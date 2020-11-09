Победу бывшему вице-президенту СШАДжо Байдену во многом обеспечило то, что он, имея тесные связи сБараком Обамой, придерживался того же центристского курса, а также из-за ностальгии общества по нормальности и порядочности, которые обеспечивали годы правления Обамы, пишетЧарльз Блоув статье, вышедшей 8 ноября в New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден — «реставрационный» избранный президент, которого поддержали, чтобы он направил корабль на нужный курс и спас систему. Он не столько фактор перемен, сколько инструмент возвращения к прошлому: его выбрали, чтобы «Америка снова могла спокойно спать». Он видит свою миссию не в том, чтобы встряхнуть, а в том, чтобы успокоить. Но, как и в случае с Обамой, многие из тех, благодаря которому «победил» Байден, занимают позиции, гораздо более левые, чем сам бывший вице-президент.

«Я тот парень, который избирался против социалистов, понимаете. Я парень умеренный. Помните, вы, ребята, все говорили, брали у меня интервью и говорили: «Ну, вы умеренный, как вы можете выиграть номинацию?» Такой уж я», — заявил в октябре Байден одному из американских телеканалов.

(сс) Marc Nozell Джо Байден

Тем не менее едва ли прогрессисты сейчас будут молчать так же, как во времена Обамы. Во время его правления Обаме по каждому вопросу приходилось сталкиваться с активным, зачастую нечестным, сопротивлением со стороны американских правых, поэтому многие, кто хотел подтолкнуть 44-го президента США в более прогрессивном направлении, сдерживали свою критику, опасаясь усугубить ущерб, нанесенный ему его консервативной оппозицией.

Однако такая ситуация зародила во многих прогрессистах крайнее недовольство и откровенный гнев, поэтому вряд ли они повторят ту же ошибку.

Как проницательно заметил в прошлом году журналист Томас Эдсалл, Демократическая партия в действительности состоит из трех разных партий: наиболее прогрессивная слева, «несколько либеральная» в центре и небелое умеренное большинство справа.

У самых прогрессивных сил, которые громче всех заявляют о своей позиции, еще нет истинного представителя в Белом доме. Хотя Байден и демократы нуждаются в их энергии и иногда могут делать реверансы в их сторону, эти люди знают, что правые используют их как пугало, которого должны опасаться избиратели в центре и справа. Более того, многие демократы-центристы обвиняют самых прогрессивных в нанесении ущерба остальной партии своей риторикой и политическими амбициями.

Как сообщал The Intercept на прошлой неделе, после выборов демократы в палате представителей провели телефонную конференцию, на которой «один центрист за другим критиковали левых внутри партии за то, что из-за них партия лишилась мест в нижней палате, а также потеряла возможность пройти в сенат».

Thedailychronic.net Голосование в нижней палате Американского парламента

Сенатор Берни Сандерс в октябре заявил «Бригаде» — группе четырех женщин-членов палаты представителей США, в которую входят Александрия Окасио-Кортес, Ильхан Омар, Аянна Прессли и Рашида Тлаиб, — что первым делом для прогрессистов было победить Дональда Трампа путем избрания Байдена. Но, по его словам, теперь необходимо подтолкнуть Байдена к тому, чтобы он стал «самым прогрессивным президентом со времен Франклина Делано Рузвельта».

В свою очередь, Окасио-Кортес поблагодарила Сандерса за то, что он «сделал встряску в Демократической партии нормальным делом». По ее словам, долгое время такое поведение воспринималось как нечто ненормальное, как что-то запретное, часто приводя к остракизму и преследованию большого числа людей.

Теперь прогрессисты не собираются просто сходить со сцены или молчать, жертвуя принципами ради приличия, да и не должны.

К концу подходят четыре года, в течение которых республиканцы творили, что хотели, ставя под угрозу американскую демократию и пытаясь с помощью судов укрепить свою власть еще на целое поколение. Демократы встретили завершение правления Трампа, разведя еще больше радостных разговоров о единстве и нормальности. Республиканцы знают, что партии находятся в состоянии войны; демократы же считают, что речь идет о конкурсе в кружке кройки и шитья.

Демократы должны мыслить масштабнее и более стратегически. Они слишком сильно полагаются на изменение демографии, как будто структура населения делает ненужным долгосрочное планирование способов получения и удержания власти. Со временем это может стать проблемой. Хотя небелые по-прежнему голосуют за демократов примерно два против одного, Трамп в этом году получил большую долю голосов небелых граждан США, чем любой республиканец с 1960 года.

(сс) Kyle T Протестующие в Вашингтоне в День независимости США

Когда они оказались напуганы заявлением социалистов против Байдена, разочарованы тем, что, по их мнению, курс партии недостаточно отвечает интересам афроамериканского населения, стали жертвами дезинформации или просто решили, что Республиканская партия каким-то образом была для них более привлекательна, они проголосовали для Трампа. В политике нет ничего статичного. Ничего нельзя принимать как должное.

Дональд Трамп получил больше голосов, чем любой республиканец в истории. Он останется могущественной силой среди консерваторов. Республиканская партия по-прежнему принадлежит ему. Высказывался ряд предположений о том, что он может создать собственные СМИ, которые бы конкурировали с Fox News или занимали бы более правые, чем этот телеканал, позиции, если это вообще возможно.

Действующий президент США любит телевидение, и такое развитие событий дало бы ему отличную возможность начать четырехлетнюю кампанию нападок на администрацию Байдена и повлиять на республиканцев в Конгрессе. По сути, Трамп сможет снова избираться в 2024 году. Иными словами, республиканцы играют жестко, чего нельзя сказать о демократах.