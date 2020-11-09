На Украине в течение многих месяцев шло свертывание достигнутого ранее процесса, и в дальнейшем ситуация может еще более испортиться. Многомиллионное государство сегодня балансирует на грани серьезного конституционного кризиса, который может поставить крест на украинском проекте реформ и подорвать ее статус «беспокойной, но многообещающей страны», заслуживающей внимания и поддержки Запада. И это вполне может произойти в правление президентаВладимира Зеленского, поддержка которого в стране и за рубежом пошла на убыль, пишет заместитель директора Евразийского центра Атлантического советаМелинда Хэринг в статье, вышедшей 8 ноября в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Евроинтеграция Украины

27 октября Конституционный суд Украины аннулировал полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции, одного из антикоррупционных институтов страны, созданных после «революции» Евромайдана 2014 года. Идея, лежащая в основе агентства, была проста: чиновники должны ежегодно декларировать свои официальные доходы и активы в интернете, чтобы их могли тщательно изучить полицейские, граждане и надзорные органы. Теперь же никому ничего не нужно декларировать. Коррумпированные чиновники будут в восторге. Без деклараций им больше нельзя предъявить уголовные обвинения в случае несоответствия между их официальным доходом и образом жизни. Иными словами, для кучки избранных вернулись старые добрые времена.

Это глупое решение, которое ударит в самое сердце почти загнувшегося проекта проведения реформ в стране. Украина так и не решила проблему коррупции, а подобный шаг ставит под угрозу безвизовый режим страны с Европейским союзом, а также выделение $5 млрд международной помощи со стороны Всемирного банка, Международного валютного фонда и Европейского союза. Это решение может также наложить на страну требование о досрочном погашении долгов в размере $13,3 млрд. Украина, которая по-прежнему является самой бедной в Европе, не может позволить себе таких ненужных выходок.

Moz.gov.ua Коронавирус Украина

Недовольны таким развитием событий и сами граждане Украины. После вынесения решения протестующие вышли на акции протеста перед Конституционным судом. Скованным оказался и парламент Украины.

Попытки Зеленского выйти из образовавшегося тупика оказались безрезультатными. Он обрушился с критикой на этот орган высшей судебной власти, назвав его «судом кенгуру», обвинил пророссийские силы и предложил законопроект об отстранении судей. Критики указали на неприемлемость такого плана быстрого решения проблемы, назвав его неконституционным. С этим согласилась Венецианская комиссия, предупредив, что план украинского президента грубо нарушает Основной закон страны и принцип разделения властей. Законопроект Зеленского ни к чему не привел.

Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков предложил альтернативный законопроект, который должен был вернуть требование об обязательном декларировании имущества украинскими чиновниками. По словам законодателей-реформаторов в Киеве, Разумков играет конструктивную роль в попытках найти решение. Тем не менее наблюдатели за борьбой со взяточничеством указывают на то, что новый закон не решит проблему, потому что он, не предполагая уголовной ответственности, «беззубый» и будет снова отменен судом. Вероятно, отмечает Хэринг, они правы, однако законопроект снизил бы температуру и позволил бы избежать крайнего варианта — разгона Конституционного суда.

President.gov.ua Конституционный суд Украины

Перспективы у законопроекта Разумкова, который одобрил антикоррупционный комитет Рады, казались многообещающими, пока депутат, близкий к олигарху Игорю Коломойскому, не стал саботировать процесс, предложив в последнюю минуту альтернативный законопроект. Правила процедуры требуют рассмотрения альтернативного документа, а это означает, что теперь голосование по законопроекту Разумкова не может быть принято до 16 ноября. Так что приходится ждать.

Конституционный кризис на Украине обостряется на фоне кризиса политического. Партия Зеленского «Слуга народа» технически имеет парламентское большинство (246 мест в 450-местной Раде), но только 190−200 ее представителей постоянно голосуют вместе с партией. 25 октября «Слуга народа» проиграла на местных выборах. Светлые деньки остались в прошлом, и власть Зеленского, кажется, все слабее и слабее.

Юристы, скорее всего, найдут выход из нынешнего кризиса на Украине, но реальное решение одновременно очевидно и болезненно, поэтому Зеленский и его предшественник Петр Порошенко всячески избегали его. Страна должна провести радикальную и основательную судебную реформу и, наконец, очистить свои правоохранительные органы, особенно нереформированную Службу государственной безопасности Украины (СБУ). Нынешний же «реформаторский» закон Зеленского о реформировании СБУ неадекватен.

President.gov.ua Бойцы СБУ

Как отметила в недавнем интервью посол Германии на Украине Анка Фельдхузен, которую нельзя назвать новичком в стране, немецкие инвесторы считают, что главной проблемой на Украине являются судебная система и давление со стороны правоохранительных органов, а не коррупция.

Борьба с коррупцией остается необходимым, хотя и недостаточным шагом в общем процессе реформ. Стремление начать борьбу с коррупцией было одним из самых положительных результатов украинской революции 2014 года. Неудачи на этом фронте — явный сигнал о том, что успех в этой области недолговечен и весь достигнутый прогресс можно с удручающей легкостью потерять.