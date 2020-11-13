Не дожидаясь официального объявления о своей победе на выборах президента США, Джозеф Байден уже раздает обещания и авансы не только соотечественникам, но и иностранным государствам. Так, например, к вящей радости Токио и особенно его военного ведомства Байден счел возможным подтвердить, что США готовы распространить действие японо-американского военного союза, существующего с 1960 года как «договор безопасности», на острова Дяоюйдао, именуемые в Японии Сэнкаку. Ранее американцы прибегали к витиеватым обещаниям оказывать в случае вооруженного столкновения за острова Китая и Японии тыловую поддержку и предоставлять последней разведывательную информацию. Теперь же претендующий на высший пост в администрации США политик обещает в понимании японцев участвовать своими вооруженными силами в таком столкновении на стороне Страны восходящего солнца. Министр обороны Японии Нобуо Киси уточняет: «Крайне важно то, что следующая американская администрация подтверждает обязательства в отношении Сэнкаку и намерена укреплять сдерживающую мощь нашего союза. Мы намерены тесно взаимодействовать с администрацией господина Байдена».

Иван Шилов ИА REGNUM Джозеф Байден

О том, что японцы быстро открестились от «друга Трампа» свидетельствует поспешное, как считают некоторые японские СМИ, теплое поздравление Байдена новым премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой. «Теплые поздравления Джо Байдену и Камале Харрис. Я рассчитываю на сотрудничество с вами для дальнейшего укрепления японо-американского союза и обеспечения мира, свободы и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами», — написал глава японского правительства. Как видим, главным в отношениях Токио с Вашингтоном Суга считает именно военный союз между двумя странами.

Cube-soft.jp Генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга

После этого Суга одним из первых позвонил Байдену, дабы засвидетельствовать верность политику, который, согласно оценкам американских СМИ, победил на выборах президента США. Как сообщают, собеседник японского премьера заявил, что двусторонний договор о безопасности распространяется на острова Сэнкаку, ставшие предметом спора между Токио и Пекином. Байден, в частности, подтвердил, что в отношении этих территорий действует пятая статья этого документа, которая фактически гарантирует Японии военную помощь со стороны США в случае чрезвычайных обстоятельств. Официально именуемое как «Договор о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности между США и Японией» соглашение 1960 года предполагает, что каждая из сторон рассматривает любую военную агрессию против своего союзника как угрозу собственной национальной безопасности.

Небезынтересно, что в свое время японцы зондировали позицию США и по вопросу о связи «договора безопасности» с претензиями Токио на российские Курильские острова. Хотя, вопреки Ялтинскому и другим международным соглашениям, администрация США уже давно поддерживает незаконные притязания Японии на южную часть Курильской гряды, Вашингтон и Пентагон разъясняют своим японским союзникам, что «договор безопасности» распространяется лишь на территории, контролируемые японским правительством. То есть дается понять, что обязанность защищать «северные территории» возникнет лишь после того, как южнокурильские острова перейдут к Японии.

В связи с этим следует напомнить, что японское правительство в переговорах с российскими лидерами не отрицает того, что в случае «возвращения» южных Курил на них в полном объеме будут распространяться условия «договора безопасности», главным среди которых является право США размещать свои военные базы и объекты в любой точке Японии. Так, в бытность министром иностранных дел Японии один из претендентов на премьерское кресло Фумио Кисида подтвердил, что в случае передачи суверенитета над южными Курилами от Москвы к Токио там могут появиться военные базы США. Сообщалось, что это «автоматически лишает российский Тихоокеанский флот выхода к большой воде», то есть в океан.

Kremlin.ru Фумио Кисида

Заявление было сделано накануне встречи Кисиды с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в формате G-20 в Бонне, где предполагалось обсуждение вопросов, связанных с заключением мирного договора. По словам японского министра, в соответствии с пятой статьей японо-американского «Договора о взаимном сотрудничестве и гарантиях безопасности» Вашингтон будет обязан защищать острова так же, как и всю остальную территорию Японии. «Договор безопасности между Японией и США предусматривает, что он распространяется на все территории, находящиеся под административным контролем нашей страны», — сказал японский дипломат. Не мог отрицать этого и тогдашний премьер-министр Японии Синдзо Абэ на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным.

Что же касается обещания Байдена «защищать Японию» от Китая, можно ожидать, что в Пекине обратят на подобную позицию еще не вступившего в должность «избранного» президента пристальное внимание. Тем более что, поздравив Байдена с избранием, руководство КНР теперь должно рассматривать его слова не как предвыборную риторику, а как проявление политического курса новой администрации США.