Публикация Ватиканом доклада о скандальном американском кардинале Теодоре Маккарике, который по итогам расследования был признан Святым престолом виновным в сексуальных преступлениях и злоупотреблении властью, бросает тень на Иоанна Павла II. К такому выводу пришли некоторые католические издания, хотя в самом тексте доклада роль польского папы описана более нейтрально.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM Павел II

«В 1999 году, когда решался вопрос о назначении Маккарика на вашингтонскую кафедру, Иоанн Павел II получил негативный отзыв на него от архиепископа Нью-Йорка кардинала Джона О’Коннора», — цитирует доклад Vatican News. Папа поручил апостольскому нунцию проверить, насколько обоснованы эти обвинения, доказательства не были найдены. Тем не менее понтифик притормозил процесс назначения. В ответ 6 августа 2000 года Маккарик пишет особому секретарю Иоанна Павла II епископу Станиславу Дзивишу о своей невиновности и клянется, что он «никогда и ни с кем не вступал в сексуальные отношения — ни с мужчинами, ни с женщинами, ни с молодыми, ни со старыми, ни с клириками, ни с мирянами». Иоанн Павел II посчитал, что Маккаррик говорит правду, дал соответствующие указания государственному секретарю Святого престола Анджело Содано с тем, чтобы Маккаррик вернулся в число кандидатов, и назначил в Вашингтон именно его. Согласно некоторым свидетельствам, решение польского папы было принято под воздействием личного опыта: он много раз сталкивался с ложными обвинениями спецслужб Польской Народной Республики, нацеленными на дискредитацию священников и прелатов.

World Economic Forum Теодор Маккарик

Однако американский католический портал National Catholic Reporter считает, что таким образом Ватикан возлагает «огромную ответственность» за назначение Маккарика на Иоанна Павла II, который, возможно, «был ослеплен своей предыдущей дружбой с ним в 1970-х годах». Проблема еще и в том, что в день публикации доклада, 10 ноября, польский телеканал TVN24, принадлежащий американским собственникам, выдал в эфир документальный фильм-расследование «Дон Станислао», посвященный Дзивишу, ныне краковскому кардиналу. В нем утверждается, что, будучи особым секретарем, он способствовал сокрытию педофильских скандалов в Католической церкви. По словам собеседников польских журналистов, Дзивиш должен был знать об обвинениях против основателя ордена «Легионеры Христа» Марсиаля Масиеля Деголладо и кардинала Маккарика. Фильм вызвал бурную реакцию в Польше. С заявлением выступил председатель Конференции католического епископата архиепископ Станислав Гондецкий, который выразил надежду на то, что изложенные интерпретации «будут прояснены соответствующей комиссией Святого престола». Это означает перевод разбирательства на самый высокий уровень, повлиять на суждения которого сторонникам Дзивиша будет крайне сложно.

Более того, по итогам следствия может быть нанесен удар по самому Иоанну Павлу II. В этой связи некоторые польские эксперты стараются перевести все стрелки на особого секретаря папы. Как заявил советник президента Польши Анджей Зибертович, «похоже, что кардинал Дзивиш предал Иоанна Павла II». Противоположной точки зрения придерживается теолог и профессор Варшавского университета Станислав Обирек. «Дело ясное: Иоанн Павел II участвовал в сокрытии педофилии в Церкви, — сообщил он в интервью порталу Onet. — Этот доклад (о кардинале Маккарике — С.С.) — решающий удар по тем, кто пытался любой ценой защитить папу-поляка по принципу «хороший царь, плохие бояре». К сожалению, в этом участвовал и царь». Очевидно, что такие мнения подстегнут активистов, желающих лишить «святости» Иоанна Павла II, канонизированного 27 апреля 2014 года папой Римским Франциском. Напомним, что в марте прошлого года с такой идеей на страницах французской газеты Le Monde выступили основатели католической женской организации «Комитет юбок» Анна Супа и Кристин Педотти, назвавшие польского понтифика «защитником насильников».

Settembrini Кардинал Станислав Дзивиш

Пойдет ли Ватикан на создание комиссии по расследованию деятельности Дзивиша, зная, что дело не ограничится только Польшей и может дискредитировать Иоанна Павла II? Скорее всего, да. В конце концов, это же не Франциск был инициатором запуска процесса канонизации польского папы, равно как у него нет основания защищать Католическую церковь в Польше от скандалов, которые потрясают ее сейчас. Напротив, понтифик предпринимает меры, которые оцениваются в качестве чистки церковного польского сообщества. Есть и политическое измерение происходящих событий. Иоанна Павла II сделала своим знаменем администрация президента США Дональда Трампа. Когда в апреле прошлого года отмечалось 35 лет дипломатических отношений Вашингтона с Ватиканом, в заявлениях Государственного департамента и посольства США при Святом престоле преимущественно отмечался альянс между американским президентом Рональдом Рейганом и Иоанном Павлом II, решившими покончить с «тиранией коммунистического режима». Учитывая откровенное неприятие Ватиканом администрации Трампа и госсекретаря США Майка Помпео, это еще один аргумент в пользу того, чтобы дать оценку деятельности как польского папы, так и его особого секретаря.