Первое, что вспомнилось мне, когда я писал эту статью для вашей газеты, — это исторические и стабильные связи, которые укоренились между нашими двумя народами со времен фараонов и древних греков. Эти связи не ограничивались формальным сектором, но распространялись на все уровни, народные, культурные и социальные. Возможно, присутствие и взаимное культурное влияние на протяжении тысячелетий, а также замечательный вклад египетской и греческой культур в прогресс человечества, являются неким подтверждением того, что наши две дружественные страны могут предложить региону в частности и миру в целом.

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси провел переговоры на высшем уровне с премьер-министром Греции

Когда мы смотрим на вооруженные конфликты и беспрецедентные проблемы в регионах Ближнего Востока и Восточного Средиземноморья, нет сомнений в том, что нынешняя модель сотрудничества между Египтом и Грецией является примером для подражания тому, как строить конструктивные и успешные отношения, если таковые имеются, соблюдаются политическая воля и нормы международного права, принципы международной законности и добрососедства.

Наши двусторонние отношения за последние годы достигли беспрецедентной степени сотрудничества и координации, что подняло их до уровня стратегического партнерства, о чем можно судить по интенсивности взаимных визитов и рамочных соглашений в различных областях и прочного сближения, которое достигает точки идентификации взглядов по региональным и международным вопросам, которые нас волнуют, а также постоянного взаимодействия между народами Греции и Египта. Несомненно, подписание соглашения об определении исключительной экономической зоны двух стран является принципиальным поворотным моментом и качественным скачком в уровне и характере отношений между Египтом и Грецией. Это соглашение полностью соответствует принципам морского права Организации Объединенных Наций и представляет собой модель для укрепления регионального сотрудничества в регионе Восточного Средиземноморья, открывая широкие горизонты использования ресурсов, имеющихся в исключительной экономической зоне обеих государств.

Президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси провел переговоры на высшем уровне с премьер-министром Греции

Возможно, инициатива двух стран по созданию механизма трехстороннего сотрудничества с Кипром в 2014 году и их совместные усилия по запуску Восточно-Средиземноморского газового форума, подписанного в сентябре 2020 года, воплощают политическую волю к укреплению безопасности, а также стабильность и укрепление процесса регионального сотрудничества и интеграции для максимального увеличения взаимной выгоды от ресурсов, имеющихся для реализации чаяний наших народов.

Что касается постоянных усилий по развитию сотрудничества между нами как на двустороннем, так и на региональном уровне, мы обнаруживаем, что существуют проблемы, которые направлены на предотвращение максимизации этого сотрудничества; и, вероятно, тяготеют к тому, чтобы угрожать ему. Наиболее важной из этих проблем является принятие известными партиями экспансионистской политики и провокационной практики, что влечет за собой грубое нарушение норм международного права и Устава Организации Объединенных Наций; а также отсутствие уважения к государственному суверенитету и продолжающаяся поддержка террористических групп. Эта проблема, которая угрожает безопасности и стабильности в регионе, требует решительной международной позиции по отношению с целью остановить всё, что может угрожать национальной безопасности соседних стран или нарушать их суверенные права.

В контексте угроз безопасности и стабильности в регионе возникает ряд кризисов, наиболее важным из которых является ливийский кризис ввиду вопиющего вмешательства одних и тех же региональных сторон, при финансировании и поддержке вооруженных формирований, а также передача им тысяч иностранных боевиков-террористов, а это явное нарушение соответствующих решений Совета Безопасности и их попытка контролировать ресурсы и богатства Ливии. Здесь необходимо подчеркнуть, что всеобъемлющее политическое решение остается единственным способом достижения стабильности в братской Ливии и тем, что действительно устранит корни кризиса, уважая соответствующие резолюции Организации Объединенных Наций, результаты Берлинского процесса и Каирскую декларацию.

Magharebia Гражданская война в Ливии

Сирийский кризис также продолжает быть опасным по мере того, как он приближается к концу своего десятого года, и его влияние не ограничивается региональной средой, но распространилось на европейский континент, независимо от того, связано ли оно с привлечением террористических групп или массовой депортацией миллионов беженцев. С другой стороны, палестинский вопрос остается в центре конфликта на Ближнем Востоке и занимает центральное место в ситуации, которую нельзя игнорировать, если мы хотим достичь прочного и справедливого мира. Нет альтернативы возобновлению переговоров между палестинской и израильской сторонами на основе решений, имеющих международную законность, согласованных петиций и принципа сосуществования двух государств.

Мой нынешний визит в Грецию проходит в состоянии стресса и перегруженности из-за некоторых негативных практик, которые способствуют подпитке напряжения между верующими разных религий, — ведь мы находимся между двумя сторонами, одна из которых оскорбляет и недооценивает священные верования, и другая совершает ужасные преступления под предлогом защиты религии. Поэтому мы должны возвысить голос разума и мудрости и попытаться бороться с явлением терроризма в целом и заблокировать все средства, с помощью которых экстремистские организации стремятся распространять свои злонамеренные идеи, и не допускать ошибки, связанной с ассоциацией терроризма с любой религией или культурой, в то же время уделяя особое внимание продвижению ценностей терпимости и диалога, принятию другого и борьбе с расизмом, экстремизмом и ненавистью.

В заключение скажу: я убежден, что общая воля к продолжению работы и сотрудничества между Египтом и Грецией окажет наибольшее влияние на максимизацию взаимных интересов и достижение большего количества амбициозных целей наших двух дружественных народов. Эта воля представляет собой движущую силу для решение общих проблем на основе подлинной солидарности между различными народами и странами региона, которые любят мир.