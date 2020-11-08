Выборы американского президента в 2016 году я наблюдал из Токио. Надо отдать должное мастерству японских телерепортеров и редакторов, которые умеют при освещении любых общенациональных выборов, будь то в Японии или за рубежом, работая в режиме нон-стоп, создать интригу, всесторонне осветить малейшие перипетии борьбы кандидатов, держать заинтересованного зрителя в напряжении в ожидании развязки.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Четыре года назад я исходил из выбора из двух зол меньшего, а именно, мне не по душе была перспектива избрания президентом США Хиллари Клинтон, поэтому «болел» за неизвестного миллиардера Дональда Трампа. Это объяснялось, в частности, и тем, что со времен Советского Союза отношения нашей страны с президентами-республиканцами были в меньшей степени идеологизированными и в большей степени прагматичными. Тогда меня удивило, что в подавляющем большинстве японцы, включая моих друзей, предпочитали избрание Клинтон, называя Трампа «странным и непонятным дядькой», взбалмошным миллиардером. Были среди них и те, кто предрекал сложности для Японии в случае избрания последнего.

За Клинтон были и представители японского истеблишмента. Поэтому премьер-министру Синдзо Абэ пришлось прибегнуть к богатому японскому арсеналу обольщения партнера, убеждения в «искренней дружбе и преданности» неожиданно избранному новому президенту США. И это ему в немалой степени удалось, ибо неизменно источавший на встречах с Трампом покладистость, дружелюбие и улыбки Абэ получил высокую оценку президента при его уходе с поста премьера. Тогда Трамп, назвав Абэ «очень хорошим другом», заявил: «У нас великолепные отношения, и я очень огорчен этим, потому что для него, наверное, очень сложно уйти».

А вот японцы на протяжении четырех лет критически оценивали политику Трампа, называя ее импульсивной и необдуманной сродни поведению «слона в посудной лавке». Неоднократно чувствовал в ходе доверительных бесед с японскими политиками и политологами плохо скрываемое раздражение таким поведением главы страны-сюзерена, будь то невыгодное для Японии ухудшение американо-китайских торгово-экономических отношений или призывы Трампа к ядерному вооружению Японии и Южной Кореи. Ропот, а то и ранее небывалые возражения Токио вызвало требование Трампа увеличить в четыре раза японские расходы на содержание многочисленных американских военных баз на Японских островах. Перечень недовольства японцев Трампом можно продолжить.

Синдзо Абэ и Дональд Трамп

Потому неудивительно, что жители Страны восходящего солнца довольно едко оценивают неудачу Трампа на нынешних президентских выборах, хотя и не высказывают предпочтение кандидату-демократу. Правда, находятся и такие, кто сохраняет симпатии к действующему президенту.

Ниже предлагаются комментарии японцев по поводу хода и исхода президентской гонки в США 2020 года в переводе ИноСМИ:

«GWish24 Странная эта Америка! Если и были нарушения или фальсификации, то это еще нужно доказать! А о доказательствах Трамп не говорит ничего! Какой-то этот Трамп странный. Заговорил о нарушениях, когда почувствовал, что проигрывает. А раньше чего молчал?! Что же это за страна, во главе которой стоит такой персонаж?

ajastzo Не приводя никаких доказательств, Трамп лишь голословно кричит о фальсификациях и мошенничестве! А к избирательным участкам в это время подтягиваются его сторонники. Такой человек не должен продолжать находиться на посту президента США!

you19080405 Все, что происходит сейчас в Америке, просто ужасно! У нас в Японии во внутренней политике тоже не все идеально, но до настоящих «боестолкновений» еще не доходит! Лагерь Трампа не предъявляет никаких доказательств мошенничества!

ika_0302 Это уже похоже на путч со стороны Трампа! В Японии у него много сторонников. Но даже они, наверное, чувствуют себя в этой ситуации неуютно! Страна, в которой избиратели и политические силы не признают результаты законных выборов — это уже не демократия!

seijinkunshi255 Трамп разрушает Америку… Я вообще не понимаю, почему в мире еще есть множество людей, которые сочувствуют и сопереживают этой ужасной стране?!

dangerous_viper Если бы Трамп был настоящий президентом, то понимал бы, что именно на нем лежала ответственность по созданию эффективной, честной и благоприятной обстановки вокруг выборов, способствующей их нормальному проведению!

(сс) Lorie Shaull Участок для голосования в США

lupin_the_ukz В Америке традиционно все воспитание, образование и вся пропаганда основаны на победе и праве сильного! Опаснейшая идеология!

tetu3312 Трамп проявляет себя плохо. Он думает только о своей победе и нисколько не думает о своем народе!!!

0361218 Трамп — полностью непроходимый идиот! В сложившейся ситуации наш бывший премьер Синдзо Абэ теперь представляется уже чуть ли не «милашкой»!

k_umemoto Как бы там ни было, а упорству у Трампа можно поучиться!

hRwDTWxTGIlOdp2 Кто победит? Байден?! Этот выживший из ума полоумный старик? Да по нему уже давно плачет психбольница! Ну и Америка!

careo2020 Странное дело: пропаганда за Байдена в Японии?! Да его здесь в упор не видят! Если бы не было этой хитрой политтехнологии с «почтовым голосованием», Трамп бы уже давно победил. Держись, Трамп!!!

championmatsu Что в Америке, что в Японии лидеры какие-то умалишенные! Совсем стыд потеряли!!!

mizukitrain9500 Все правильно! Эти выборы в США — мошеннические!

EzwQwe23as5 И это благословенная Америка?! Как постыдно! Как некрасиво! Вот она, американская действительность!

remy_bluebird Ведь вроде же Америка и не диктатура! А чего же лидеры там так цепляются за власть?!

Teddysuperhero Такое впечатление, что эти выборы происходят в какой-то недоразвитой стране третьего мира!!!

macmac777 Мало того, что Трамп и Байден сами верят в ту галиматью, которую они несут, они еще заставляют и поддерживающие их СМИ ее раздувать! Это страшно! Ведь дело происходит в Америке, которая старается представить себя лидером всего человечества!

Сс) Michael Stokes Джо Байден во время президентской компании 2020

auonedocomo Америка — это «голый король»! Смотреть противно!

uehara1300 Америка дожила уже до того, что хоть посылай в нее делегацию комитета ООН по правам человека!

p_uuzh6y Президент Трамп! А где у тебя доказательства «мошенничеств» на выборах?!

kirsche104 С такими делами Трамп очень плохо закончит!

Black_vehicle В Японии все так же, как и в Америке! Те же продажные СМИ! Просто правящая Либерально-демократическая партия старается сохранять какие-то приличия. А в Америке уже и приличий не сохраняют!

mizukitrain9500 И в Японии, и в Америке демократические СМИ кончились! Они все больше разлагаются, и верить им больше нельзя!

Leaf_TomThumb После выборов станет ли когда-нибудь Америка снова единой! Что-то очень сомнительно!».