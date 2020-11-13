10 ноября 2020 в гостиничном комплексе «Президент-отель» под патронажем Торгово-промышленной палаты РФ состоялся XV Национальный Конгресс «Модернизация промышленности России: Приоритеты развития».

Пленарное заседание «Технологический прорыв. Индустриализация 4.0» 10.11.2020. «Президент отель», Москва. Источник: PR служба Национального конгресса «Модернизация промышленности России: Приоритеты развития»

Конгресс открылся пленарным заседанием под названием «Технологический прорыв. Индустриализация 4.0» с приветственного слова заместителя председателя правительства Российской Федерации Юрия Ивановича Борисова, зачитанного модератором пленарной сессии вице-президентом ТПП Российской Федерации Курочкиным Дмитрием Николаевичем.

Дмитрий Курочкин на Пленарном заседании «Технологический прорыв. Индустриализация 4.0» 10.11.2020. «Президент Отель»

Источник: ibid.

Ключевыми спикерами пленарного заседания стали:

Осьмаков Василий Сергеевич — заместитель министра промышленности и торговли РФ;

— заместитель министра промышленности и торговли РФ; Паршин Максим Викторович — заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ;

— заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ; Катырин Сергей Николаевич — президент Торгово-промышленной палаты РФ;

— президент Торгово-промышленной палаты РФ; Ефимов Владимир Владимирович — заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений;

— заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений; Аузан Александр Александрович — декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова;

— декан экономического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова; Касперская Наталья Ивановна — президент компании «Инфовотч»;

— президент компании «Инфовотч»; Варятченко Алексей Павлович — генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ»;

— генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ»; Макаров Валентин Леонидович — президент РУССОФТ;

— президент РУССОФТ; Агамирзян Игорь Рубенович — вице-президент ВШЭ, заведующий кафедрой менеджмента инноваций.

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С первым докладом перед участниками конгресса выступил президент ТПП РФ Сергей Катырин, отметив повышенное внимание к конгрессу со стороны предпринимательского сообщества. Он заметил, что, по официальным данным, снижение промышленного производства в первом полугодии текущего года оказалось менее драматичным, чем ожидалось. Несмотря на сложную ситуацию, в стране запускаются новые производства, модернизируются существующие мощности.

Он считает, что в нынешних условиях крайне важно привлекать инвестиции в производство через специальные инвестиционные контракты и поощрение капитальных вложений. Он уверен, что для бизнеса важны стабильность законодательства, денежно-кредитная политика, доступность финансовых ресурсов.

Сергей Катырин рассказал о том, что в июле 2020 года ТПП РФ вынесла на заседание Консультативного совета палат государств — членов ЕврАзЭС вопрос о поддержке проектов по кооперации. Он считает, что этот вопрос до сих пор не был проработан на должном уровне, из-за чего российские предприятия не получают дополнительные преимущества и стимулирующую поддержку. В сентябре 2020 года было направлено совместное обращение предпринимательских объединений пяти стран в Евразийскую экономическую комиссию, в котором предлагалось:

установить приоритеты по закупке товаров, произведённых в странах — членах ЕврАзЭС;

разработать инструменты льготного финансирования кооперационных проектов;

внедрить механизм поддержки спроса;

внедрить механизм субсидирования НИОКР.

Сергей Катырин призвал представителей предприятий подключиться к работе ТПП РФ по данному направлению.

В завершение своего выступления он отметил важность тем диверсификации оборонного комплекса для обеспечения конкурентоспособности на зарубежных рынках и существенную роль гражданских организаций в развитии кооперации.

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Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков передал участникам конгресса приветственное слово от министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Также он рассказал о ключевых инициативах министерства в 2020 году:

завершение работ по запуску механизмов контрактов СПИК 2.0 (специальный инвестиционный контракт — инструмент промышленной политики, направленный на стимулирование инвестиций в промышленное производство в России);

запуск инвестиционного цикла в обрабатывающей промышленности;

механизмы квотирования доли российских предприятий в госзакупках, переход на балльную систему оценки;

выход на наднациональный уровень определения страны происхождения закупок, что означает защиту предприятий, которые занимаются локализацией промышленности;

начало национального проекта по международной кооперации «Экспорт»;

запуск программы повышения конкурентоспособности;

программы по поддержке послепродажного обслуживания;

программа компенсации затрат на участие в выставках;

поддержка НИОКР;

запуск программы по грантам для отечественных автокомпонентов в иностранных автомобилях.

