Скандал с нацпроектом «Здравоохранение»: бюджетные миллионы ушли в карман?
Во Владимирской области — скандал. Экс-руководитель одного из государственных учреждений стал фигурантом уголовного дела о присвоении средств, выделенных на нацпроект «Здравоохранение». ИА REGNUM проанализировало ситуацию и обнаружило, что человек, чьи данные схожи с данными фигуранта, до сих пор в ЕГРЮЛ числится директором аналогичного государственного учреждения, но уже в другом регионе России.
Уголовное дело во Владимире
11 ноября 2020 года Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего директора одного из госучреждений Владимирской области — ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр». Для Ивана Сметанина была избрана мера пресечения — заключение под стражу. Фигуранту вменяется присвоение бюджетных средств, выделенных в начале 2020 года на нацпроект «Здравоохранение».
Уголовное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ.
Занимая пост директора госучреждения, фигурант запланировал приобрести серверное оборудование в рамках проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения». По мнению следователей, в техзадание к тендеру были внесены требования с конкретными моделями производителей известных марок и установлена «заведомо завышенная начальная (максимальная) цена контракта».
В июне текущего года контракт на сумму свыше 121 млн рублей был подписан с коммерческой фирмой. Оборудование поставили, но при оценке выяснилось, что оно стоит максимум порядка 40 млн рублей. Ущерб бюджету Владимирской области оценили в 80 млн рублей.
Расследование уголовного дела на сегодня продолжается в Московской, Нижегородской и Владимирской областях.
Для справки: создание единого цифрового контура национальной системы здравоохранения запланировано до 2022 года выполнить по всей стране. Предполагается, что это будет единый механизм взаимодействия медицинских организаций.
Контракт на оборудование
Упомянутое следователями ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» работает в регионе с октября 2000 года и создано департаментом здравоохранения администрации Владимирской области. По открытым данным, МИАЦ был заказчиком свыше 100 госконтрактов на 649 млн рублей.
Контракт, который был заключён в июне 2020 года на сумму свыше 121 млн рублей, в базе госзакупок один. Он подписан 5 июня 2020 года на сумму 121 899 791,85 рубля со сроком исполнения — с 5 июня по 31 августа 2020 года. В контракте, в списке оборудования, в основном продукция фирмы Huawei из Китая. От имени заказчика контракт подписал Сметанин Иван Юрьевич. Исполнитель — ООО «Системный софт» из Москвы.
По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено для оптовой торговли компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением в мае 2008 года. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Директор и владелец — Максим Тикуркин. В его активе ещё две московские фирмы с тем же основным видом деятельности, а также работавшее с марта 2016 года по ноябрь 2017 года ООО «Оксиблок» из Ульяновской области (производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов).
Из открытых источников известно, что компания «Системный софт» была поставщиком по более 800 госконтрактам на сумму свыше 7 млрд рублей, в том числе по заказам департамента информтехнологий Москвы, ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России и ряду контрактов для ГКУ «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий». Например, с последним в 2018 году был подписан контракт на поставку телекоммуникационного оборудования узлов связи единой интегрированной мультисервисной технологической сети правительства Московской области на сумму 31,9 млн рублей. В технической документации фигурировали маршрутизаторы всё той же фирмы Huawei из Китая.
Должности фигуранта
Как сообщили следователи, уголовное дело расследуется в Нижегородской области. Казалось бы, как связаны Владимир и Нижний Новгород? Ответ скрывается в ЕГРЮЛ.
По данным базы юрлиц, Иван Юрьевич Сметанин с тем же ИНН, что был у бывшего директора владимирского МИАЦ, с 23 сентября 2020 года числится директором государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Медицинский информационно-аналитический центр». Оно было учреждено минздравом региона в ноябре 1997 года.
Нижегородский МИАЦ был заказчиком более 100 госконтрактов на общую сумму свыше 587 млн рублей. Какие контракты были подписаны при назначении нового директора, пока неизвестно.