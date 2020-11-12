Давайте будем честными. Экономические возможности являются главной движущей силой миграции. Поэтому, поскольку нелегальная занятость является магнитом для нелегальной иммиграции, имеет смысл только то, что правительство Соединенных Штатов должно найти способы убрать этот магнит.

Иван Шилов ИА REGNUM Осторожно мигранты!

Обратите внимание, что речь идет именно про незаконное трудоустройство. Если нам нужны временные работники или те, кто обладает специальными навыками, давайте найдем способы легально нанять этих людей. Устранение соблазна нелегальной занятости не только приведет к сокращению нелегальной миграции, но и спасет жизни людей и отнимет деньги у криминальных картелей. Это также более важно сейчас, поскольку американская безработица намного выше в условиях пандемии коронавируса.

Большинство американцев не понимают, что многие нелегалы вынуждены красть удостоверения личности граждан США, используя их номера социального страхования. Кража личных данных вообще широко распространена в сфере нелегальной занятости. Надо отметить, что у многих граждан не только были украдены персональные данные, но и их кредитный рейтинг был разрушен результатами подобных «практик».

Tomas Castelazo Мексиканские рабочие в США

В следующий раз, когда кто-то спросит, почему иммиграционное и таможенное управление (ICE) проводит очередную операцию, этому человеку нужно задать себе несколько вопросов. Сколько удостоверений личности американских граждан было украдено теми, кто был арестован? Скольким из этих людей испортили их кредитную историю и во что обойдется восстановление доброго имени? Сколько денег компания, нанявшая этих нелегалов, не заплатила правительству США в виде необходимых налогов, страхования по безработице и компенсаций работникам?

Да, многие крупномасштабные правоприменительные операции связаны с уголовным расследованием в отношении компании за уклонение от уплаты налогов. Но давайте не будем упускать из виду человеческую цену этих преступлений — ведь множество нелегальных иностранных работников эксплуатируются этими компаниями. Работодатели нанимают нелегалов не по доброте душевной. Они нанимают нелегалов, чтобы платить им меньше и заставлять их работать тяжелее — часто в ужасных условиях труда. А в случае, если нелегальные работники жалуются, многие работодатели угрожают им вызвать миграционные службы. Работодатели нанимают иностранцев-нелегалов, чтобы подорвать конкуренцию на рынке труда, в которой работают американские граждане. Бесчисленное множество американских граждан потеряли свои рабочие места, потому что их компании не могли конкурировать с теми работодателями, которые обманывают систему.

В качестве реального примера: когда мне нужно было ремонтировать крышу моего дома, поврежденную штормом, мне пришлось обзвонить несколько компаний, пока я не нашел ту, которая гарантировала бы мне легальную рабочую силу. Когда подрядчик прибыл, он объяснил мне, что теперь делает только небольшой ремонт крыш и не нанимает больше дюжины граждан США, потому что его подрезали компании, у которых были нелегальные иностранные сотрудники, которым они платили гораздо меньше. Ему пришлось уволить всех своих сотрудников, потому что он не мог конкурировать с ними. А он не только платил своим сотрудникам справедливую зарплату, но и платил налоги на занятость, чего многие компании, имеющие нелегальных иностранных работников, не делают, потому что платят своим сотрудникам в конверте.

Дарья Антонова ИА REGNUM В конверте

За многие годы моей работы в качестве агента и следователя почти каждый арестованный мною нелегал имел какую-либо работу в Соединенных Штатах, либо был незаконно занят в законном бизнесе, либо зарабатывал деньги, участвуя в преступной деятельности. Когда я стал директором ICE, я знал, что нелегальная работа была главной приманкой для тех, кто хотел въехать в Соединенные Штаты. Я сразу же пообещал увеличить количество рабочих мест на четыреста процентов, и мы достигли этой цели в первый же год (на самом деле мы достигли 420 процентов).

Решения, как обычно, просты и основаны на здравом смысле, но многие члены Конгресса продолжают бороться против них. Мы должны продолжать наращивать усилия по обеспечению соблюдения закона на рынке труда, что требует от Конгресса финансирования большего числа правоохранительных должностей для ICE, чтобы фактически расследовать деятельность компаний по всей стране. И поскольку мошенничество с личными данными так широко распространено среди нелегальных иностранцев, база данных Управления социального обеспечения (SSA) должна быть обновлена, чтобы гарантировать, что люди не используют чужой номер социального страхования.

Это не высокие технологии. Всякий раз, когда SSA находит кого-то, использующего личные данные, которые им не принадлежат, они могут немедленно отправить эту информацию в ICE для последующей проверки. Это не только дало бы ICE ценные зацепки для расследования преступного поведения, но и помогло бы решить проблему выявления краж.

U.S. Customs and Border Protection Мигранты в США

Но прежде всего должна быть обязательной электронная верификация. E-Verify — это онлайн-система, которая сравнивает информацию по форме I-9 (проверка права на трудоустройство) с записями министерства внутренней безопасности США и с данными SSA для подтверждения разрешения на работу в США. По закону, форма I-9 должна быть заполнена каждым работником; она требует документального подтверждения личности и права на работу. Проблема в том, что электронная проверка по-прежнему необязательна для большинства компаний. Граждане и предприятия обязаны подавать налоговые декларации, так почему бы нам не потребовать от предприятий, чтобы их сотрудники имели законное право работать здесь? А ведь эта программа позволит ежегодно экономить десятки миллионов долларов на операциях по обеспечению соблюдения законов и значительно усложнит использование поддельных удостоверений личности. E-Verify является лучшим доступным инструментом и в настоящее время предотвращает значительное количество несанкционированных занятий. Система неидеальна и может быть улучшена путем исправления тех немногих лазеек, которые существуют.

Прекращение соблазна нелегальной занятости — правильное решение для этой страны, независимо от того, кто является президентом.