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Заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил о том, что в Москве опережающими темпами растёт сфера услуг и финансов. Тем не менее промышленная политика Москвы заключается в поддержке промышленных предприятий, например, с помощью инвестиционной программы на более чем 2 трлн рублей в 2020 году. Все инвестиционные проекты были запущены благодаря следующим мерам:

налоговые льготы,

механизмы офсетных сделок,

контракты по реализации инвестиционных проектов в важных отраслях,

инвестиционный налоговый вычет,

подзаконные акты о защите капиталовложений.

По словам заместителя мэра для Москвы, было важно увязать рабочие места с объемами жилищного строительства. В качестве меры поддержки строительства было использовано освобождение застройщика от первоначального взноса в государственный компенсационный фонд долевого строительства.

Владимир Ефимов сообщил, что в Москве активно используется государственно-частное партнерство — в этом году заключено 250 контрактов на сумму более 1 трлн рублей — и привёл в качестве примера контракт на поставку медицинского оборудования. Зам мэра уверен, что потенциалом для градостроительства в Москве являются бывшие промышленные зоны, в которых реализуется проект комплексного развития, что означает появление высокотехнологичных рабочих мест. Эти промзоны Москва активно делает инвестиционно привлекательными.

В заключении Владимир Ефимов отметил, что он считает промышленное производство основой и локомотивом любой экономики.

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Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максим Паршин в своём докладе коснулся государственной поддержки в цифровой трансформации. Государственная поддержка идет по четырём направлениям.

Максим Паршин на Пленарном заседании «Технологический прорыв. Индустриализация 4.0» 10.11.2020. «Президент Отель»

Источник: ibid.

Во-первых, это налоговое законодательство. Максим Паршин считает, что в 2020 году принято судьбоносное решение относительно налоговых режимов для IT-индустрии — федеральный закон, устанавливающий налоговые льготы, — и таким образом Россия становится одной из самых привлекательных юрисдикций для IT-индустрии в мире. Он напомнил, что ставка налога на прибыль для IT-компаний понижается в 20 раз до 3%, взнос в фонд социального страхования — с 14 до 7,6%, для отечественных IT-продуктов предусмотрена нулевая ставка по НДС. В связи с этим международные партнеры выражают неудовольствие такими преференциями IT-отрасли, считая Российскую Федерацию неким офшором.

Во-вторых, проводится цифровая трансформация госкомпаний, доля которых, по разным оценкам, составляет от 30 до 70% всей экономики РФ. Недавно была принята стратегия цифровой трансформации, назначены ответственные за её проведение. По оценке Минцифры, на сегодняшний день только 30−35% компаний серьезно занимаются цифровой трансформацией. Министерством разработаны методические рекомендации по цифровой трансформации, которые будут обкатаны на таких крупных компаниях, как «РЖД», «Почта России», «Алроса», «Ростелеком».

В-третьих, проводится программа по льготному кредитованию цифровой трансформации. Для этих целей отобрано 14 банков для выдачи предприятиям до 10 млрд рублей кредита по ставке от 1 до 4%, разницу между рыночным и льготным процентом банкам компенсирует государство.

В-четвертых, выдаются гранты на инновационные решения в области IT. В этой программе участвуют три фонда: Фонд развития инноваций, Фонд «Сколково» и РФРИТ. Составлен перечень из 16 приоритетных классов IT-продуктов, которые должны появиться на рынке в ближайшее время — от операционных систем и офисных приложений до программ для дистанционной работы и учёбы.

Президент компании «Инфовотч» Наталья Касперская выступила с докладом об уязвимости информационных систем при промышленной автоматизации, обратив внимание на то, что такая уязвимость стала носить удалённый характер. Она определила уязвимость как особенности программного обеспечения, которые можно использовать с целью проникновения в систему.

Наталья Касперская на пленарном заседании «Технологический прорыв. Индустриализация 4.0» 10.11.2020. «Президент Отель».

Источник: ibid.

Она напомнила участникам конгресса о намерении США использовать все силы для уничтожения, блокировки, ослабления, обмана и захвата информационной системы противника, под которым подразумевается в том числе и Российская Федерация. Это является основной причиной, по которой наше государство так ратует за импортозамещение.

Наталья Касперская предупредила директоров и владельцев компаний о том, что при внедрении автоматизации нужно обращать внимание на несколько аспектов безопасности. По её мнению, цифровизация бежит вперёд, не задумываясь, как она будет защищаться.

Она обозначила субъектов, участвующих в цифровой трансформации, среди которых царит недопонимание. Это, с одной стороны, разработчики программного обеспечения (ПО), которые спешат внедрять цифровизацию, не понимая, как устроены технологические процессы, с другой стороны, технологи предприятий, которые не обращают внимания на безопасность, с третьей стороны, производители автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП), которые поставляют продукцию уже с внедренными цифровыми компонентами.

