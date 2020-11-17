В середине октября российское издательство Hobby World выпустило материал-рекомендацию с описанием 10 настольных игр, которые наилучшим образом подойдут для празднования Хеллоуина в большой компании и помогут немного пощекотать нервы. Я решил не терять времени зря и ознакомился с подборкой лично — за несколько вечеров «тестирования» вместе с друзьями и родными. И пускай Хеллоуин уже прошёл и все злые духи вернулись в свой потусторонний мир, о наиболее интересных проектах для оживления атмосферы праздника рассказать всё же стоит.

Иван Шилов ИА REGNUM Настольные игры

«Фобия»

Быстрая, азартная и крайне простая в освоении «Фобия» от небезызвестного гейм-дизайнера Фридемана Фризе («Форт») позволит немного «расшевелить» вечеринку перед тем, как приступать к более серьёзным играм. В ней нет отдельной брошюры с правилами, а условия победы, поражения и, собственно, того, «как вообще в это играть», можно будет узнать прямо в процессе партии из предоставленных карт.

Hobbygames.ru «Фобия»

В «Фобии» игроки становятся охотниками за привидениями. В процессе нужно будет ловить призраков (брать карты из колоды) и выпускать их наружу (выкладывать в середину стола). Если призраков на столе станет слишком много, то партия тотчас же закончится, а игрок, в ход которого это произошло, автоматически проиграет. Таким образом, «Фобия» не только испытывает вас на удачливость, но и заставляет думать наперёд и постоянно делать всевозможные гадости соперникам. Конечно, с пакостями уровня «Манчкина» это не сравнится, однако всё равно неплохо «подогреет» атмосферу за столом.

Партии здесь быстрые (не больше 10 минут каждая), понятные и в меру увлекательные. При этом условия каждой конкретной игры будут меняться в зависимости от того, какие карты специальных правил окажутся на столе. Благодаря этой особенности, колоду можно постоянно перемешивать и получать непохожие друг на друга ситуации — до тех пор, пока базовый комплект карт окончательно не надоест. Если вам нужно немного разогреть гостей или хочется провести пару раундов за короткой и не занимающей много места игрой, то «Фобия» вполне подходящий выбор.

Hobbygames.ru «Паранормальный детектив»

«Паранормальный детектив»

Hobby World выпустили проект, который должен понравиться как заядлым любителям настольных развлечений, так и новичкам в этом хобби. Один игрок берёт на себя роль призрака, а все остальные — детективов, расследующих его смерть. Погибший не может разговаривать (ввиду своей новой паранормальной сущности), однако может взаимодействовать с различными предметами на игровом поле: спиритической доской, картами таро, веревками, маркерами и специальным «призракометром». По его подсказкам детективы должны узнать пять ключевых слов, связанных с инцидентом («кто», «почему», «как», «где» и «орудие убийства»), и попытаться восстановить полную картину произошедшего. Тот, у кого первым получится максимально близкая к истине история, выигрывает.

«Паранормальный детектив» не на шутку затягивает, а играть в него весело как на позиции детектива, так и на позиции призрака. На деле же получается эдакий «улучшенный» крокодил: с пантомимой, рисунками и совершенно безумными ассоциациями, приходящими в голову каждому из игроков. Дополнительную атмосферу создаёт и красочное содержимое коробки со множеством предметов, симпатичных иллюстраций и интересными дизайнерскими решениями. Что особенно приятно, играть в неё можно практически бесконечно — если карточки с описаниями смертей и их подробностей закончатся, то можно с лёгкостью придумать собственные истории и с ещё большим интересом погрузиться в их расследование. При этом уже после первой партии вы понимаете, что никто из игроков, в общем-то, и не гонится за победой, потому что процесс детективной работы получается куда более приятным и занимательным, чем её результат.

Hobbygames.ru «Трамвай смерти»

«Трамвай смерти»

«Трамвай смерти» от компании «Магеллан» — не только смешная, красочная и ужасно «чёрная» игра, но и абсолютный фаворит среди всех приходивших ко мне гостей. Выполненная в стилистике популярного веб-комикса «Цианид и счастье», она заставляет игроков раз за разом делать непростой моральный выбор.

Вы видите, как трамвай с отказавшими тормозами на полной скорости мчится по рельсам. Впереди развилка: на обоих путях есть как дорогие и ценные лично для вас люди, так и отпетые негодяи, не заслуживающие прощения. Как рассудите? Определите людей на одном из путей как «меньшее зло» и переведёте стрелку? Или оставите всё как есть, руководствуясь личными мотивами? В «Трамвае смерти» нет правильных или неправильных решений, здесь имеет значение только ваш взгляд на вещи и грамотная аргументация.

Помимо «стрелочника», отвечающего за направление трамвая, в игру также вступают команды, отвечающие за каждый из путей. Они должны будут выкладывать на свой путь «хороших» персонажей (подающих надежды врачей, милых домашних животных и родственников стрелочника), а «плохих» (террористов, маньяков и раздражающих знаменитостей) — на путь соперников. После этого обе команды должны любыми способами убедить человека у рычага в том, что трамвай нужно перевести именно на чужие рельсы. Кого переехали — тот проигрывает.

После этого роль стрелочника берёт на себя другой игрок, а состав команд меняется. Помимо симпатичного оформления и просто уморительных карт, отсылающих к современной поп-культуре, «Трамвай смерти» радует и поднимаемыми темами. Эта игра заставляет неплохо размять мозг, «прокачать» свои вербальные навыки и попросту задуматься над вечным — может ли выбор быть правильным, когда он подвергает опасности человеческие жизни?

Hobbygames.ru «Похищение»

«Похищение»

Последний проект в этом списке нельзя назвать полноценной настольной игрой. Скорее, это интерактивный комикс, позволяющий читателю принимать различные решения и влиять на развитие сюжета своими действиями.

Дочь главного героя похитили — в качестве выкупа просят десять тысяч евро, которые нужно привезти в заброшенный особняк на окраине города. Протагонист хватает пистолет, деньги и в одиночку отправляется спасать ребёнка. Дальше всё уже зависит только от игрока. Решите выломать дверь силой — перейдите на указанную страницу и узнайте, что будет. Или лучше вместо этого не шуметь и постараться «аккуратно» решить проблему?

В «Похищении» никогда не знаешь, какое решение окажется правильным и к чему приведут твои действия. Но одно неизменно — результат в большинстве случаев будет неожиданным, а добиться хорошей концовки ой как непросто. Например, при первом прочтении мой персонаж погиб уже на пятой-шестой странице книги (а всего их 160). Иногда результаты действий зависят от характеристик героя (сила, ловкость, воля) и доступных ему предметов. Однако в большинстве случаев решающим фактором окажется удача и ваше внутреннее чутьё.

«Похищение» считается игрой на одного человека, но с её помощью можно устроить и запоминающуюся «триллер-вечеринку»: передавая право принимать решения по кругу и зачитывая вслух всё, что происходит с героем. В первую очередь на игру стоит обратить внимание тем, кто любит новые форматы, не боится комиксов и хочет получить необычный игровой опыт, который не смогут предоставить «классические» настольные развлечения.