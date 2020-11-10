В ноябрьские выходные, отмеченные сильным ветром с Белого моря и нагоном воды в Северную Двину, немногочисленные озябшие архангелогородцы видели на реке легендарный теплоход «Михаил Сомов». По соцсетям разошлись фотографии, и оказалось, что люди его помнят, уважают и даже любят.

Владимир Станулевич ИА REGNUM «Михаил Сомов» на Северной Двине

Михаил Михайлович Сомов (07.04.1908 — 30.12.1973), легендарный исследователь Арктики и Антарктики. Во время Великой Отечественной войны обслуживал Арктику и Белое море метеопрогнозами. В 1950—1951 годах возглавлял дрейф экспедиции «Северный полюс — 2», за который был удостоен звания Героя Советского Союза. В 1955 г. возглавил первую советскую Антарктическую экспедицию. Награжден тремя орденами Ленина, золотой медалью «Вега» Шведского королевского общества и золотой медалью Королевского географического общества Великобритании.

Научно-экспедиционное судно «Михаил Сомов» спущено на воду 28 февраля 1975 года, подъём Государственного флага СССР состоялся 8 июля 1975 года. «Михаил Сомов» участвовал в 21 советской и российской Антарктических экспедициях. Трижды, в 1977, 1985, 1991 годах, при смене состава Антарктических полярных станций, окруженный сплошными льдами, вынужден был ложиться в многомесячный дрейф. Самый продолжительный и героический Антарктический дрейф 1985 года лег в основу сюжета художественного фильма «Ледокол» (2016).

Постер фильма «Ледокол», в сюжет которого вошли события Арктического дрейфа 1985 года теплохода «Михаил Сомов»

Леонид Васильев, бывший начальник Северного УГМС в 2000—2014 годах: «Михаил Сомов» в 1990-е числился за Арктическим и Антарктическим институтом Росгидромета в Санкт-Петербурге, и каждое лето ходил в Арктику снабжать метеостанции. Я тогда был заместителем начальника Северного УГМС и предложил своему руководителю Николаю Николаевичу Колесниченко обратиться в Росгидромет с предложением взять «Михаила Сомова» на баланс СУГМС. На коллегии такое предложение мы озвучили, и руководитель Росгидромета Александр Иванович Бедрицкий с ним согласился. Судно было в очень запущенном состоянии, сантиметра три ржавчины покрывало его борта, но машины, которые успели заменить в конце 1980-х, работали исправно. Проблемный экипаж заменили моряками-архангелогородцами, нашли достойного капитана, и после ремонта теплохода на СРЗ «Красная кузница» отправили на арктическую вахту.

В навигацию «Михаил Сомов» делает по два-три рейса. Это завоз на метеостанции на побережье Ледовитого океана оборудования, метеорологов, продуктов питания. Приходится даже оказывать помощь судам, попавшим в сложные ледовые условия. С помощью «Михаила Сомова» мы установили памятные доски с именами полярных исследователей на островах Северного Ледовитого океана — в память А. Колчака на острове Беннета, В. Визе на острове Визе и других.

Может ли «Михаил Сомов» стать музеем? Вряд ли, это огромное судно в 15 000 тонн, найти место, решить вопросы жизнеобеспечения, платить зарплату хоть маленькому, но экипажу, большая проблема. Скорее всего, его разрежут на металл, но еще лет 10 оно честно послужит метеорологам. Гидрометеослужба сейчас входит в состав Министерства природных ресурсов РФ, у которого есть планы строительства новых судов обеспечения для Арктики. Пока, правда, планы…»

Начальник Северного УГМС Роман Ершов считает, что «в навигацию 2020 года «Михаил Сомов» выполнил программу полностью — только в последнем рейсе он доставил на 20 полярных станций Якутского и Чукотского УГМС топливо, продовольствие, медикаменты, оборудование, стройматериалы. Специалисты Северного УГМС обновили программное обеспечение станций, провели техническое обслуживание и ремонт приборов и оборудования.

В рейсе приняли участие сотрудники Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А. П. Карпинского и Геологического института Российской академии наук. Международную научную программу пришлось отменить из-за коронавируса, так как партнеры Северного УГМС не смогли приехать в Архангельск. Самое важное, по мнению Романа Ершова, это продолжение начатых в прошлом году экспедиций «Трансарктика», которые продолжили исследования по мониторингу арктических морей, начатые в Советском Союзе».

Владимир Станулевич ИА REGNUM «Михаил Сомов» на Северной Двине

На вопрос, как Роман Викторович относится к идее сделать «Михаила Сомова» музеем освоения Арктики и Антарктики, начальник Северного УГМС ответил, что «как гражданин идею поддерживает, но не считает ее актуальной, так как теплоход активно эксплуатируется. Регистр продлевает его службу. Работа теплохода будет продолжаться до тех пор, пока на замену не придет новое судно снабжения. Будет ли содержать корабль-музей Росгидромет или Минприроды РФ, как содержит Росатом ледокол «Ленин», последовал ответ, что Северное УГМС точно не сможет это сделать, и создание музея на легендарном судне лучше доверить Минкульту России».

В Архангельске давно идут разговоры, что городу-порту с почти 450-летней историей, надо пришвартовать связанное с Севером славное судно на Красной пристани, и сделать его музеем. «Михаил Сомов» — один из немногих оставшихся участников освоения Арктики и Антарктики, мог бы стать таким музеем.