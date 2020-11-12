Во Владимирской области — скандал. Экс-руководитель одного из государственных учреждений стал фигурантом уголовного дела о присвоении средств, выделенных на нацпроект «Здравоохранение». ИА REGNUM проанализировало ситуацию и обнаружило, что человек, чьи данные схожи с данными фигуранта, до сих пор в ЕГРЮЛ числится директором аналогичного государственного учреждения, но уже в другом регионе России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Уголовное дело во Владимире

11 ноября 2020 года Следственный комитет России сообщил о задержании бывшего директора одного из госучреждений Владимирской области — ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр». Для Ивана Сметанина была избрана мера пресечения — заключение под стражу. Фигуранту вменяется присвоение бюджетных средств, выделенных в начале 2020 года на нацпроект «Здравоохранение».

Уголовное дело было возбуждено по материалам управления ФСБ.

Занимая пост директора госучреждения, фигурант запланировал приобрести серверное оборудование в рамках проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения». По мнению следователей, в техзадание к тендеру были внесены требования с конкретными моделями производителей известных марок и установлена «заведомо завышенная начальная (максимальная) цена контракта».

Facebook.com/iysmetanin Экс-директор ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» Иван Сметанин

В июне текущего года контракт на сумму свыше 121 млн рублей был подписан с коммерческой фирмой. Оборудование поставили, но при оценке выяснилось, что оно стоит максимум порядка 40 млн рублей. Ущерб бюджету Владимирской области оценили в 80 млн рублей.

Расследование уголовного дела на сегодня продолжается в Московской, Нижегородской и Владимирской областях.

Контракт на оборудование

Упомянутое следователями ГБУЗ ВО «Медицинский информационно-аналитический центр» работает в регионе с октября 2000 года и создано департаментом здравоохранения администрации Владимирской области. По открытым данным, МИАЦ был заказчиком свыше 100 госконтрактов на 649 млн рублей.

Контракт, который был заключён в июне 2020 года на сумму свыше 121 млн рублей, в базе госзакупок один. Он подписан 5 июня 2020 года на сумму 121 899 791,85 рубля со сроком исполнения — с 5 июня по 31 августа 2020 года. В контракте, в списке оборудования, в основном продукция фирмы Huawei из Китая. От имени заказчика контракт подписал Сметанин Иван Юрьевич. Исполнитель — ООО «Системный софт» из Москвы.

Kārlis Dambrāns Huawei

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено для оптовой торговли компьютерами, периферийными устройствами и программным обеспечением в мае 2008 года. Уставный капитал — 100 тыс. рублей. Директор и владелец — Максим Тикуркин. В его активе ещё две московские фирмы с тем же основным видом деятельности, а также работавшее с марта 2016 года по ноябрь 2017 года ООО «Оксиблок» из Ульяновской области (производство частей и принадлежностей летательных и космических аппаратов).

Из открытых источников известно, что компания «Системный софт» была поставщиком по более 800 госконтрактам на сумму свыше 7 млрд рублей, в том числе по заказам департамента информтехнологий Москвы, ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России и ряду контрактов для ГКУ «Московский областной центр информационно-коммуникационных технологий». Например, с последним в 2018 году был подписан контракт на поставку телекоммуникационного оборудования узлов связи единой интегрированной мультисервисной технологической сети правительства Московской области на сумму 31,9 млн рублей. В технической документации фигурировали маршрутизаторы всё той же фирмы Huawei из Китая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Должности фигуранта

Как сообщили следователи, уголовное дело расследуется в Нижегородской области. Казалось бы, как связаны Владимир и Нижний Новгород? Ответ скрывается в ЕГРЮЛ.

По данным базы юрлиц, Иван Юрьевич Сметанин с тем же ИНН, что был у бывшего директора владимирского МИАЦ, с 23 сентября 2020 года числится директором государственного бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Медицинский информационно-аналитический центр». Оно было учреждено минздравом региона в ноябре 1997 года.

Нижегородский МИАЦ был заказчиком более 100 госконтрактов на общую сумму свыше 587 млн рублей. Какие контракты были подписаны при назначении нового директора, пока неизвестно.