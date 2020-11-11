Следует простить союзников США, если они не понимают, куда движется американская внешняя политика, потому что едва ли кто-либо способен ответить на этот вопрос, если учесть всё безрассудство четырех лет правленияДональда Трампа. За время своего пребывания у власти Трамп посеял стратегический хаос, а его внешняя политика, если можно так выразиться, придала слову «непоследовательность» новый смысл. Избранный президентДжо Байден почти по умолчанию будет лучше, однако теперь уместен вопрос, изменил ли Трамп так сильно Америку, что мир не может даже и рассчитывать, что она когда-нибудь снова станет нормальной, пишет бывший аналитик ЦРУКент Харрингтон в статье, вышедшей 11 ноября в Project Syndicate.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

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Мало того, что Трамп стремился завести «интрижку с северокорейским диктатором, обладающим ядерным оружием», по-прежнему «преисполняясь восхищением» к президенту России Владимиру Путину — человеку, который ведет «политическую войну с Западом». Он также выступал в поддержку Brexit и ругал американских союзников в Европе, хотя не подрывал их позиции напрямую. На ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности в 2020 году президенты Франции Эммануэль Макрон и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признали, что Трамп нанес серьезный ущерб трансатлантическому альянсу. Их посыл был четким: если Трамп будет избран на второй срок, то историческое партнерство, которое долгое время составляло геополитический «Запад», никогда не будет прежним. Предусмотрительные мировые лидеры, несомненно, готовились к еще большей нестабильности и неопределенности в случае переизбрания Трампа.

У Франции и Германии, конечно, много причин для несогласия с Соединенными Штатами, будь то в области торговых отношений, по вопросу контактов Парижа с Кремлем или относительно менее конфронтационного подхода обеих стран к Китаю. Макрон, который в ноябре прошлого года заявил о «смерти мозга» НАТО, не скрывал, кого он считает ответственным за такое плачевное состояние альянса и в целом за замешательство среди партнеров и союзников США.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Но в Париже и Берлине, как и везде в Европе, реакцию вызывали не только хулиганские выходки, тактика в сфере торговли или сеющие раздор заявления Трампа. В странах Европы увидели, что его администрация наметила курс, отвергающий трансатлантические отношения безопасности и их центральную роль в глобальном взаимодействии США в целом. Байден, уверен автор, откажется от неограниченной односторонности. Но даже при новом подходе ущерб, нанесенный Трампом, будет нелегко исправить, как и не изменит он мнения европейских лидеров о том, что странам континента теперь придется предпринимать больше усилий для обеспечения своей безопасности.

Отношение Трампа к союзникам США в Азии послужило серьезным предостережением для союзников Вашингтона в Европе, чтобы они были готовы к дальнейшему ухудшению отношений в сфере безопасности. Несмотря на ядерную угрозу со стороны Северной Кореи и все большую мощь Китая, Трамп попытался построить важнейшие союзы США с Южной Кореей и Японией на платной основе.

К счастью, Байден понимает то, чего не понимает Трамп: оборонительные соглашения США с этими двумя странами поддерживали стабильность в Восточной Азии на протяжении 70 лет и приносили Вашингтону хорошие дивиденды. Трамп считал отношения с Пекином и Токио «плохими сделками», и Байдену нужно будет убедить американцев отказаться от его построенной на принципе «ты мне — я тебе» дипломатии.

Более того, Трамп был не первым президентом США, который сильно полагался на ура-патриотическую риторику, поэтому Байдену будет непросто вернуть джинна «Америки прежде всего» обратно в бутылку. И Южная Корея, и Япония могут заявить ответственно, что «Америка прежде всего» — это был не просто лозунг. Касаясь вопроса соглашений о разворачивании на территории этих стран американских военных, переговоры по продлению которых должны пройти в этом году, Трамп неоднократно угрожал вывести американских военных из Японии и Южной Кореи, если Токио и Сеул не будут платить больше за защиту со стороны США. Байдену, который стремится добиться продления этих соглашений, придется много работать для восстановления доверия Токио и Сеула.

Мун Чжэ Ин и Дональд Трамп

По сути, Южная Корея и Япония уже разделяют затраты США на их оборону и десятилетиями обеспечивают американское военное присутствие в Северо-Восточной Азии. Южная Корея оплачивает более 40% операционных расходов размещенных там американских сил. Сеул также покрыл 92% расходов передислоцирования американского командования на новые объекты за пределами столицы, что обошлось в $10,7 млрд, а также закупил у Вашингтона военное оборудование на миллиарды долларов. Со своей стороны, Япония выделяет $2 млрд в год на поддержку 54 тыс. американских солдат, закупает 90% своей военной техники у американских компаний и предоставила $19,7 млрд (77% от общих затрат) на строительство трех крупных баз.

В течение почти года официальные лица администрации Трампа требовали, чтобы их южнокорейские коллеги в четыре раза увеличили текущую финансовую поддержку американских войск, которая составляет $1 млрд. К этому можно присовокупить утечки информации, согласно которым США могут вывести свои войска из ряда зарубежных стран, а также сделанное в июле объявление о том, что территорию Германии покинут 12 тыс. американских солдат. Очевидно, что администрации Байдена потребуется не только разработать новую стратегию переговоров, но и вдохнуть новую жизнь в гарантии обеспечения безопасности со стороны США.

Даже если во главе американской администрации встанет Байден, из-за прежних напряженных политических отношений между Южной Кореей и США, чьи представители уже демонстративно покидали обсуждения вопроса о базах, проводить новые переговоры будет непросто. В Японии официальные консультации начались в октябре, и у правительства страны есть время до марта 2021 года, чтобы продлить имеющееся соглашение. Представители министерства обороны Трампа посоветовали своим японским коллегам готовиться к тому же, что и Южная Корея. Байден, безусловно, изменит и этот сценарий. Однако новый премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга, вероятно, всё еще ожидает трудных переговоров, хотя и не столь бескомпромиссных, чтобы в Токио стали задаваться вопросом о прочности американских гарантий безопасности.

Ёсихидэ Суга

Для Байдена будет важно показать, что США вновь будут относиться к союзникам должным образом. Трампу было всё равно, какие политические последствия будет иметь политика в Сеуле и Токио, в том числе для политической судьбы президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина и бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. В интересах безопасности оба лидера пытались потакать «стабильному гению» Трампа в течение последних трех лет, не добившись ничего, кроме внутриполитических проблем. Избрание Байдена, несомненно, было встречено с облегчением в Сеуле и Токио.

К сожалению, пагубное наследие Трампа переживет его уход из Белого дома. Поскольку внимания Байдена потребует целый ряд вопросов — от здравоохранения до борьбы с изменением климата, — для новой администрации внешняя политика наверняка отойдет на второй план по сравнению с внутренними приоритетами. Для союзников США терпение останется добродетелью. Чтобы исправить ошибки, совершенные во время правления Трампа, потребуется время. Трамп заявлял, по крайней мере с 1990 года, что хотел изменить систему обороны Америки и радикально изменить ее роль в мире. Трамп, может быть, и патологический лжец, но в этом вопросе свое слово он сдержал.