Наталья Касперская перечислила угрозы информационным системам предприятия:

атаки хакеров, направленные на нарушение работы компании, диверсии и кражу информации;

удаленный контроль со стороны производителя, что является самой опасной угрозой, так как целью удалённого управления является желание удержать клиента и осуществлять над ним контроль;

сбои в информационной системе.

По её мнению, Индустрия 4.0 несёт плюсы, но одновременно и ряд рисков, поэтому необходимо думать заранее, как обеспечить информационную безопасность с помощью, прежде всего, отечественных решений.

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Генеральный директор ФАУ «РОСДОРНИИ» Алексей Варятченко сообщил о важности информационного контроля на дорогах. Он рассказал об информационной системе контроля дорожных фондов — едином цифровом пространстве дорожной деятельности. Такая система включает в себя автоматизацию дорог всех значений, которая показывает текущее состояние дорог, историю дорожных работ и предоставляет другую важную информацию как о самих дорогах, так и о всех объектах дорожной сети. С помощью информационной системы можно делать аналитические отчеты, получать обратную связь от пользователей автомобильных дорог, то есть от их владельцев, органов власти, коммерческих и общественных организаций.

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Президент РУССОФТ Валентин Макаров рассказал о цифровой трансформации ОПК, сообщив, что сегодня капиталу некуда идти, и он идёт либо в войну, либо в новые технологии, так как для капитала главное — рост. По его мнению, новый уклад базируется на том, что конвергенция с другими отраслями приводит к появлению новых рынков, поэтому тот, кто удачно влился в эту волну, обеспечил себе процветание на десятилетие. ОПК готов соревноваться и конкурировать за это место в условиях, когда человек выводится из контура управления, передавая эту функцию искусственному интеллекту.

Отвечая на вопрос о том, что нужно для успешного внедрения цифровизации в ОПК, Валентин Макаров перечислил информационную безопасность, создание цифровых платформ, изменение бизнес-процессов взамен вытеснения частного бизнеса с гражданского рынка.

Для обеспечения информационной безопасности он предлагает внедрять проактивное управление рисками и создание доверенной среды, то есть импортозамещение.

Возможным решением всех проблем, связанных с цифровой трансформацией ОПК, Валентин Макаров видит квантовые компьютеры, квантовую криптографию и квантовый блокчейн.

Также для коммерциализации продукции ОПК он призвал выдать права на РИДы (результаты интеллектуальной деятельности) разработчикам ПО — шаг, успешно сделанный в США.

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Декан экономического факультета Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова Александр Аузан сообщил о предварительных расчетах, которые были проведены экономическим факультетом МГУ и являются базой для концептуальной разработки новой промышленной политики РФ. Он тезисно озвучил 9 идей этой концепции.

1. Установка долгосрочных темпов роста должна быть связана со структурой промышленности и международными изменениями, то есть необходимо решить, каким образом можно переориентировать промышленность.

2. В условиях «отлива» глобализации и сжатия международных рынков необходимо внедрять промышленную политику.

3. Нужно смотреть на мировой опыт и выбрать из него то, что мы можем использовать в качестве драйвера экономического развития в нашей стране.

4. Сменить мультипликатор для определения системообразующих отраслей — перестать использовать мультипликатор занятости, а взять на вооружение индикатор влияния использования НИОКР одной отрасли на другие.

5. Образование добавленной стоимости в современной промышленности в нашей стране идёт на допромышленной и постпромышленной фазах, поэтому необходимо искать возможность образования добавочной стоимости на всём цикле производства внутри страны.

6. Промышленная политика должна быть конкурентной.

7. Поддержка должна оказываться тем отраслям, которые в состоянии выдерживать большую конкурентную нагрузку в мире.

8. Нужно внедрять индикативное планирование как временную систему с дальнейшим переходом к рынку.

9. Должны быть учтены культурные особенности, так как Россия — «двоякодышащая страна», то есть страна, в которой соединены индивидуалистическая, необходимая для радикальных инноваций, и коллективистская культуры.

Экономический факультет МГУ предложил широкий набор инструментов для использования в новой промышленной политике: государственные гарантии, институты развития, привлечения негосударственных средств через сбережения населения.

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Завершил работу пленарного заседания вице-президент ВШЭ, заведующий кафедрой менеджмента инноваций Игорь Агамирзян докладом о кадрах и стандартах промышленности. По его мнению, мы переживаем период принципиальной смены парадигмы инженерного образования, поэтому сегодня не хватает инженерных кадров, которые умеют работать в отрасли сетей и Интернета вещей. Для восполнения такого дефицита нужно готовить широко профессиональных инженеров, которые понимают аспекты современного мира. Это касается и подготовки всех кадров для цифровой экономики. Он также акцентировал внимание на необходимости проводить стандартизацию всех IT-систем и протоколов.