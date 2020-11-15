Президент России Владимир Путин и его азербайджанский коллега Ильхам Алиев обсудили по телефону практические аспекты реализации договоренностей, зафиксированных в трехстороннем заявлении по Нагорному Карабаху от 9 ноября. Как информирует Кремль, «Путин, в частности, обратил внимание, что в районах, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджанской Республике, расположены христианские храмы и монастыри. В этой связи он подчеркнул важность обеспечения сохранности и нормальной церковной жизнедеятельности этих святынь». В свою очередь Баку отмечает: «Алиев заявил, что христианские храмы на азербайджанских территориях, которые в соответствии с трехсторонним заявлением возвращаются Азербайджану, также будут должным образом охраняться государством. Христиане Азербайджана будут иметь доступ к этим храмам».

Иван Шилов ИА REGNUM

Вопрос в том, что в Баку понимают под термином «христиане Азербайджана». Если речь идет о состоянии на 27 сентября 2020 года, то это в основном православные и католики. Однако храмы на возвращаемых Азербайджану территориях Нагорного Карабаха относятся к Армянской апостольской церкви (ААЦ), представители иных конфессий не могут служить в них. Если же Баку подразумевает в своем заявлении, что речь идет и об армянах — верных Арцахской епархии ААЦ, которую возглавляет архиепископ Паргев Мартиросян, что священникам будет позволено, как и прежде, совершать службы и причащать, то тогда для Азербайджана и Нагорного Карабаха выстраивается иная ситуация и иные перспективы. В первую очередь в контексте древнейшего монастыря Дадиванк, основанного в IX веке и хранящего мощи ученика апостола Фаддея, священномученика Дади, который был замучен в здешних местах язычниками в I веке.

(сс) Julian Nyča Монастырь Дадиванк

С Дади можно отсчитывать историю христианства в Карабахе. Однако Дадиванк расположен на территории Кельбаджарского района, который по трехстороннему соглашению должен вернуться под контроль Баку до 15 ноября. После чего Азербайджан будет контролировать две великих святыни, своего рода «христианские Мекку и Медину» в Закавказье — карабахский Дадиванк и грузинский монастырский комплекс Давид-Гареджи. Как азербайджанские власти распорядятся полученным наследством? Баку может пойти по инерционному сценарию, который он уже демонстрировал в случае с расположенным на азербайджано-грузинской границе Давид-Гареджи. Тбилиси считает основанный в VΙ веке монастырь «грузинской национальной святыней», и потому настаивает на таком варианте демаркации границы, который позволит вернуть его в состав Грузии. Однако в Азербайджане воспринимают Давид-Гареджи в качестве христианского памятника Кавказской Албании, древнего государства, возникшего в конце II — середине I века до н. э. в восточном Закавказье.

Этой версии Баку до сих пор придерживался по политическим соображениям, поскольку, как уже писало ИА REGNUM, уступка монастырского комплекса Тбилиси дала бы армянам возможность говорить, что раз Давид-Гареджи не относится к албанской культуре, тогда и расположенные на территории Карабаха христианские памятники тоже не албанские. Но сейчас ситуация изменилась, Азербайджан возвращает карабахские территории, а с ними и армянские святыни. В таком случае Баку получает возможность не ограничиваться концепцией национального государства, а перейти на более высокий имперский уровень, подразумевающий сложный этнический и конфессиональный состав государства. Признав Давид-Гареджи одним из исторических центров Грузинской православной церкви и Дадиванк — Армянской апостольской церкви, президент Алиев мог бы выступить покровителем этих монастырей, использовав грузинский и армянский христианский ресурс в интересах своей страны. Преобладание в Азербайджане мусульман тому не помеха, достаточно вспомнить опыт Османской империи, которая владела Константинополем и Иерусалимом.

(сс) Andrzej Wójtowicz Монастырский комплекс Давид Гареджи

Имперский статус открывает перед Баку новые перспективы, выходящие за пределы Закавказья. Во-первых, это укрепляет его позиции в общении с Анкарой. После того, как турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган принял решение преобразовать бывший собор Святой Софии — музей Айя-София в мечеть, это решение вызвало негативную реакцию по отношению к Турции в христианском мире, особенно на Западе. Опека Давид-Гареджи и Дадиванка, развитие их в качестве опорных точек грузинского и армянского христианства значительно улучшит имидж Азербайджана, вызовет симпатии к нему со стороны христиан Европейского союза и США, укрепит связи с сообществом православных Церквей и Ватиканом. Баку получит дополнительный ресурс в диалоге с Анкарой, перехватит у нее «османское имперское знамя» и, что тоже нельзя исключать, с большим основанием сможет претендовать на звание старшего партнера в альянсе Азербайджан — Турция.

Tccb.gov.tr Намаз в Айя-Софии

Во-вторых, перед Баку открывается путь выстраивания либеральной шиитской модели, что неизбежно станет одновременно примером и вызовом и для Ирана. Азербайджан и так считается одним из самых светских государств в исламском мире, где видимое присутствие ислама гораздо ниже того, что можно увидеть во многих даже европейских городах. Азербайджанские власти особо подчеркивают, и об этом Алиев говорил в разговоре с Путиным, что в их многонациональной и многоконфессиональной стране «полностью обеспечены права и свободы представителей всех народов и последователей всех религий». Поэтому Баку ничего не мешает интегрировать в свое пространство Давид-Гареджи и Дадиванк, разделив ответственность за них с Грузинским патриархатом и Эчмиадзином, что, среди прочего, будет способствовать нивелированию создаваемого западными политиками и прессой образа Азербайджана как «авторитарного государства». Это в интересах Баку. Но посмотрим, какой путь, инерционный или прорывной, в отношении христианских святынь выберет президент Азербайджана Ильхам Алиев.