Хотя это многим японцам не нравится, факт есть факт — даже спустя 75 лет после окончания Второй мировой войны, и имея статус одной из ведущих экономических держав мира, Япония в политическом и военном отношении остается государством-протекторатом, поведение которой, особенно во внешней политике, во многом зависит от государства-сюзерена — Соединенных Штатов Америки. Поэтому для Токио, даже в большей степени, чем для других стран, важно, кто в очередной раз займет кресло в Овальном кабинете американского Белого дома.

Иван Шилов ИА REGNUM

Хотя по наблюдениям и доверительным беседам с японскими политиками и политологами в течение четырех лет президентства Дональда Трампа особой симпатии японцев к этому нарушавшему привычное течение японо-американских отношений политику не отмечалось, усилиями, в первую очередь, премьер-министра Японии Синдзо Абэ создавалось впечатление сохранения и даже углубления дружественных связей двух стран. Такова уж политическая культура японцев. Смысл ее в известной степени отражает местная пословица «катэба кангун, макэрэба дзокугун». Кто-то находит в ней близость к выражению «победителей не судят», хотя буквально ее смысл в том, что, если войско побеждает — оно признается правительственным войском, проигравшее же — всегда войско мятежников. Встречается и такое толкование поговорки — «в мире нет справедливости: сила не на стороне правых, а на стороне наглых и, если они побеждают, все их преступления и выходки оправдываются, а истина не имеет значения».

В нашем случае речь идет о том, что Токио априори вынужден незамедлительно присягать новому американскому президенту, нравится он или нет. И такое верноподданничество проявлено премьер-министром Японии Ёсихидэ Сугой, который, по мнению некоторых, излишне «торопливо» (JB Press) поздравил Байдена с победой, направив следующее приветствие: «От всего сердца поздравляю вас и выражаю готовность к совместной работе по дальнейшему укреплению японско-американского союза». Как заметила влиятельная японская газета The Japan Times, речь идет о военном союзе, согласно которому на японской земле, вопреки воле народа, размещен 55-тысячный военный контингент США, включая крупнейшую за рубежом американскую базу на Окинаве.

Kantei.go.jp Ёсихидэ Суга

Сообщают, что Суга желает как можно скорее определить сроки телефонного разговора с Байденом и своего визита в Вашингтон. Тем временем японские СМИ проводят среди жителей страны опросы для выяснения того, чего ожидают японцы от смены в США президента для своей страны. Результаты пока для американского и японского правительств неутешительные. По данным японского издания Yahoo News Japan, на день объявления Байденом себя президентом большинство японцев считали, что при команде американской Демократической партии японо-американские отношения ухудшатся. Ответы распределились следующим образом:

«Считаю, что отношения с Америкой ухудшатся» — 51,9%

«Считаю, что отношения с Америкой не изменятся» — 28,1%

«Считаю, что отношения с Америкой улучшатся» — 14,3%

«Не могу ответить» — 5,7%

При этом японцы выражают обеспокоенность, сможет ли Суга на равных вести диалог с американским президентом, не владея английским языком и не имея навыков не только дипломатических переговоров на сложные темы, но и просто общения с зарубежными VIP-персонами. Сугу, похоже, особо беспокоила перспектива общения с взбалмошным и непредсказуемым Трампом. Не исключено, что и по этой причине он, согласно информации из кругов, близких к японскому кабинету министров, «с самого начала желал победы Байдена».

«Премьер внешне выражал нейтральное отношение к обоим участникам президентской гонки в США. Однако глубоко внутри себя он всё-таки рассчитывал на победу Байдена.

Суга опасался того, что если бы Трамп был переизбран президентом США, то ему было бы трудно сравниться с Синдзо Абэ в умении выстраивать доверительные отношения с американским лидером. Ведь Абэ, бесспорно, был одним из ближайших политических союзников Трампа. Дело дошло до того, что среди мировых лидеров сложилось устойчивое мнение о том, что если обратиться с какой-то просьбой или предложением к Абэ, то он обязательно посоветуется о ней с Трампом. Таким образом, мировые ожидания, связанные с самой Японией, даже стали понемногу ослабевать.

Теперь, с приходом Байдена, Суга может здесь всё поменять. И ему станет легче действовать. К тому же известно, что Байден, в отличие от Трампа, не относится к типу прямолинейных и даже несколько беспардонных руководителей, которому Суге было бы трудно противостоять», — пишет JB Press.

(сс) Michael Stokes Джо Байден

Волнует Токио и то, как при смене администрации Вашингтон будет выстраивать дипломатию и торговые отношения с Китаем. Пока считается, что предполагаемая победа Байдена не приведет к смягчению американской позиции в отношении КНР. «В США и Демократическая, и Республиканская партии занимают крайне жесткую позицию в отношении Китая. Поэтому мы не предполагаем, что в политике Соединенных Штатов на этом направлении произойдут большие принципиальные перемены», — заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги.

«США при президенте Трампе стали оказывать на КНР серьезный нажим, в частности, по торгово-экономическим вопросам. В январе нынешнего года между двумя странами было подписано соглашение, по которому Китай согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд в течение второго года действия документа.

Трамп неоднократно обвинял Пекин в попытках скрыть информацию о пандемии COVID-19. Вашингтон также утверждает, что Пекин пытается в одностороннем порядке усилить свое военное присутствие в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях», — напоминает ТАСС.

Немаловажным для японцев является и то, претерпят ли при Байдене изменения американо-российские отношения. Пока большинство японских СМИ полагают, что в этих отношениях произойдет «охлаждение». По мнению японцев, после прихода к власти нового президента в отношении США к России будет больше идеологии. И это в известной степени так, ибо еще со времен Советского Союза отношения двух стран при президентах-демократах были излишне идеологизированы, а при республиканцах отличались большим прагматизмом.

Одна из ведущих газет страны «Асахи симбун» обратила внимание, что даже через 6 часов после сообщений в американских СМИ об избрании президентом США Джо Байдена российский президент Владимир Путин не поздравил новоиспеченного главу Белого дома с победой, хотя многие мировые лидеры это сразу сделали. При этом отмечается, что в 2016 году его поздравление Дональда Трампа с избранием было одним из первых. Газета считает, что это свидетельствует о «выжидательной позиции Кремля». Но, как справедливо замечает одно из российских СМИ, японская газета упускает из вида, что о победе Трампа тогда было объявлено официально, а на этих выборах официальные результаты всё еще не опубликованы.

Kremlin.ru Владимир Путин подарил Дональду Трампу мяч ЧМ-2018. Хельсинки. 2018

А вот русофобская правонационалистическая «Санкэй симбун» не без злорадства «предсказывает», что при президенте Байдене отношения США и России станут хуже, чем при Трампе. И Путин с Байденом «точно не поладят». Если со стороны действующего президента еще звучал какой-то позитив в отношении России и Путина, то Байден прямо называет Россию главной угрозой для Соединенных Штатов, напоминает газета.

Газета деловых кругов Японии «Нихон кэйдзай симбун» соглашается с тем, что при Байдене отношения между Соединенными Штатами и Россией станут более идеологизированными.

В целом же оценки японских обозревателей и комментаторов не на много отличаются от прогнозов российских политологов, предсказывающих усиление при администрации Байдена антироссийской риторики и раскручивание нового витка «холодной войны», которая, вопреки голословным утверждениям российских «либералов», никогда не прекращалась.