Аресты членов Демократической партии народов

Иван Шилов ИА REGNUM

Как говорится в сообщении новостного агентства Mezopotomya, переговоры по урегулированию, начатые с лидером Рабочей партии Курдистана Абдуллой Оджаланом на острове Имрали по указанию лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, были завершены после авиаудара по горной местности Кандиль 24 июля 2015 года, нанесенного под предлогом убийства двух полицейских в районе Джейланпынар турецкой провинции Урфа. Теперь можно считать этот процесс вступлением в силу «плана осаждения» курдов. В период с 16 августа 2015 года по 18 марта 2016 года в результате столкновений в городах пострадали 1 млн 642 тысячи человек, погибли 310 мирных жителей, сообщает Турецкий фонд по защите прав человека. Вместе с этим, по данным упомянутого фонда, были арестованы 11 депутатов от прокурдской Демократической партии народов (ДПН) и около 10 тысяч ее членов. Согласно данным комиссии ДПН по правовым вопросам, с 24 июня 2015 года по 1 февраля 2017 года были задержаны 15 тысяч 370 человек, 3 тысячи 647 из числа которых арестованы. С 1 февраля 2017 года по 25 сентября 2020 года были задержаны 6 тысяч 951 человек.

Истребители F-35 перешли в другие руки

Согласно сообщению турецкой редакции Deutsche Welle, США готовятся передать Объединенным Арабским Эмиратам истребители F-35, которые ранее предназначались Турции. По причине конфликта с Анкарой относительно российских С-400 американцы решили продать самолеты ОАЭ. По данным Reuters, США планируют выручить за 50 истребителей 10 миллиардов долларов. Предварительное соглашение стороны планируют заключить 2 декабря, когда в ОАЭ отмечается Национальный день.

U.S. Navy photo F-35

Рейтинги правящей партии упали

Как сообщает Kronos, генеральный директор исследовательской компании Metropoll Озер Сенджар отметил, что в октябре рейтинги правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) упали до 28,5% в группе тех, кто еще не решил, за кого будет голосовать на выборах. Сенджар добавил, что рейтинговые показатели могут снизиться до 24%, ПСР будет трудно вернуть их на прежний уровень до тех пор, пока как экономика Турции не восстановится. Он отметил, что с января 2005 года (когда стали проводить ежемесячные исследования) «мы еще никогда не видели, чтобы рейтинги партии были ниже 30%. В сентябре 2018 года показатели упали ниже 35%, колеблясь в диапазоне 35−30%. После начала кризиса, связанного с пандемией коронавируса, снизились ниже 33% и остались в диапазоне 33−30%». Нынешнее падение ниже 30% стало для социолога неожиданностью.

В результате землетрясения в Измире погибло 107 человек

Как передается в сообщении Shaber, в результате состоявшегося 30 октября землетрясения в турецком городе Измир погибли 107 человек, а число раненых достигло 1035. 743 из пострадавших были выписаны после завершения лечения, а 219 из них находятся на лечении. Поисково-спасательные работы среди обломков все еще продолжаются. 9 из 11 подрядчиков, ответственных за строительство зданий, разрушенных в результате землетрясения в Измире, задержаны. Заместитель председателя главной оппозиционной Республиканской народной партии Сейит Торун отметил следующее: «Муниципалитеты проверили более 11 тысяч зданий в Измире. Например, муниципалитет района Байраклы обнаружил 208 находящихся в аварийном состоянии зданий в данном районе, включая три здания, которые были разрушены, и сообщал об этом ранее министерству по защите окружающей среды Турции. Почему же ничего не было предпринято?»

