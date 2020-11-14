



Иван Шилов ИА REGNUM

Польский политолог Журавский вель Граевский, которого называют одним из ведущих идеологов правящей партии «Право и Справедливость» (PiS), выступил с программной статьей, распространенной правительственным Польским агентством печати. В ней он постарался ответить на вопрос, какое место США занимают во внешней политике и безопасности Польши.

Главным называется «русский вызов». Россия выставляется в качестве «агрессора», которая «поддерживала распад Азербайджана, Грузии и Молдавии», воевала с Грузией в 2008 году и с Украиной, начиная с 2014 года. А поскольку российский потенциал больше польского, Варшава нуждается в «дополнительном источнике силы». Из трех подходящих — США, ЕС и соседи Польши — значение имеют только американцы. Европейский союз представляет собой «военное ничто», будучи также с политической точки зрения асимметричной конфедерацией под руководством Германии и ослабляющейся Франции. «В Европе роль ключевого центра безопасности была предложена Германии, которая превосходила другие страны по потенциалу, но Берлин отказался, — пишет Журавский вель Граевский. — Таким образом, осталась Польша и вдвое меньшая ее Румыния, единственные страны со значительным боевым потенциалом на восточном фланге НАТО. Поэтому США инвестировали в укрепление ключевого союзника в регионе». Далее автор заявляет, что американское военное присутствие защищает Польшу не только напрямую, но и охраняет поставки сжиженного природного газа из США, которые «затрагивают интересы России». Упоминается в этом контексте и инициатива «Троеморье».

Помимо фактических неточностей (Россия не воюет с Украиной), доктрина Журавского грешит интеллектуальными подлогами. Приведенные им примеры «агрессии» Москвы невозможно перенести на польскую ситуацию. В случае с Украиной в 2014 году российская поддержка была оказана Донецкой и Луганской Народным Республикам после того, как в Киеве произошел государственный переворот, и к власти пришли националистические силы, которые развязали гражданскую войну с собственным населением. В Грузии в 2008 году Тбилиси атаковал российских миротворцев, расположенных на линии разграничения между грузинскими силами и Южной Осетией, и только после этого последовал ответ Москвы, оказавшей помощь Цхинвалу. Таким образом, Россия может угрожать Польше лишь в одном случае: если та предъявила бы территориальные претензии на западные области Белоруссии и Украины, руководствуясь желанием восстановить «историческую справедливости» и пересмотреть границы в духе Рижского мирного договора 1920 года, вторглась бы в эти регионы, после чего Минск и Киев попросили бы защиты у Москвы от польских интервентов.

Что касается уровня нынешних двусторонних польско-российских отношений, то они, конечно, находятся на низком уровне, но военными средствами разрешать проблемы обе страны желанием не горят. Варшава это понимает, поэтому возникает вопрос, с чем связана медийная активизация идеолога правящей партии. Судя по всему, с тем, что «Право и Справедливость» руководствовалась концепцией односторонней ставки на США. Даже не столько на США как государство, сколько на администрацию Дональда Трампа. В итоге внешняя политика Польши свелась к формированию не американо-польского альянса, а двухпартийного союза — «партии Трампа» и PiS. «Хорошим предиктором того, что мы наблюдаем в настоящее время, стал текст, опубликованный в первом выпуске этого года ежеквартального журнала Polski Przegląd Dyplomatyczny, который издает Польский институт международных дел, активно оправдывающий внешнюю политику «Права и Справедливости», — замечает портал Onet. — В тексте Пшемыслава Журавского вель Граевского, советника глав МИД Польши Витольда Ващиковского, Яцека Чапутовича и Збигнева Рау, недавно и комитета Сейма по иностранным делам, фактически главного идеолога внешней политики PiS, заявляется, что основа внешней политики Польши по отношению к США — это установка о победе Трампа на выборах, а другие сценарии следует «игнорировать».

The White House Президент США Дональд Трамп

Сейчас правящий лагерь пребывает в растерянности. Вполне вероятное утверждение Джо Байдена президентом США вызывает нервную реакцию польских проправительственных изданий. Дело не в том, что администрация Байдена, если она появится, начнет напоминать Варшаве о правах человека, навязывать гендерную идеологию и ЛГБТ. Это все мелочи, которые «Право и Справедливость» может пережить. Худшим кошмаром для PiS станет улучшение американо-германских отношений, когда Вашингтон в Европе вновь будет опираться на Берлин. В таком случае крах ожидает большинство амбициозных проектов правящего лагеря, включая энергетические и оборонные. В ситуации, когда Польша остается в одиночестве в ЕС, когда она угрожает наложить вето на согласованные бюджеты Евросоюза на 2021 — 2027 годы и Фонда реконструкции экономики после коронавируса, если не будет убрана связка выделения европейских средств с механизмом верховенства права, хороших решений для «Права и Справедливости» практически нет. Или партии придется предпринять какую-то военную авантюру, чтобы спровоцировать Россию и снова таким образом выдвинуть Польшу на передний план, или ей останется смотреть, как власть утекает из ее рук.