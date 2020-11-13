После церемонии инаугурацияДжо Байдена на пост президента США, которая состоится 20 января 2021 года, в напряженных отношениях США с Северной Кореей откроется новая глава. Администрация его предшественникаДональда Трампа пыталась решить северокорейскую проблему Вашингтона с помощью саммитов, прошедших в 2018 и 2019 годах, которым предшествовал целый год обострения напряженности с обещаниями устроить Пхеньяну «огонь и ярость» и высоким риском начала ядерной войны. Подобная дипломатия встреч на самом высоком уровне ожидаемым образом не смогла убедить Пхеньян отказаться от стремления к наращиванию своего арсенал ядерного оружия и баллистических ракет большой дальности.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

Дело в том, что Северная Корея ни при каких обстоятельствах не пойдет на ядерное разоружение, какие бы уступки США ни предложили ей в рамках той или иной будущей «принципиальной дипломатии». Байден должен исходить из того, что Северная Корея — это государство, обладающее ядерным оружием, во всех смыслах этого слова, пишет старший аналитик Австралийского института стратегической политики Малкольм Дэвис в статье, вышедшей 13 ноября в The Strategist.

Возврат при Байдене к подходу администрации Барака Обамы, основанному на «стратегическом терпении», весьма маловероятен просто потому, что он не дал Вашингтону ничего, вместо этого предоставив Северной Корее время для создания более мощного ядерного потенциала. Байден знает, что Северная Корея не собирается прекращать разработку новых ядерных боеголовок и ракет. Скорее всего, на сегодняшний день важное место в повестке дня КНДР, чье руководство продемонстрировало на праздновании 75-летнего юбилея создания Трудовой партии в Пхеньяне массивные межконтинентальные баллистические ракеты Hwasong-16 на жидком топливе, занимает создание новых баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок, а также мобильных твёрдотопливных межконтинентальных баллистических ракет.

Elgornal.net Ким Чен Ыну демонстрируют новою ракеты «Хвасон-15»

В КНДР Байдена называют «бешеной собакой», которую следует «забить до смерти», поэтому маловероятно, что Ким Чен Ын станет отправлять ему любовные письма, которые он якобы отправлял Трампу. Напротив, северокорейский лидер, скорее всего, начнет испытывать терпение администрации Байдена новыми испытаниями, в том числе баллистических ракет большой дальности и ядерного оружия. Такие шаги будут нацелены на то, чтобы добиться от Байдена смирения, чтобы заставить его пойти на дипломатическое решение вопроса, то есть на уступки, в обмен на которые Пхеньян не даст либо ничего, либо совсем мало.

Такой подход вряд ли окажется успешным. Байден не разделяет того преклонения перед Ким Чен Ыном, которое очевидным образом развилось у Трампа. Напротив, еще одно испытание северокорейской ракеты большой дальности лишь подтолкнет администрацию Байдена скорейшим образом сделать шаги к укреплению отношений США с Южной Кореей и Японией, тогда как северокорейские ядерные испытания подтолкнут США к тому, чтобы еще жестче противодействовать Пхеньяну.

Сразу же после инаугурации администрации Байдена Вашингтону следует донести до сведения Пхеньяна, что возобновление ракетных и ядерных испытаний будет чревато для него значительными издержками. Кроме того, новым американским властям необходимо будет предпринять шаги, чтобы добавить содержательности в риторику и быстро укрепить расширенные гарантии безопасности США в области ядерного сдерживания как для Сеула, так и для Токио. Такой шаг укрепил бы уверенность союзников США в приверженности Вашингтона решению проблемы, создаваемой ядерным арсеналом Северной Кореи. Это стало бы четким сигналом для Пхеньяна о том, что ему следует воздержаться от безответственных действий.

Такой шаг поставит перед США собственные проблемы. Байден еще официально не объявил позицию своей администрации по вопросу ядерных сил, однако укрепление расширенного сдерживания будет противоречить платформе Демократической партии 2020 года. Неядерный потенциал США в области быстрого удара для упреждающего сдерживания еще недостаточно развит, чтобы стать альтернативой традиционному ядерному сдерживанию. Байден может обнаружить, что все большая ядерная и ракетная угроза, исходящая от Северной Кореи, препятствует преждевременному изменению позиции США по вопросу ядерного оружия.

Вероятно, что благодаря усилиям администрации Байдена по усилению расширенного ядерного сдерживания и устранению ущерба, нанесенного оборонным отношениям с Сеулом в результате деструктивных споров по финансовым аспектам размещения американских войск в Южной Корее, Пхеньян признает, что окно для дипломатического взаимодействия с США закрывается. Экономические санкции останутся в силе, не будет мирного договора или вывода войск США, и все, что останется у Ким Чен Ына, — это его ядерная палка.

Gage Skidmore Джо Байден

С точки зрения северокорейского лидера, это яма, которую он вырыл сам себе. Вместо того чтобы воспользоваться возможностью и пойти на ядерное разоружение в обмен на отмену санкций и мирное соглашение, которое может в конечном счете привести к снижению напряженности на полуострове и в один прекрасный день поспособствовать в некоторой форме воссоединению, Северная Корея по-прежнему демонстративно не желает идти на ядерное разоружение. США не могут пойти на уступки Пхеньяну, не получив что-то взамен.

Символический жест, такой как предложение северокорейского лидера закрыть ядерный научно-исследовательский центр в Йонбёне, с которым он выступил на саммите в Ханое в 2019 году, на самом деле равносилен попытке продать одну и ту же лошадь дважды. Это не серьезный шаг к ядерному разоружению. Поэтапное взаимодействие с США, основанное на реальной и проверяемой договоренности о ядерном разоружении в обмен на экономическое и политическое участие США и их союзников, было бы более разумным курсом. Однако этого ожидать не стоит, поэтому необходимо готовиться к тому, что новый период нарастания напряженности начнется, как только Байден вступит в должность.