Msb.gov.tr Фото зоны землетрясения в Измире с воздуха

Афины приступили к дипломатическому наступлению

Согласно сообщению новостного портала Ahval News, который ссылается на греческую газету Ekathimerini, конфронтационная позиция Турции в Восточном Средиземноморье способствует лишь тому, что растет число стран, которые поддерживают Грецию. Особенно подчеркнуто, что в последнее время внимание привлекает сближение ОАЭ и Афин. Ekathimerini пишет, что греки начали амбициозное дипломатическое наступление, направленное на «завоевание старых и новых друзей», как противовес Турции в Эгейском море и Восточном Средиземноморье. Несмотря на то, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Эрдоган заявили о солидарности обеих сторон после недавнего землетрясения, в свете нынешней напряженности вряд ли повторится «дипломатия землетрясений», которая способствовала налаживанию отношений между двумя странами, как это было во время землетрясения в 1999 году. Одним из явных показателей этого является критика Анкары со стороны Греции и заявление в международной автоматизированной системе оповещения NAVTEX вслед за аналогичными действиями Турции.

Франция о заявлении Эрдогана

Как передает турецкая редакция Deutsche Welle, между Францией и Турцией все больше усиливается напряжение, спровоцированное проведением Анкарой буровых работ в Восточном Средиземноморье. Эскалация усугубилась после публикации во французском издании Charlie Hebdo карикатур, оскорбляющих пророка Мухаммеда. В течение последних недель Эрдоган во время каждого мероприятия использует резкие заявления против президента Франции Эммануэля Макрона. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что начато обсуждение возможных санкций против Турции. Ле Дриан подчеркнул: «Неприемлемо, чтобы Эрдоган делал заявления, постоянно содержащие насилие и даже ненависть». В заявлении МИД Турции после того, как Париж запретил турецкое движение «Бозкуртлар» («Серые волки») во Франции, сказано: «Мы подчеркиваем, что будем отвечать самым жестким образом на подобное решение». «Целью является не только Франция, но и солидарность всей Европы», — сказал Ле Дриан, добавив, что они хотят, чтобы Турция сделала шаг назад.

twitter @PoliceNat06 Полиция на месте теракта в базилике Нотр-Дам в Ницце

65 беженцев укрылись в Греции

Как передает газета BirGün, лодка с беженцами, бежавшими из Турции, прибыла в греческий порт Катаколон. Сообщается, что в ней находились 65 человек, среди них курдский депутат, курдский журналист и около 20 бывших полицейских. Один из находящихся в лодке турецких граждан предпринял попытку доказать, что он самом деле раньше был сотрудником турецких правоохранительных органов, показывая фотографию в полицейской форме с мобильного телефона. По сообщениям греческих СМИ, лодка была задержана командой береговой охраны в Катаколоне.

Турция потратила 101 миллиард долларов на валютные интервенции

Согласно сообщению газеты Dünya Ekonomi, один из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs подсчитал, что Турция потратила 101 миллиард долларов на валютные интервенции в этом году. Согласно опубликованному заявлению банка, сумма интервенции в сентябре составило 6,4 миллиарда долларов. Центральный банк Турции не раскрывает данных о суммах, используемых для валютных интервенций. Goldman Sachs предположил, что за август было потрачено 11,8 миллиарда долларов. В уведомлении, которое банк отправил своим клиентам, говорится: «Хотя расходы в сентябре и снизились по сравнению с августом, все равно эта сумма больше по сравнению с суммой оставшегося резерва».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Лира и доллар

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Газета The Wall Street Journal, ссылаясь на внутренние источники из Пентагона, сообщила, что Министерство обороны США станет назначать атташе более низкого ранга в ряд стран, включая Турцию, Великобританию, Саудовскую Аравию, Египет, Пакистан, ОАЭ, Кувейт и Ирак.

Выступая во французском парламенте, министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что будут приняты меры по запрещению турецкого движения «Бозкуртлар» («Серые волки»).

В Великое народное собрание Турции на рассмотрение поступили запросы о снятии неприкосновенности с 18 депутатов. Следует отметить, что среди них упоминается председатель оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу.

Исследовательская группа выдающихся греческих сейсмологов кафедры геологии и геоэкологии Афинского университета сообщила, что остров Самос поднялся на 18−25 сантиметров после землетрясения силой 6,7 балла, которое произошло 30 октября.

В Турции снижены таможенные пошлины на чечевицу и семена подсолнечника.

В Турции вступило в силу дополнительное решение президента страны о введении режима содействия импорту. Решение опубликовано в «Официальном вестнике Турции».