которая будет лучше всего соответствовать этому определению (и даже сделали ему настоящий посох волшебника!). Аналогичные действия были совершены и по отношению к Охотникам и Титанам, правда, в них мы больше фокусировались на фантазиях о ниндзя и бойцах ближнего боя.

Разработка видеоигр — это итеративный процесс, поэтому, конечно же, было много различных вариаций, которые не дошли до финальной версии. Но мне хотелось бы думать, что то, на чём мы остановились, было лучшим из всего предложенного.

Bungie.net Подклассы Стазиса в Destiny 2

Самый важный вопрос: за какой класс в Destiny 2 играешь ты и почему?

Дмитрий Горяинов: Я играю Варлоком! На мой взгляд, идея космических волшебников отлично соответствует духу Destiny. Это великолепная комбинация из фэнтези и научной фантастики, которая ощущается совершенно уникально в мире игры. Но, конечно же, это не означает, что я отдаю предпочтение Варлокам, когда создаю дизайн снаряжения (улыбается).

Если бы прямо сейчас, по щелчку пальцев, ты мог добавить в Destiny 2 ещё одну любую стихию — какой бы она была? Стоит ли нам ждать появления новых элементов в будущих DLC?

Дмитрий Горяинов: Лично я хотел бы иметь в игре какой-нибудь загадочный и таинственный элемент вроде сил пустоты (пустота или void является одним из трёх основных элементов в Destiny 2, прим. ред.) — что-то, что будет казаться потусторонним. Однако я пока не уверен, что за элемент это мог бы быть.

В данный момент мы полностью сфокусированы на понимании и дальнейшем развитии Стазиса. Но это лишь первый шаг на пути в мир сил тьмы.

Как можно охарактеризовать визуальный стиль, в котором ты работаешь?

Дмитрий Горяинов: Думаю, его можно назвать «мифическим sci-fi». Множество наших дизайнов существует на стыке фэнтези и научной фантастики. Если быть более поэтичным, то я бы назвал это чем-то вроде «Одиссеи через далёкое будущее» — мне кажется, что эти слова навевают подходящие мысли о каком-то легендарном путешествии через таинственный мир.

Твоя работа — невероятно вдохновляющий пример для молодых геймеров и художников из стран СНГ. Какой совет ты бы дал новичкам, мечтающим получить хорошую работу в игровой индустрии?

Дмитрий Горяинов: Во-первых, всегда оставайтесь настойчивыми и оптимистичными (возможно, даже немного упрямыми), но уравновешивайте эти качества смирением и уважением к окружающим.

Во-вторых, помните, что важно не только развивать свои художественные и дизайнерские навыки, но и оставаться замотивированным, а также искать новые возможности для работы и получения обратной связи.

В-третьих, ищите источники вдохновения в неожиданных местах и уделяйте внимание той работе, которая интересна лично вам. Всегда видно, когда портфолио специалиста состоит не из интересующих его работ, а работ, которые, по его мнению, могут заинтересовать работодателя.

Ну и последнее: если вы чувствуете, что уже готовы, то задумайтесь о фрилансе. Это замечательная возможность набраться опыта работы с другими людьми, получить обратную связь и научиться придерживаться графика. Не стоит расстраиваться, если не получается найти работу сразу! Чаще всего работодателям и клиентам нужно некоторое время, чтобы заметить вас. Однако когда это произойдёт, вы уже начнёте полноценно строить карьеру.