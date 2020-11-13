



Il Sismografo Джо Байден и папа Франциск

Команда Джо Байдена сообщила о телефонном разговоре между своим начальником и папой Римским Франциском, который состоялся 12 ноября. «Избранный президент Джо Байден говорил сегодня утром с Его Святейшеством папой Франциском, — отмечается в пресс-релизе. — Избранный президент поблагодарил Его Святейшество за благословение и поздравление и отметил, что высоко оценивает руководящую роль Его Святейшества в содействии миру, примирению и общим человеческим узам во всем мире. Избранный президент выразил свое желание работать вместе на основе единой веры в достоинство и равенство всего человечества по таким вопросам, как забота об униженных и бедных слоях населения, борьба с климатическими изменениями, прием и интеграция иммигрантов и беженцев в наши общины». Зал печати Святого престола официального сообщения пока не предоставил.

Беседа папы и демократического политика состоялась спустя несколько дней после того, как с письмом в адрес последнего выступила Конференция католического епископата США (USCCB). В заявлении, подписанном председателем USCCB архиепископом Лос-Анджелеса Хосе Орасио Гомесом, излагалось следующее: «Мы признаем, что Джозеф Р. Байден — младший получил достаточно голосов, чтобы быть избранным 46-м президентом Соединенных Штатов. Мы поздравляем господина Байдена и отмечаем, что он присоединяется к покойному президенту Джону Ф. Кеннеди в качестве второго президента Соединенных Штатов, исповедующего католическую веру. Мы также поздравляем сенатора Камалу Д. Харрис из Калифорнии, которая становится первой женщиной, когда-либо избранной вице-президентом. Мы просим Пресвятую Деву Марию, покровительницу нашего великого народа, заступиться за нас». К этому поздравлению присоединился сейчас и понтифик.

Джо Байден и Камала Харрис

Франциск открыто обозначил свои приоритеты, таково общее мнение католических и светских экспертов. Симпатизирующий действующему президенту США Дональду Трампу американский католический портал National Catholic Register считает, что папа в избирательной кампании играл на стороне демократа. «Ватикан воздержался от приглашения Байдена на конференцию в этом году, в отличие от истории с Берни Сандерсом, которого позвали в 2016 году, но это не помешало ему молчаливо поддерживать кампанию Байдена иными способами, и одним из наиболее ярких примеров стала последняя энциклика Святейшего отца Fratelli tutti («Все — братья»), — подчеркивает издание. — Опубликованная всего за месяц до дня голосования, 3 ноября, она содержала тезисы, которые вскоре стали материалом для предвыборной кампании Байдена и которые бывший вице-президент использовал в качестве обвинительного акта против Трампа».

Очевидно, это суждение получит распространение среди консервативной части Католической церкви в США, поддерживающей Трампа. Учитывая, что на выборах голоса католиков разложились примерно пополам между республиканцем и демократом, трудно понять оптимизм близких к папе Франциску сотрудников, которые видят в Байдене человека, способного излечить раскол американского общества и католической общины. Помимо того, есть проблема в самой Демократической партии, где свою волю остальным пытается навязать радикальное левое крыло, олицетворяемое конгрессменом Александрией Окасио-Кортес. Если демократы качнутся в эту сторону, получится, что понтификат одобрил в случае с президентскими выборами кота в мешке. И тогда вероятны новые расколы в католической среде, и так уже поляризованной между «консерваторами» и «прогрессистами». Нестроения в Католической церкви в США ослабят ее подобно тому, как сегодня это происходит с Католической церковью в Германии, разделенной спорами о роли мирян и экуменическим движением навстречу немецким протестантам. Случайность?

При этом ряд американских католических экспертов надеются на возможность заключения между Байденом и Франциском альянса по примеру того, какой в начале 1980-х появился между президентом США Рональдом Рейганом и папой Иоанном Павлом II. «Сорок лет назад папа и президент оказались родственными душами, что изменило историю, — замечает портал Crux. — Иоанн Павел II и Рейган были убеждены в том, что советский коммунизм являлся одновременно политической и моральной мерзостью, вместе они запустили процесс, который привел к падению Берлинской стены». А кто сегодня окажется в роли новой «империи зла»? Издание полагает, что союз Байдена и Франциска мог бы начать бороться с глобальными проблемами — пандемией коронавируса, экономическим неравенством, изменениями климата и так далее. Однако вполне реальна ситуация, когда демократическая администрация начнет более мягко, чем это делала республиканская, вовлекать Святой престол в противодействие Китая в сугубо американских геополитических интересах. Это создаст дополнительные сложности Ватикану.

Собор Святого Петра. Ватикан

Во время недавних переговоров между Святым престолом и Пекином по вопросу продления заключенного в 2018 году временного соглашения о назначении епископов, Белый дом и Государственный департамент публично и грубовато давили на Ватикан, призывая его отказаться от диалога с Пекином. Но это сработало в пользу Святого престола, показав китайской стороне, что их партнер не в одной лодке с администрацией Трампа. Если состоится альянс Байдена и Франциска, если они найдут понимание, не получится ли так, что это вызовет настороженность руководства КНР в отношении Ватикана? В таком случае понтификату придется делать выбор между двумя журавлями в небе, потенциальной возможностью утвердиться и укрепиться в Китае и такой же потенциальной возможностью заполучить на свою сторону могущественные США.